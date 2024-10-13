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    Казахстан прервет серию неудач?

    Казахстан — Словения. Ставка (к. 2.15) и прогноз на Лигу наций 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан — Словения
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    Станислав Черчесов
    13 октября на групповом этапе Лиги наций по футболу сыграют Казахстан и Словения. Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан — Словения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 13 Октября 2024 года

    Казахстан

  • Астана
    •  Казахстан 16:00 Словения

    Словения

  • Любляна
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    Казахстан

    Турнирное положение: после трех туров Казахстан замыкает турнирную таблицу. У команды лишь одно набранное очко. Разница мячей составляет 0-7.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Казахстан — Словения: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в сентябре сборная Казахстана на своем поле остановила мощную сборную Норвегии во главе с Эрлингом Холанном. Игра закончилась со счетом 0:0.

    Но затем были два поражения. Казахстан уступил Словении (0:3) и Австрии (0:4).

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    • Состояние команды: сборная Казахстана переживает не лучшие времена. Пока Станиславу Черчесову не удается создать коллектив, который стабильно набирает очки.

    Казахстан достойно начал Лигу наций, сыграв вничью с Норвегией. Но затем были два сухих поражения с разгромным счетом.

    В предыдущих двух встречах со Словенией и Австрией казахстанцы пропустили 7 голов, не забив ни одного мяча. В атаке пока настоящая катастрофа.

    Словения

    Турнирное положение: Словения после трех матчей располагается на 3-м месте в квартете. У сборной одна победа, одна ничья и одно поражение. На данный момент набрано 4 очка.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в стартовом матче Лиги наций Словения встречалась с Австрией. Была зафиксирована ничья 1:1.

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    Затем словенцы в родных стенах разгромили Казахстан (3:0). В третьем туре Словения пропустила три мяча в гостевом матче против Норвегии.

    Состояние команды: Словения уже громила Казахстан в первом поединке. Но это был домашний матч.

    В Казахстане трудно играть всем командам. Эрлинг Холанн может это подтвердить. Словенцам будет непросто победить Казахстан, который в случае очередной неудачи станет главным претендентом на вылет в Лигу С.

    Букмекеры выделяют фаворитом сборную Словении. Однако команде Черчесова по силам завоевать очки на своем поле.

    Статистика для ставок

    • Казахстан не побеждает в семи играх кряду

    • В шести из восьми последних встреч с участием Словении было забито меньше 2,5 гола

    • В первом матче Словения разгромила Казахстан со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Словении дают 1.70, а на Казахстан — 5.00, ничью букмекеры оценивают в 3.90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.

    Прогноз: Казахстан провалил старт группового этапа. Команде нужно реабилитироваться за последние неудачи. Хозяевам по силам не проиграть.

    Ставка: Казахстан не проиграет за 2.15.

    Прогноз: еще один вариант, что обе команды будут нацелены на атаку и смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.09.

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    Казахстан — Словения: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Казахстан прервет серию неудач?
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