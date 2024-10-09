9 октября в 1-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» (жен) и «Арсенал» (жен). Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» (жен) — «Арсенал» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: «Бавария» (жен) в новом сезоне ставит максимальные задачи. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы женской Бундеслиги.

При этом «Бавария» (жен) в среднем забивает 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 3 раза в 5 поединках своего чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Баварки переиграли «Кельн» (жен) (1:0).

При этом «Бавария» (жен) уверенно переиграла «Вердер» (жен) (4:0). Да и «Хоффенхайм» (жен) был обыгран абсолютно по делу (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках игроки команды настреляли 18 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Нынче баварки выглядят весьма выгодно. Мюнхенская команда способна сверкнуть и в Женской Лиге чемпионов.

При этом «Бавария» (жен) 4 раза пересекалась с «Арсеналом» (жен). Причем при одном поражении успех трижды сопутствовал немкам.

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются терять очки на ровном месте. Немки уж точно будут действовать максимально агрессивно.

«Арсенал» (жен)

Турнирное положение: «Арсенал» (жен) нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 6 позиции.

Причем «Арсенал» (жен) в среднем забивает аккурат гол за матч. В 3 поединках английской Суперлиги команда настреляла всего 3 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Арсенал» (жен) подписал мировую с «Эвертоном» (жен) (0:0).

При этом до того команда нанесла поражение «Лестеру» (жен) (1:0). А вот чуть ранее «Арсенал» (жен) смог одолеть шведский «Хеккен» (жен) (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» (жен) добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Англичанки достаточно сильны, но нестабильны. Хотя оборона «канонирок» ошибается нечасто.

В нынешнем сезоне команда выглядит не столь мощно. Да и пресловутая монолитность в игре «Арсенала» (жен) куда-то испарилась.

В кадровом плане «Арсенал» (жен) выглядит достаточно скромно. При всем при этом лазарет англичанок сейчас пустует.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Англичанки явно будут рассчитывать на контратаки.

Статистика для ставок

«Арсенал» (жен) не пропускал в 3 своих последних матчах

«Бавария» (жен) в среднем забивает 3 гола за матч

Немки выиграли в 7 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.30.

Прогноз: «Бавария» (жен) имеет в своем составе сильных атакующих исполнительниц, да и в родных стенах явно будет действовать первым номером.

Немки нынче на коне, и явно намереваются быстро вскрыть оборонительные редуты англичанок.

Ставка: Победа «Баварии» (жен) в 1 тайме за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30