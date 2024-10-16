Сборная Бразилии на своем поле примет национальную команду Перу в 10-м туре отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка. Поединок пройдет в ночь на 16 октября и начнется в 03:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Перу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бразилия

Турнирное положение: По итогам девяти проведенных туров сборная Бразилии набрала 13 баллов и разместилась на четвертой строке в таблице.

5-кратные чемпионы мира добились четырех побед, столько же встреч они проиграли и расписали одну мировую, забили 11 мячей, а пропустили на два меньше.

Последние матчи: Несколько дней тому назад в предыдущем туре отборочной компании бразильцы на выезде смогли одолеть сборную Чили 2:1, вырвав викторию в самом конце игры. В сентябре в матчах квалификации они дома минимально выиграли у Эквадора 1:0 и с таким же счетом уступили в гостях Парагваю.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Избранные» проиграли только один поединок из 11 предыдущих во всех турнирах с учетом основного времени. Также за данный период сборная Бразилии расписала пять мировых исходов и отпраздновала пять викторий, но четыре из них с разницей всего лишь в один мяч. И за весь этот отрезок матчей бразильцы три раза уходили с поля без результативных действий.

Перу

Турнирное положение: Национальная команда Перу с шестью набранными очкам и идет девятой в таблице и на пять баллов отстает от седьмой позиции, дающей право на плей-офф.

Перуанцы за всю дистанцию отпраздновали пока только одну победу, три раза сыграли вничью и потерпели пять поражений, разница мячей составляет 3:10.

Последние матчи: Как раз свою пока единственную викторию в отборе «инки» одержали в предыдущем туре, минимально выиграв дома у Уругвая 1:0. В сентябрьских поединках они расписали ничью на своей территории с Колумбией 1:1 и проиграли в гостях Эквадору со счетом 0:1.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Победой над уругвайцами Перу прервали на тот момент свою 5-матчевую серию без викторий. В этот неудачный для себя период они расписали две мировые и потерпели три проигрыша, забив за все это время лишь один гол. Также стоит отметить, что сборная Перу смогла выиграть лишь один официальный матч из 13 предыдущих.

Статистика для ставок

Бразилия выиграла у Перу в пяти последних очных противостояниях

В прошлом отборочном цикле бразильцы победили 2:0 и 1:0

И за этот период перуанцы смогли забить бразильцам только в одном поединке

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бразилии — 1.26, победа Перу — 13.50, ничья — 5.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.07 соответственно.

Прогноз: При своих болельщиках сборная Бразилии просто обязана обыгрывать такого удобного для себя соперника с разницей в несколько мячей.

Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с форой (-1,5) за 1.77.

Прогноз: И еще здесь поставим на то, что хозяева поля смогут отличиться в каждом из проведенных таймов.

Ставка: Бразилия забьет в каждом из таймов за 1.95.