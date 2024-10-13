Казахстан
Словения
Казахстан
Турнирное положение: после трех туров Казахстан замыкает турнирную таблицу. У команды лишь одно набранное очко. Разница мячей составляет 0-7.
Календарь и таблица Лиги наций
Казахстан — Словения: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в сентябре сборная Казахстана на своем поле остановила мощную сборную Норвегии во главе с Эрлингом Холанном. Игра закончилась со счетом 0:0.
Но затем были два поражения. Казахстан уступил Словении (0:3) и Австрии (0:4).
Состояние команды: сборная Казахстана переживает не лучшие времена. Пока Станиславу Черчесову не удается создать коллектив, который стабильно набирает очки.
Казахстан достойно начал Лигу наций, сыграв вничью с Норвегией. Но затем были два сухих поражения с разгромным счетом.
В предыдущих двух встречах со Словенией и Австрией казахстанцы пропустили 7 голов, не забив ни одного мяча. В атаке пока настоящая катастрофа.
Словения
Турнирное положение: Словения после трех матчей располагается на 3-м месте в квартете. У сборной одна победа, одна ничья и одно поражение. На данный момент набрано 4 очка.
Последние матчи: в стартовом матче Лиги наций Словения встречалась с Австрией. Была зафиксирована ничья 1:1.
Затем словенцы в родных стенах разгромили Казахстан (3:0). В третьем туре Словения пропустила три мяча в гостевом матче против Норвегии.
Состояние команды: Словения уже громила Казахстан в первом поединке. Но это был домашний матч.
В Казахстане трудно играть всем командам. Эрлинг Холанн может это подтвердить. Словенцам будет непросто победить Казахстан, который в случае очередной неудачи станет главным претендентом на вылет в Лигу С.
Букмекеры выделяют фаворитом сборную Словении. Однако команде Черчесова по силам завоевать очки на своем поле.
Статистика для ставок
- Казахстан не побеждает в семи играх кряду
- В шести из восьми последних встреч с участием Словении было забито меньше 2,5 гола
- В первом матче Словения разгромила Казахстан со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Словении дают 1.70, а на Казахстан — 5.00, ничью букмекеры оценивают в 3.90.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.
- 2.00Испания — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.30Польша — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.13Беларусь — Северная Ирландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Казахстан провалил старт группового этапа. Команде нужно реабилитироваться за последние неудачи. Хозяевам по силам не проиграть.
Ставка: Казахстан не проиграет за 2.15.
Прогноз: еще один вариант, что обе команды будут нацелены на атаку и смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.09.