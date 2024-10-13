ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКлубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола? Габриэль ЛандескугНХЛ 2024/25: почему новый сезон может стать временем больших возвращений? Кай ХаверцБосния и Герцеговина — Германия 1:2. Онлайн
  • 23:50
    • Венгрия и Нидерланды не выявили сильнейшего в Лиге наций
  • 23:44
    • Германия минимально победила Боснию и Герцеговину в Лиге наций
  • 23:51
    • Чехия и Украина одержали победы в матчах Лиги наций
    Все новости спорта

    Догонят ли армяне македонце в таблице?

    Армения — Северная Македония: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.93. 13.10.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Македонии Прогнозы на Сборная Армении Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Армения — Северная Македония
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Северная Македония- Армения
    13 октября в Ереване на стадионе им. Вазгена Саргсяна сборная Армении сыграет против национальной команды Северной Македонии в 4-м туре Лиги наций в дивизионе С. Начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Армения — Северная Македония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 13 Октября 2024 года

    Армения

  • Ереван
    •  Армения 19:00 Северная Македония

    Северная Македония

  • Скопье
    •

    Армения

    Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Армении выступала в дивизионе Б, но понизилась в классе, заняв последнее место в группе.

    В текущем же турнире армяне в трех играх набрали четыре очка и идут вторыми в квартете. У них одна победа, одна ничья и одно фиаско, разница мячей — 6:5.

    Армения — Северная Македония: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад коллектив Петракова расписал гостевую мировую со сборной Фарерских островов со счетом 2:2, уйдя от поражения лишь в добавленное к матчу время. В двух же предыдущих поединках этой ЛН он одолел на своем поле Латвию 4:1 и уступил в гостевой встрече предстоящему противнику — 0:2.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За 13 проведенных поединков во всех турнирах сборная Армении смогла выиграть только в двух из них, побеждая каждый раз на своем поле. В остальных же 11 играх данного отрезка армяне три раза еще играли вничью и потерпели восемь поражений. Но в пяти случаях фиаско были с разницей в один мяч.

    Северная Македония

    Турнирное положение: Национальная команда Северной Македонии провела в дивизионе С и финишировала третьей в своем квартете.

    В этом же розыгрыше македонцы после трех туров лидируют в квартете, выиграв два матча при одном мировом исходе, забив шесть мячей при всего одном пропущенном.

  • Катастрофический «МЮ», забивной Джонсон и еще 8 сюрпризов на старте сезона АПЛ
  • Десять главных сюрпризов Английской Премьер-лиги на данный момент
  • 10/10/2024

    • Последние матчи: В преддверии этого поединка «красные рыси» на выезде смогли разгромить сборную Латвии со счетом 3:0. Также в данном соревновании они на своем поле одолели со счетом 2:0 предстоящего оппонента и расписали на выезде мировую с Фарерами 1:1 на старте турнира.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Македонцы вышли победителями из своих двух предыдущих встреч, где не пропустили ни одного гола. Однако перед этим сборная Северной Македонии имела 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды сыграла вничью и потерпела четыре проигрыша. А за предыдущие десять игр во всех турнирах команда только в двух случаях уходила с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • Македонцы выиграли у армян в трех предыдущих очных встречах — 5:0, 3:1 и 2:0

    • Четыре из семи предыдущих очных игр этих сборных завершились на ТБ 2,5

    • Армения обыграла македонцев только раз за предыдущие шесть очных матчей и четыре раза уступила

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Армении — 2.40, победа Северной Македонии — 3.00, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.24 и 1.64 соответственно.

    Прогноз: Так как обе команды обладают неплохой атакой, то от их очного противостояния вполне можно ожидать обмена забитыми мячами.

    Ставка: обе забьют за 1.93.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь рассмотрим ставку на победу хозяев поля. Ведь только виктория отставим армянам неплохие шансы на победу в этом квартете.

    Ставка: победа Армении за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уфа — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трактор — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чжэн — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Металлург — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Урал — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Литва — Косово
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Торпедо — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Армения — Северная Македония: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Догонят ли армяне македонце в таблице?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры