15 октября в Кубке России Путь регионов по футболу сыграют «Сокол» и «Урал». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: сейчас саратовский клуб занимает 14-е место в таблице Первой лиги с 15 очками.

Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России был обыгран в гостях в ярком поединке клуб Второй лиги «Орел» со счетом 2:3. Дублем за «Сокол» отметился Шпитальный, еще один мяч у Самко.

В Первой лиге было разгромное поражение в гостях от «Торпедо» (0:5) и дома от «Ротора» (0:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: в 11 последних матчах «Сокол» одержал всего одну победу и вот пошли сразу разговоры об увольнении главного тренера Алексея Баги, который с ограниченной обоймой и слабым финансированием умудряется держаться на плаву в Первой лиге.

«Урал»

Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Урал» идет на третьем месте с 25 очками и на очко отстает от «Торпедо» и «Арсенала».

Последние матчи: в Кубке России в предыдущем раунде был обыгран с минимальным счетом «СКА-Хабаровск» (1:0). Единственный мяч в начале встречи забил воспитанник клуба Егор Мосин.

В Первой лиге команда Евгения Аверьянова выиграла у «Тюмени» (1:0) и сыграла вничью с «Торпедо» (1:1).

Не сыграют: под вопросом участие двух игроков молодежной и юниорской сборной России: Ишкова и 16-летнего вундеркинда Воронова.

Состояние команды: пусть игра «Урала» в этом сезоне не поражает воображение, но это не мешает ему стабильно набирать очки и идти в лидирующей группе. В этом сезоне команду возглавляет местный специалист Аверьянов, который постепенно набивает шишки, для него это дебют в профессиональном футболе.

Статистика для ставок

В первом круге Первой лиги «Урал» и «Сокол» сыграли вничью 0:0

В 2005 году в рамках Первой лиги «Урал» обе встречи выиграл 3:0

«Урал» не знает поражений в четырех последних матчах чемпионата, тогда как «Сокол» за тот же период взял только очко

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сокола» дают 4,10, а на «Урала» — 1,87, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2 идет за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

Прогноз: хозяевам эта игра абсолютно не нужна, у них полно проблем в чемпионате, у Баги фактически обойма из 14-15 человек, которым вытянуть сезон на два фронта будет очень сложно. «Урал» будет более мотивирован, президент Григорий Иванов умеет настраивать, а у тренера Аверьянова под рукой почти два равноценных состава.

Ставка: победа «Урала» в основное время за 1,87.

Прогноз: также можно рискнуть и взять уверенную победу гостей.

Ставка: победа «Урала» с форой -1,5 за 3,5.