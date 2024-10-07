«Портленд Тимберс» на своем поле примет «Даллас» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Поединок пройдет в ночь на 7 октября и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд Тимберс»

Турнирное положение: За два тура до финиша регулярного чемпионата коллектив из штата Орегон с 45 очками идет на девятой строке, которая дает право играть в 1/16 финала плей-офф, и от седьмой, дающей билет в 1/8, отстает на два пункта.

В 32 проведенных поединках «Портленд Тимберс» отпраздновал 12 викторий, девять встреч свел вничью и 11 раз уступил, разница мячей составляет 64:55.

Последние матчи: «Дровосеки» в прошлом туре первенства на своем поле уступили с минимальным счетом 0:1 «Остину». И этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой одолели 4:2 дома «ЛА Гэлекси», а также расписали гостевые мировые с «Реал Солт-Лейк» 3:3 и «Ванкувером» 1:1.

Не сыграют: Потерь у коллектива нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Портленд Тимберс» за предыдущие семь встреч чемпионата потерпел два поражения, но оба раза с минимальной разницей. Также за этот период времени команда отпраздновала две виктории и три поединка завершила мировыми исходами. А не забивал коллектив только раз за предыдущие 16 игр во всех турнирах.

«Даллас»

Турнирное положение: Коллектив из штата Техас с 37 очками идет 11 в своей конференции и уже не имеет шанса добыть билет в плей-офф.

«Даллас» в текущем первенстве выиграл десять встреч из 32 проведенных, семь игр свел вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей — 52:55.

Последние матчи: «Буйволы» в предыдущем своем поединке потерпели гостевое поражений от «Сан-Хосе» со счетом 2:3. А туром ранее они на своем поле потерпели фиаско от «Орландо Сити» со счетом 1:3, а перед этим с таким же результатом дома переиграли ФК «Лос-Анджелес».

Не сыграют: Все основные исполнители команды в строю.

Состояние команды: За минувшие восемь встреч регулярного чемпионата «Даллас» проиграл в половине случаев. Еще два матча за этот период он смог выиграть и расписал такое же количество мировых исходов. А без результативных действий команда уходила с поля только в одном матче первенства из 12 предыдущих.

Статистика для ставок

В текущем чемпионате «Даллас» дома обыграл «Портленд» со счетом 3:2

На своем поле «Портленд Тимберс» выиграл у предстоящего оппонента в трех из пяти предыдущих игр при двух ничьих

В четырех из пяти последних очных встреч данных команд играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Портленд Тимберс» — 1.58, победа «Далласа» — 5.00, ничья — 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.80 соответственно.

Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию хозяев поля, ведь они еще не утратили турнирную мотивацию, в отличает от своего оппонента, и наверняка будут играть только на победу.

Рекомендуемая ставка: победа «Портленд Тимберс» с форой (-1) за 1.88.

Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что поединок получится результативным и принесет больше трех забитых мячей. Ведь эти клубы редко когда уходят с поля без голов.

Ставка: ТБ 3,5 за 2.04.