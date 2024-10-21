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    Сумеет ли «Бодрумспор» добыть три очка?

    «Бодрумспор» — «Ризеспор». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Суперлига, 21 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бодрумспор» — «Ризеспор»
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    «Бодрумспор»
    21 октября в 9-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бодрумспор» и «Ризеспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Ризеспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Октября 2024 года

    Бодрум

  • Бодрум
    •  Бодрум 20:00 Ризеспор

    Ризеспор

  • Ризе
    •

    «Бодрумспор»

    Турнирное положение: «Бодрумспору» явно придется сражаться за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы чемпионата.

    При этом «Бодрумспор» в среднем пропускает порядка гола за матч. А вот забить команде удалось 8 раз в 8 поединках чемпионата Турции.

    Бодрум — Ризеспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда добыла лишь один зачетный пункт. Поединок с «Касымпашой» завершился сухим паритетом.

    При этом «Бодрумспор» до того расправился с «Адана Демирспором» (3:1). Да и поединок с «Хатайспором» принес три зачетных балла (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кристоф Герелль — травмирован. Таулянт Сефери — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бодрумспор» не проигрывал в 3 своих последних поединках. Да и по именам состав команды выглядит прилично.

    Поединки с «Ризеспором» для команды традиционно складываются неудачно. В обеих очных встречах «Бодрумспор» потерпел поражения.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и оппонент имеет заметные проблемы с надежностью тылов.

    «Ризеспор»

    Турнирное положение: «Ризеспор» нынешний сезон проводит откровенно бледно. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ризеспор» в чемпионате набрал лишь 7 очков. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 8 матчах Суперлиги.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда наконец-то победила. «Ризеспор» дома переиграл «Антальяспор» (2:1).

    Чуть раньше команда минимально уступила «Аланьяспору». Да и поединок с «Самсунспором» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ризеспор» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили всего 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ризеспор» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.

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    Оборона является наиболее проблемным звеном клуба из Ризе. Да и до последней виктории команда проиграла 5 раз кряду.

    При этом «Ризеспор» в минувшем туре прервал пятиматчевую серию без забитых мячей. Да и пора бы команде отрываться от зоны вылета.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. Да и последняя победа несколько улучшила микроклимат в коллективе.

    Статистика для ставок

    • «Ризеспор» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Бодрумспор» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Ризеспор» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бодрумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно сходными коэффициентами — 2.20 и 1.62.

    Прогноз: «Бодрумспор» явно сильнее соперника, что наверняка продемонстрирует на поле.

    «Ризеспор» в последних матчах выглядел откровенно неубедительно, и вряд ли сможет совладать с «Бодрумспором».

    Ставка: Победа «Бодрумспора» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Бодрумспор» — «Ризеспор»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Бодрумспор» добыть три очка?
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