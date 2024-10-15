15 октября в 10-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Колумбия и Чили. Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Чили, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия сражается за прямой выход на мировое первенство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

При этом Колумбия в 9 турах квалификации разжилась 16 очками. Вот только забила команда всего 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. На выезде колумбийцы минимально уступили Боливии.

А вот до того Колумбия одолела мощных аргентинцев (2:1). Правда, чуть раньше команда не смогла переиграть Перу (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Колумбийцы весьма неплохо обороняются. В текущей квалификации команда пропустила 6 раз.

Матчи против Чили для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Колумбия выиграла 1 раз при 4 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация подтянуться к лидеру у команды огромная.

Чили

Турнирное положение: Чилийцы нынешний отбор откровенно проваливают. На текущий момент команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем Чили в 9 матчах группы набрала лишь 5 зачетных баллов. При этом команда забила 5 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 14.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. Чилийцы дома уступили бразильцам (1:2).

До того команда проиграла еще и Боливии (1:2). А вот поединок с Аргентиной завершился разгромной коллизией (0:3).

Вообще же, Чили в 5 своих последних матчах проиграла 4 раза. Забила в них команда 2 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане результатов. Чилийцы имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

При этом Чили отстает от 7 места на 6 очков. Да и средняя результативность команды не доходит до гола за матч.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за ничью. При этом чилийцы явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и колумбийцев команда не может обыграть уже 8 лет.

Статистика для ставок

Колумбия в среднем забивает аккурат гол за матч

Чили в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Колумбия уже 8 лет не проигрывает чилийцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.32, а победа оппонента — в скромные 8.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.36 и 1.69.

Прогноз: Колумбия традиционно успешно противостоит чилийцам, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Чилийцы имеют явные проблемы с надежностью своих тылов, плюс явно не блещут в текущей квалификации.

Ставка: Победа Колумбии в 1 тайме за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.36