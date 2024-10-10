10 октября в 31-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Пайсанду» и «Шапекоэнсе». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пайсанду» — «Шапекоэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пайсанду»

Турнирное положение: «Пайсанду» отчаянно сражается за выживание. Ныне команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

При этом «Пайсанду» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось лишь 29 раз в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Поединок с «Регатасом» завершился поражением (2:3).

При этом «Пайсанду» до того переиграл «Итуано» (1:0). А вот поединок со «Спорт Ресифи» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Леандро Вилела, Йеферсон Кинтана — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пайсанду» срочно нужны очки. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

Поединки с «Шапекоэнсе» для команды традиционно складываются удачно. В трех очных поединках «Пайсанду» победил 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Отступать команде банально уже некуда — ниже только опасная зона.

«Шапекоэнсе»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит слабовато. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Шапекоэнсе» в чемпионате разжился лишь 34 очками. Да и средняя результативность не достигает и гола за матч: 27 мячей в 30 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова уступила. «Шапекоэнсе» досадным образом был бит «Операрио» (2:3).

Чуть раньше команда расписала паритет с «Конкордией» (0:0). А вот поединок с «Амазонасом» принес уверенную викторию (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шапекоэнсе» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шапекоэнсе» лишь на 2 очка опережает опасную зону. При этом команда относительно неплохо обороняется, пропустив 32 мяча в 30 матчах.

Вот только последняя победа над «Пайсанду» случилась еще 11 лет назад. После того команда дважды уступила сопернику.

При этом «Шапекоэнсе» не побеждал в двух последних поединках. А вот последняя выездная виктория случилась еще месяц назад.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться разжиться очками. Тем паче, оппонент также не блещет стабильностью.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Пайсанду» обыграл «Шапекоэнсе» в 2 последних очных поединках

«Шапекоэнсе» не побеждал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пайсанду» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.55 и 1.48.

Прогноз: Обе команды явно намереваются улучшить свои атакующие показатели.

И те, и другие сражаются за сохранение прописки во втором по рангу дивизионе, так что ждем от них высокой атакующей активности.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40