13 октября на групповом этапе Лиги наций по футболу сыграют Казахстан и Словения. Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан — Словения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Казахстан

Турнирное положение: после трех туров Казахстан замыкает турнирную таблицу. У команды лишь одно набранное очко. Разница мячей составляет 0-7.

Календарь и таблица Лиги наций

Последние матчи: в сентябре сборная Казахстана на своем поле остановила мощную сборную Норвегии во главе с Эрлингом Холанном. Игра закончилась со счетом 0:0.

Но затем были два поражения. Казахстан уступил Словении (0:3) и Австрии (0:4).

Состояние команды: сборная Казахстана переживает не лучшие времена. Пока Станиславу Черчесову не удается создать коллектив, который стабильно набирает очки.

Казахстан достойно начал Лигу наций, сыграв вничью с Норвегией. Но затем были два сухих поражения с разгромным счетом.

В предыдущих двух встречах со Словенией и Австрией казахстанцы пропустили 7 голов, не забив ни одного мяча. В атаке пока настоящая катастрофа.

Словения

Турнирное положение: Словения после трех матчей располагается на 3-м месте в квартете. У сборной одна победа, одна ничья и одно поражение. На данный момент набрано 4 очка.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в стартовом матче Лиги наций Словения встречалась с Австрией. Была зафиксирована ничья 1:1.

Затем словенцы в родных стенах разгромили Казахстан (3:0). В третьем туре Словения пропустила три мяча в гостевом матче против Норвегии.

Состояние команды: Словения уже громила Казахстан в первом поединке. Но это был домашний матч.

В Казахстане трудно играть всем командам. Эрлинг Холанн может это подтвердить. Словенцам будет непросто победить Казахстан, который в случае очередной неудачи станет главным претендентом на вылет в Лигу С.

Букмекеры выделяют фаворитом сборную Словении. Однако команде Черчесова по силам завоевать очки на своем поле.

Статистика для ставок

Казахстан не побеждает в семи играх кряду

В шести из восьми последних встреч с участием Словении было забито меньше 2,5 гола

В первом матче Словения разгромила Казахстан со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Словении дают 1.70, а на Казахстан — 5.00, ничью букмекеры оценивают в 3.90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.

Прогноз: Казахстан провалил старт группового этапа. Команде нужно реабилитироваться за последние неудачи. Хозяевам по силам не проиграть.

Ставка: Казахстан не проиграет за 2.15.

Прогноз: еще один вариант, что обе команды будут нацелены на атаку и смогут забить.

Ставка: обе забьют за 2.09.