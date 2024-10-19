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    Пармезанцев ждет коллизия?

    «Комо» — «Парма». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Серия А, 19 октября 2024 года

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    «Парма»
    19 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Парма». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Парма», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Октября 2024 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 16:00 Парма

    Парма

  • Парма
    •

    «Комо»

    Турнирное положение: Команде Сеска Фабрегаса явно предстоит непростая борьба за выживание. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Комо» относительно неплохо выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата команда отличилась 10 забитыми мячами.

    Комо — Парма: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Комо» уступил «Наполи» (1:3).

    До того команда нанесла поражение «Вероне» (3:2). Да и встреча с «Аталантой» завершилась столь же натужной викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Комо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: подопечные Фабрегаса пропустили уже 14 мячей в 7 матчах Серии А. При этом отрыв от опасной зоны составляет 3 зачетных балла.

    Матчи против «Пармы» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Комо» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да последней неудачи команда Фабрегаса добыла две виктории кряду.

    «Парма»

    Турнирное положение: Пармезанцы пока явно не блещут результатами. Команда сейчас находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Парма» в 7 матчах чемпионата набрала лишь 6 очков. А вот забила команда всего 10 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда набрала один пункт. «Парма» дала бой «Болонье» (0:0).

    А вот до того пармезанцы дома уступили «Кальяри» (2:3). Правда, чуть раньше команда подписала мировую с «Лечче» (2:2).

    В 5 своих последних матчах «Парма» уступила 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 7 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Алессандро Чиркьяти — травмирован. Войо Кулибали — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Пармезанцы лишь на один зачетный балл опережают группу вылета. Да и оборона команды дала результативный сбой 12 раз в 7 матчах Серии А.

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    По именам состав команды выглядит достаточно выгодно. Вот только лидеры вернулись после матчей сборных в разных кондициях.

    При этом «Парма» не побеждала в 5 своих последних поединках. Да и проблемы в созидательном плане никуда не делись.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и тылы соперника никак не отнесешь к категории непроходимых.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • Пармезанцы не побеждали в 5 своих последних поединках

    • До последней коллизии «Комо» выиграл 2 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.87, а победа оппонента — в скромные 3.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.69 и 2.37.

    Прогноз: Команда Фабрегаса постарается оторваться от опасной зоны, и явно будет максимально активно атаковать.

    Лидеры гостей только вернулись после матчей сборных, да и вообще, пармезанцы крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Комо» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.37

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    «Комо» — «Парма»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Пармезанцев ждет коллизия?
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