Бразилия
Перу
Бразилия
Турнирное положение: По итогам девяти проведенных туров сборная Бразилии набрала 13 баллов и разместилась на четвертой строке в таблице.
5-кратные чемпионы мира добились четырех побед, столько же встреч они проиграли и расписали одну мировую, забили 11 мячей, а пропустили на два меньше.
Бразилия — Перу: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад в предыдущем туре отборочной компании бразильцы на выезде смогли одолеть сборную Чили 2:1, вырвав викторию в самом конце игры. В сентябре в матчах квалификации они дома минимально выиграли у Эквадора 1:0 и с таким же счетом уступили в гостях Парагваю.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Избранные» проиграли только один поединок из 11 предыдущих во всех турнирах с учетом основного времени. Также за данный период сборная Бразилии расписала пять мировых исходов и отпраздновала пять викторий, но четыре из них с разницей всего лишь в один мяч. И за весь этот отрезок матчей бразильцы три раза уходили с поля без результативных действий.
Перу
Турнирное положение: Национальная команда Перу с шестью набранными очкам и идет девятой в таблице и на пять баллов отстает от седьмой позиции, дающей право на плей-офф.
Перуанцы за всю дистанцию отпраздновали пока только одну победу, три раза сыграли вничью и потерпели пять поражений, разница мячей составляет 3:10.
Последние матчи: Как раз свою пока единственную викторию в отборе «инки» одержали в предыдущем туре, минимально выиграв дома у Уругвая 1:0. В сентябрьских поединках они расписали ничью на своей территории с Колумбией 1:1 и проиграли в гостях Эквадору со счетом 0:1.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Победой над уругвайцами Перу прервали на тот момент свою 5-матчевую серию без викторий. В этот неудачный для себя период они расписали две мировые и потерпели три проигрыша, забив за все это время лишь один гол. Также стоит отметить, что сборная Перу смогла выиграть лишь один официальный матч из 13 предыдущих.
Статистика для ставок
- Бразилия выиграла у Перу в пяти последних очных противостояниях
- В прошлом отборочном цикле бразильцы победили 2:0 и 1:0
- И за этот период перуанцы смогли забить бразильцам только в одном поединке
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бразилии — 1.26, победа Перу — 13.50, ничья — 5.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.07 соответственно.
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Прогноз: При своих болельщиках сборная Бразилии просто обязана обыгрывать такого удобного для себя соперника с разницей в несколько мячей.
Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с форой (-1,5) за 1.77.
Прогноз: И еще здесь поставим на то, что хозяева поля смогут отличиться в каждом из проведенных таймов.
Ставка: Бразилия забьет в каждом из таймов за 1.95.