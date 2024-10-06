6 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» в новом сезоне стартовал явно хуже ожиданий. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» в среднем забивает почти 3 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась лишь одним баллом. «Штутгарт» подписал мировую с «Вольфсбургом» (1:1).

При этом «Штутгарт» после того сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1) в Лиге чемпионов. А вот ранее была разгромлена дортмундская «Боруссия» (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Джоша Вагноман, Дэн-Аксель Загаду — травмированы. Атакан Каразор — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Штутгарт» всего на один зачетный балл отстает от зоны еврокубков. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна добывать результат.

Матчи с «Хоффенхаймом» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Штутгарт» выиграл лишь однажды при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Швабы просто обязаны возвращаться на победный путь!

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» ныне пребывают в кризисе. По итогам 5 туров команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» в текущем чемпионате набрал всего лишь 3 очка. Да и в свои ворота команда пропустила уже 15 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обиднейшее поражение. «Деревенские» были обыграны «Вердером» (3:4).

При этом в Лиге Европы команда уверенно переиграла киевское «Динамо» (2:0). Да и ничью с «Мидтьюлланном» (1:1) можно квалифицировать как успех.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: Деннис Гейгер, Павел Кадерабек, Гриша Промель — травмированы. Стэнли Нсоки — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Хоффенхайм» намерен как можно скорее выбраться из опасной зоны. Да и ресурсы для этого у «деревенских» имеются.

Плюс оборона команды действует крайне неуверенно. А вот атака в 5 стартовых турах Бундеслиги отличилась 9 забитыми мячами.

При этом «Хоффенхайм» слишком зависим от формы своего лидера. Андрей Крамарич отличился 4 забитыми мячами в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Крамарич и его партнеры способны найти свой шанс у ворот соперника.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» пропустил 15 мячей в 5 матчах Бундеслиги

«Штутгарт» в среднем забивает почти 3 гола за матч

«Хоффенхайм» в последней очной встрече уступил швабам (0:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 7.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.23 и 3.80.

Прогноз: Обе команды имеют неплохий подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут активны в атаке.

«Хоффенхайм» мотивирован выкарабкаться из опасной зоны, да и умница Крамарич явно скажет свое веское слово.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 2.95