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    Корейцы смогут удивить сборную ОАЭ?

    ОАЭ — КНДР. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную КНДР
    Прогноз и ставки на ОАЭ — КНДР
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    Сборная ОАЭ
    В рамках 3-го тура третьего этапа отбора к ЧМ-2026 в азиатской зоне сборная ОАЭ на своем поле примет команду КНДР. Поединок пройдет 10 октября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — КНДР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ОАЭ

    Турнирное положение: Сборная ОАЭ в мировом рейтинге футбола на текущий момент занимает 69 место и входит в топ-10 команд Азии.

    В первых двух турах этого раунда отбора коллектив заработал три очка и разместился на третьем месте. У него одна победа и одно фиаско, забито три гола при двух пропущенных.

    Последние матчи: Стартовали «белые» с гостевой победы над командой Катара со счетом 3:1, а во втором игровом дне они в родных стенах уступили Ирану 0:1. И этой неудачей они прервали свою длительную серию без поражений.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К данному поединку национальная команда ОАЭ подходит после проигрыша от иранцев. Но перед этим она имела 6-матчевую серию без фиаско. В этот период команда отпраздновала четыре выигрыша и дважды играла вничью в основное время. Отметим, что коллектив только один раз уходил с поля без забитого гола за десять предыдущих встреч.

    КНДР

    Турнирное положение: Национальная команда КНДР сейчас в рейтинге мирового футбола находится на 110 строке и является середняком в азиатской зоне.

    В таблице отбора корейцы сейчас разместились на четвертой строке в своей группе, имея в активе лишь один пункт. У них одна ничья и одно поражение, разница мячей — 2:3.

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    • Последние матчи: В первом туре данного этапа квалификации «чхоллима» на выезде потерпела минимальное фиаско от сборной Узбекистана со счетом 0:1, а в следующей игре расписала домашнюю мировую с Катаром — 2:2, играя с середины первого тайма в меньшинстве.

    Не сыграют: Чан Кук Чхоль будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: Сейчас у национальной команды КНДР 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой было две ничьи и два проигрыша. Всего же за десять предыдущих поединков во всех турнирах корейцы смогли победить только трижды, дважды одолев слабую Мьянму и раз переиграв Сирию. Также за это время они два раза сыграли вничью и пять раз уступали.

    Статистика для ставок

    • КНДР на проигрывает ОАЭ на протяжении последних пяти очных игр, выиграв три из них

    • Последний раз между собой команды играли в 2016 году. И тогда в товарняки выиграли корейцы — 2:0

    • Шесть из семи предыдущих очных матчей данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ОАЭ — 1.55, победа КНДР — 6.80, ничья — 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Так как корейцы очень даже неплохо играют против ОАЭ, то здесь есть смысл поставить на приезжую команду с форой +1.

    Ставка: победа КНДР с форой (+1) за 1.85.

    Прогноз: И также не исключаем, что в первом тайме команды будут играть осторожно и завершат его с ничейным счетом.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.60.

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    ОАЭ — КНДР: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Корейцы смогут удивить сборную ОАЭ?
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