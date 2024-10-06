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    «Штутгарт» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Бундеслига, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Хоффенхайм»
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    Дениз Ундав
    6 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Октября 2024 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 20:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» в новом сезоне стартовал явно хуже ожиданий. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Штутгарт» в среднем забивает почти 3 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.

    Штутгарт — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась лишь одним баллом. «Штутгарт» подписал мировую с «Вольфсбургом» (1:1).

    При этом «Штутгарт» после того сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1) в Лиге чемпионов. А вот ранее была разгромлена дортмундская «Боруссия» (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Джоша Вагноман, Дэн-Аксель Загаду — травмированы. Атакан Каразор — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Штутгарт» всего на один зачетный балл отстает от зоны еврокубков. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна добывать результат.

    Матчи с «Хоффенхаймом» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Штутгарт» выиграл лишь однажды при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Швабы просто обязаны возвращаться на победный путь!

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» ныне пребывают в кризисе. По итогам 5 туров команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хоффенхайм» в текущем чемпионате набрал всего лишь 3 очка. Да и в свои ворота команда пропустила уже 15 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обиднейшее поражение. «Деревенские» были обыграны «Вердером» (3:4).

    При этом в Лиге Европы команда уверенно переиграла киевское «Динамо» (2:0). Да и ничью с «Мидтьюлланном» (1:1) можно квалифицировать как успех.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Деннис Гейгер, Павел Кадерабек, Гриша Промель — травмированы. Стэнли Нсоки — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Хоффенхайм» намерен как можно скорее выбраться из опасной зоны. Да и ресурсы для этого у «деревенских» имеются.

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    Плюс оборона команды действует крайне неуверенно. А вот атака в 5 стартовых турах Бундеслиги отличилась 9 забитыми мячами.

    При этом «Хоффенхайм» слишком зависим от формы своего лидера. Андрей Крамарич отличился 4 забитыми мячами в чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Крамарич и его партнеры способны найти свой шанс у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» пропустил 15 мячей в 5 матчах Бундеслиги

    • «Штутгарт» в среднем забивает почти 3 гола за матч

    • «Хоффенхайм» в последней очной встрече уступил швабам (0:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 7.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.23 и 3.80.

    Прогноз: Обе команды имеют неплохий подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут активны в атаке.

    «Хоффенхайм» мотивирован выкарабкаться из опасной зоны, да и умница Крамарич явно скажет свое веское слово.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 2.95

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    «Штутгарт» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. Голевой бартер после перерыва?!
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