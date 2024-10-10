В рамках 3-го тура третьего этапа отбора к ЧМ-2026 в азиатской зоне сборная ОАЭ на своем поле примет команду КНДР. Поединок пройдет 10 октября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — КНДР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ОАЭ

Турнирное положение: Сборная ОАЭ в мировом рейтинге футбола на текущий момент занимает 69 место и входит в топ-10 команд Азии.

В первых двух турах этого раунда отбора коллектив заработал три очка и разместился на третьем месте. У него одна победа и одно фиаско, забито три гола при двух пропущенных.

Последние матчи: Стартовали «белые» с гостевой победы над командой Катара со счетом 3:1, а во втором игровом дне они в родных стенах уступили Ирану 0:1. И этой неудачей они прервали свою длительную серию без поражений.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К данному поединку национальная команда ОАЭ подходит после проигрыша от иранцев. Но перед этим она имела 6-матчевую серию без фиаско. В этот период команда отпраздновала четыре выигрыша и дважды играла вничью в основное время. Отметим, что коллектив только один раз уходил с поля без забитого гола за десять предыдущих встреч.

КНДР

Турнирное положение: Национальная команда КНДР сейчас в рейтинге мирового футбола находится на 110 строке и является середняком в азиатской зоне.

В таблице отбора корейцы сейчас разместились на четвертой строке в своей группе, имея в активе лишь один пункт. У них одна ничья и одно поражение, разница мячей — 2:3.

Последние матчи: В первом туре данного этапа квалификации «чхоллима» на выезде потерпела минимальное фиаско от сборной Узбекистана со счетом 0:1, а в следующей игре расписала домашнюю мировую с Катаром — 2:2, играя с середины первого тайма в меньшинстве.

Не сыграют: Чан Кук Чхоль будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: Сейчас у национальной команды КНДР 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой было две ничьи и два проигрыша. Всего же за десять предыдущих поединков во всех турнирах корейцы смогли победить только трижды, дважды одолев слабую Мьянму и раз переиграв Сирию. Также за это время они два раза сыграли вничью и пять раз уступали.

Статистика для ставок

КНДР на проигрывает ОАЭ на протяжении последних пяти очных игр, выиграв три из них

Последний раз между собой команды играли в 2016 году. И тогда в товарняки выиграли корейцы — 2:0

Шесть из семи предыдущих очных матчей данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ОАЭ — 1.55, победа КНДР — 6.80, ничья — 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Так как корейцы очень даже неплохо играют против ОАЭ, то здесь есть смысл поставить на приезжую команду с форой +1.

Ставка: победа КНДР с форой (+1) за 1.85.

Прогноз: И также не исключаем, что в первом тайме команды будут играть осторожно и завершат его с ничейным счетом.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.60.