21 октября в 9-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бодрумспор» и «Ризеспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Ризеспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бодрумспор»

Турнирное положение: «Бодрумспору» явно придется сражаться за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Бодрумспор» в среднем пропускает порядка гола за матч. А вот забить команде удалось 8 раз в 8 поединках чемпионата Турции.

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Последние матчи: в минувшем туре команда добыла лишь один зачетный пункт. Поединок с «Касымпашой» завершился сухим паритетом.

При этом «Бодрумспор» до того расправился с «Адана Демирспором» (3:1). Да и поединок с «Хатайспором» принес три зачетных балла (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кристоф Герелль — травмирован. Таулянт Сефери — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бодрумспор» не проигрывал в 3 своих последних поединках. Да и по именам состав команды выглядит прилично.

Поединки с «Ризеспором» для команды традиционно складываются неудачно. В обеих очных встречах «Бодрумспор» потерпел поражения.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и оппонент имеет заметные проблемы с надежностью тылов.

«Ризеспор»

Турнирное положение: «Ризеспор» нынешний сезон проводит откровенно бледно. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Ризеспор» в чемпионате набрал лишь 7 очков. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 8 матчах Суперлиги.

Последние матчи: в минувшем туре команда наконец-то победила. «Ризеспор» дома переиграл «Антальяспор» (2:1).

Чуть раньше команда минимально уступила «Аланьяспору». Да и поединок с «Самсунспором» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ризеспор» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили всего 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ризеспор» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.

Оборона является наиболее проблемным звеном клуба из Ризе. Да и до последней виктории команда проиграла 5 раз кряду.

При этом «Ризеспор» в минувшем туре прервал пятиматчевую серию без забитых мячей. Да и пора бы команде отрываться от зоны вылета.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. Да и последняя победа несколько улучшила микроклимат в коллективе.

Статистика для ставок

«Ризеспор» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Бодрумспор» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Ризеспор» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бодрумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно сходными коэффициентами — 2.20 и 1.62.

Прогноз: «Бодрумспор» явно сильнее соперника, что наверняка продемонстрирует на поле.

«Ризеспор» в последних матчах выглядел откровенно неубедительно, и вряд ли сможет совладать с «Бодрумспором».

Ставка: Победа «Бодрумспора» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20