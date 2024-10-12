12 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Тюмень». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы намереваются моментально вернуться в РПЛ. После 13 туров команда занимает 3 место в турнирной таблице первого дивизиона.

При этом «Урал» в 13 поединках настрелял 18 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 12 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда Евгения Аверьянова не смогла победить. Уральцы расписала мировую с «Торпедо» (1:1).

До того команда по всем статьям уступила «Енисею» (0:3). Зато ершистый «СКА-Хабаровск» был обыгран с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: подопечные Аверьянова сильны, но пока не демонстрируют всего своего потенциала. Да и вообще, команда тяжеловато воспринимает реалии лучшей лиги мира.

Матчи с «Тюменью» для команды традиционно складываются удачно. Из двух очных поединков «Урал» по разу выиграл и сыграл вничью.

Нет сомнений, что уральцы постараются вернуться на победный путь. Тем более, отставание от 2 места составляет всего один балл.

«Тюмень»

Турнирное положение: Тюменцы нынче твердо стоят на вылет. По итогам первых 12 туров первенства команда находится на 18 месте в таблице.

Причем «Тюмень» крайне слабо действует в плане реализации. В 13 матчах команда забила лишь 9 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться тремя очками. «Соболи» подписали мировую с КАМАЗом (1:1).

До того тюменцы уступили «СКА-Хабаровску» (1:2). А вот в Кубке России команда уверенно переиграла «Челябинск» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Тюмень» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 13 матчах «соболи» пропустили уже 20 раз.

При этом «Тюмень» отстает от спасительной 15 позиции на 8 очков. Да и по игре команда выглядит явным аутсайдером первенства.

А вот оказать достойное сопротивление более сильным оппонентам тюменцы явно способны. Да и шансы на спасение еще не израсходованы.

И уж точно гости будут цепляться за очки. Для этого им будет необходимо сдержать мощный атакующий порыв уральцев.

Статистика для ставок

Тюменцы в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

«Урал» не побеждал в 2 своих последних поединках

Уральцы в среднем пропускают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 7.20, а победа оппонента — в скромные 28.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.79.

Прогноз: Обе команды явно постараются улучшить свои атакующие показатели, да и оборонительные редуты тех и других частенько совершают сбои.

Уральцы намерены подняться в дуэт лидеров, тогда как «Тюмень» постарается зацепиться за очки.

Ставка: Обе забьют за 4.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.22