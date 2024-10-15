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    «Урал» разберется с «Соколом»

    Сокол — Урал: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Урал»
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    Алексей Ионов (слева) — ветеран «Урала»
    15 октября в Кубке России Путь регионов по футболу сыграют «Сокол» и «Урал». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 15 Октября 2024 года

    Сокол

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    «Сокол»

    Турнирное положение: сейчас саратовский клуб занимает 14-е место в таблице Первой лиги с 15 очками.

    Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России был обыгран в гостях в ярком поединке клуб Второй лиги «Орел» со счетом 2:3. Дублем за «Сокол» отметился Шпитальный, еще один мяч у Самко.

    В Первой лиге было разгромное поражение в гостях от «Торпедо» (0:5) и дома от «Ротора» (0:1).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: в 11 последних матчах «Сокол» одержал всего одну победу и вот пошли сразу разговоры об увольнении главного тренера Алексея Баги, который с ограниченной обоймой и слабым финансированием умудряется держаться на плаву в Первой лиге.

    «Урал»

    Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Урал» идет на третьем месте с 25 очками и на очко отстает от «Торпедо» и «Арсенала».

    Последние матчи: в Кубке России в предыдущем раунде был обыгран с минимальным счетом «СКА-Хабаровск» (1:0). Единственный мяч в начале встречи забил воспитанник клуба Егор Мосин.

    В Первой лиге команда Евгения Аверьянова выиграла у «Тюмени» (1:0) и сыграла вничью с «Торпедо» (1:1).

    Не сыграют: под вопросом участие двух игроков молодежной и юниорской сборной России: Ишкова и 16-летнего вундеркинда Воронова.

    Состояние команды: пусть игра «Урала» в этом сезоне не поражает воображение, но это не мешает ему стабильно набирать очки и идти в лидирующей группе. В этом сезоне команду возглавляет местный специалист Аверьянов, который постепенно набивает шишки, для него это дебют в профессиональном футболе.

    Статистика для ставок

    • В первом круге Первой лиги «Урал» и «Сокол» сыграли вничью 0:0

    • В 2005 году в рамках Первой лиги «Урал» обе встречи выиграл 3:0

    • «Урал» не знает поражений в четырех последних матчах чемпионата, тогда как «Сокол» за тот же период взял только очко

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сокола» дают 4,10, а на «Урала» — 1,87, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2 идет за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

    Прогноз: хозяевам эта игра абсолютно не нужна, у них полно проблем в чемпионате, у Баги фактически обойма из 14-15 человек, которым вытянуть сезон на два фронта будет очень сложно. «Урал» будет более мотивирован, президент Григорий Иванов умеет настраивать, а у тренера Аверьянова под рукой почти два равноценных состава.

    Ставка: победа «Урала» в основное время за 1,87.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять уверенную победу гостей.

    Ставка: победа «Урала» с форой -1,5 за 3,5.

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    «Сокол» — «Урал»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. «Урал» разберется с «Соколом»
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