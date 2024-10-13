13 октября в Ереване на стадионе им. Вазгена Саргсяна сборная Армении сыграет против национальной команды Северной Македонии в 4-м туре Лиги наций в дивизионе С. Начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Армения — Северная Македония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Армения

Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Армении выступала в дивизионе Б, но понизилась в классе, заняв последнее место в группе.

В текущем же турнире армяне в трех играх набрали четыре очка и идут вторыми в квартете. У них одна победа, одна ничья и одно фиаско, разница мячей — 6:5.

Последние матчи: Несколько дней тому назад коллектив Петракова расписал гостевую мировую со сборной Фарерских островов со счетом 2:2, уйдя от поражения лишь в добавленное к матчу время. В двух же предыдущих поединках этой ЛН он одолел на своем поле Латвию 4:1 и уступил в гостевой встрече предстоящему противнику — 0:2.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За 13 проведенных поединков во всех турнирах сборная Армении смогла выиграть только в двух из них, побеждая каждый раз на своем поле. В остальных же 11 играх данного отрезка армяне три раза еще играли вничью и потерпели восемь поражений. Но в пяти случаях фиаско были с разницей в один мяч.

Северная Македония

Турнирное положение: Национальная команда Северной Македонии провела в дивизионе С и финишировала третьей в своем квартете.

В этом же розыгрыше македонцы после трех туров лидируют в квартете, выиграв два матча при одном мировом исходе, забив шесть мячей при всего одном пропущенном.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «красные рыси» на выезде смогли разгромить сборную Латвии со счетом 3:0. Также в данном соревновании они на своем поле одолели со счетом 2:0 предстоящего оппонента и расписали на выезде мировую с Фарерами 1:1 на старте турнира.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Македонцы вышли победителями из своих двух предыдущих встреч, где не пропустили ни одного гола. Однако перед этим сборная Северной Македонии имела 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды сыграла вничью и потерпела четыре проигрыша. А за предыдущие десять игр во всех турнирах команда только в двух случаях уходила с поля без забитого гола.

Статистика для ставок

Македонцы выиграли у армян в трех предыдущих очных встречах — 5:0, 3:1 и 2:0

Четыре из семи предыдущих очных игр этих сборных завершились на ТБ 2,5

Армения обыграла македонцев только раз за предыдущие шесть очных матчей и четыре раза уступила

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Армении — 2.40, победа Северной Македонии — 3.00, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.24 и 1.64 соответственно.

Прогноз: Так как обе команды обладают неплохой атакой, то от их очного противостояния вполне можно ожидать обмена забитыми мячами.

Ставка: обе забьют за 1.93.

Прогноз: А вторым вариантом здесь рассмотрим ставку на победу хозяев поля. Ведь только виктория отставим армянам неплохие шансы на победу в этом квартете.

Ставка: победа Армении за 2.40.