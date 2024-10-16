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    Бразильцы вновь будут сильнее перуанцев

    Бразилия — Перу. Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 16 октября 2024 года

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    Сборная Бразилии
    Сборная Бразилии на своем поле примет национальную команду Перу в 10-м туре отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка. Поединок пройдет в ночь на 16 октября и начнется в 03:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Перу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 16 Октября 2024 года

    Бразилия

  • Бразилиа
    •  Бразилия 03:45 Перу

    Перу

  • Лима
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    Бразилия

    Турнирное положение: По итогам девяти проведенных туров сборная Бразилии набрала 13 баллов и разместилась на четвертой строке в таблице.

    5-кратные чемпионы мира добились четырех побед, столько же встреч они проиграли и расписали одну мировую, забили 11 мячей, а пропустили на два меньше.

    Бразилия — Перу: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад в предыдущем туре отборочной компании бразильцы на выезде смогли одолеть сборную Чили 2:1, вырвав викторию в самом конце игры. В сентябре в матчах квалификации они дома минимально выиграли у Эквадора 1:0 и с таким же счетом уступили в гостях Парагваю.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Избранные» проиграли только один поединок из 11 предыдущих во всех турнирах с учетом основного времени. Также за данный период сборная Бразилии расписала пять мировых исходов и отпраздновала пять викторий, но четыре из них с разницей всего лишь в один мяч. И за весь этот отрезок матчей бразильцы три раза уходили с поля без результативных действий.

    Перу

    Турнирное положение: Национальная команда Перу с шестью набранными очкам и идет девятой в таблице и на пять баллов отстает от седьмой позиции, дающей право на плей-офф.

    Перуанцы за всю дистанцию отпраздновали пока только одну победу, три раза сыграли вничью и потерпели пять поражений, разница мячей составляет 3:10.

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    • Последние матчи: Как раз свою пока единственную викторию в отборе «инки» одержали в предыдущем туре, минимально выиграв дома у Уругвая 1:0. В сентябрьских поединках они расписали ничью на своей территории с Колумбией 1:1 и проиграли в гостях Эквадору со счетом 0:1.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Победой над уругвайцами Перу прервали на тот момент свою 5-матчевую серию без викторий. В этот неудачный для себя период они расписали две мировые и потерпели три проигрыша, забив за все это время лишь один гол. Также стоит отметить, что сборная Перу смогла выиграть лишь один официальный матч из 13 предыдущих.

    Статистика для ставок

    • Бразилия выиграла у Перу в пяти последних очных противостояниях

    • В прошлом отборочном цикле бразильцы победили 2:0 и 1:0

    • И за этот период перуанцы смогли забить бразильцам только в одном поединке

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бразилии — 1.26, победа Перу — 13.50, ничья — 5.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: При своих болельщиках сборная Бразилии просто обязана обыгрывать такого удобного для себя соперника с разницей в несколько мячей.

    Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с форой (-1,5) за 1.77.

    Прогноз: И еще здесь поставим на то, что хозяева поля смогут отличиться в каждом из проведенных таймов.

    Ставка: Бразилия забьет в каждом из таймов за 1.95.

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    Бразилия — Перу: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на футбол. Бразильцы вновь будут сильнее перуанцев
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