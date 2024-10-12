Урал
Тюмень
«Урал»
Турнирное положение: Уральцы намереваются моментально вернуться в РПЛ. После 13 туров команда занимает 3 место в турнирной таблице первого дивизиона.
При этом «Урал» в 13 поединках настрелял 18 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 12 раз.
Урал — Тюмень: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда Евгения Аверьянова не смогла победить. Уральцы расписала мировую с «Торпедо» (1:1).
До того команда по всем статьям уступила «Енисею» (0:3). Зато ершистый «СКА-Хабаровск» был обыгран с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Аверьянова сильны, но пока не демонстрируют всего своего потенциала. Да и вообще, команда тяжеловато воспринимает реалии лучшей лиги мира.
Матчи с «Тюменью» для команды традиционно складываются удачно. Из двух очных поединков «Урал» по разу выиграл и сыграл вничью.
Нет сомнений, что уральцы постараются вернуться на победный путь. Тем более, отставание от 2 места составляет всего один балл.
«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцы нынче твердо стоят на вылет. По итогам первых 12 туров первенства команда находится на 18 месте в таблице.
Причем «Тюмень» крайне слабо действует в плане реализации. В 13 матчах команда забила лишь 9 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться тремя очками. «Соболи» подписали мировую с КАМАЗом (1:1).
До того тюменцы уступили «СКА-Хабаровску» (1:2). А вот в Кубке России команда уверенно переиграла «Челябинск» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Тюмень» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 13 матчах «соболи» пропустили уже 20 раз.
При этом «Тюмень» отстает от спасительной 15 позиции на 8 очков. Да и по игре команда выглядит явным аутсайдером первенства.
А вот оказать достойное сопротивление более сильным оппонентам тюменцы явно способны. Да и шансы на спасение еще не израсходованы.
И уж точно гости будут цепляться за очки. Для этого им будет необходимо сдержать мощный атакующий порыв уральцев.
Статистика для ставок
- Тюменцы в среднем пропускают фактически 2 гола за матч
- «Урал» не побеждал в 2 своих последних поединках
- Уральцы в среднем пропускают фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 7.20, а победа оппонента — в скромные 28.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.79.
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Прогноз: Обе команды явно постараются улучшить свои атакующие показатели, да и оборонительные редуты тех и других частенько совершают сбои.
Уральцы намерены подняться в дуэт лидеров, тогда как «Тюмень» постарается зацепиться за очки.
Ставка: Обе забьют за 4.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.22