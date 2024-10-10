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    Словения продлит свою серию без поражений?

    Норвегия — Словения. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига наций, 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Словения
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    Сборная Словении
    В третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Норвегии дома сыграет против команды Словении. Встреча начнется 10 октября в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия — Словения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 10 Октября 2024 года

    Норвегия

  • Осло
    •  Норвегия 21:45 Словения

    Словения

  • Любляна
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    Норвегии

    Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Норвегия финишировала на второй строке в своей группе дивизиона Б.

    В этом же розыгрыше норвежцы набрали четыре очка в двух играх и идут вторыми. У них одна победа и одна ничья, забито два гола при одном пропущенном.

    Норвегия — Словения: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовали «викинги» в этом турнире с гостевой мировой против Казахстана со счетом 0:0, а во второй игре они на своем поле смогли переиграть сборную Австрии со счетом 2:1.

    Напомним, что на Евро-2024 Норвегия не смогла отобраться, заняв третье место в квалификационной группе, ниже Испании и Шотландии.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В 2024 году сборная Норвегия провела всего лишь шесть встреч в различных турнирах. И в этих поединках она сохранила полный паритет, дважды победив, дважды сыграв вничью и потерпев два проигрыша. Однако оба фиаско пришлись на товарищеские игры, когда норвежцы уступили 1:2 Чехии и 1:3 Дании.

    Словения

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Словении финишировала на третьем месте в своем квартете дивизиона Б.

    В текущей же компании словенцы в двух турах набрали четыре пункта и идут во главе квартета. У них она победа и одна ничья, разница мячей — 4:1.

    Последние матчи: В первом туре данного розыгрыша команда Словении в родных стенах сыграла вничью со сборной Австрии со счетом 1:1, а во втором игровом дне она разгромила на своем поле Казахстан со счетом 3:0.

    А еще летом коллектив только в серии послематчевых пенальти уступил Португалии (0:0 основное и дополнительное время) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Словенцы находятся в хорошей форме. В 2024 году команда еще не проиграла ни одного матча в основное время. У них четыре виктории и семь мировых исходов в различных турнирах. И только в двух встречах данного периода времени команда уходила с поля без забитых мячей, но она не смогла огорчить только сильную Португалию и Англию.

    Статистика для ставок

    • В прошлом розыгрыше ЛЧ Норвегия на своем поле расписала мировую со Словенией 0:0

    • В четырех предыдущих очных играх этих сборных дважды была ничья и по разу они обыграли друг друга

    • В четырех из семи последних очных встречах этих сборных играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Норвегии — 1.66, победа Словении — 5.70, ничья — 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от противостояния команд с надежной обороной стоит ждать низового исхода. Так что ставим здесь на ТМ 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.85.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на непроигрыш Словении, которая имеет длительную серию без фиаско и еще не уступала в этом году.

    Ставка: Х2 за 2.30.

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    Норвегия — Словения: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Словения продлит свою серию без поражений?
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