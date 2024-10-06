Штутгарт
Хоффенхайм
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» в новом сезоне стартовал явно хуже ожиданий. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» в среднем забивает почти 3 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.
Штутгарт — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась лишь одним баллом. «Штутгарт» подписал мировую с «Вольфсбургом» (1:1).
При этом «Штутгарт» после того сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1) в Лиге чемпионов. А вот ранее была разгромлена дортмундская «Боруссия» (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Джоша Вагноман, Дэн-Аксель Загаду — травмированы. Атакан Каразор — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Штутгарт» всего на один зачетный балл отстает от зоны еврокубков. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна добывать результат.
Матчи с «Хоффенхаймом» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Штутгарт» выиграл лишь однажды при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Швабы просто обязаны возвращаться на победный путь!
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Деревенские» ныне пребывают в кризисе. По итогам 5 туров команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Хоффенхайм» в текущем чемпионате набрал всего лишь 3 очка. Да и в свои ворота команда пропустила уже 15 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обиднейшее поражение. «Деревенские» были обыграны «Вердером» (3:4).
При этом в Лиге Европы команда уверенно переиграла киевское «Динамо» (2:0). Да и ничью с «Мидтьюлланном» (1:1) можно квалифицировать как успех.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: Деннис Гейгер, Павел Кадерабек, Гриша Промель — травмированы. Стэнли Нсоки — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Хоффенхайм» намерен как можно скорее выбраться из опасной зоны. Да и ресурсы для этого у «деревенских» имеются.
Плюс оборона команды действует крайне неуверенно. А вот атака в 5 стартовых турах Бундеслиги отличилась 9 забитыми мячами.
При этом «Хоффенхайм» слишком зависим от формы своего лидера. Андрей Крамарич отличился 4 забитыми мячами в чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Крамарич и его партнеры способны найти свой шанс у ворот соперника.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» пропустил 15 мячей в 5 матчах Бундеслиги
- «Штутгарт» в среднем забивает почти 3 гола за матч
- «Хоффенхайм» в последней очной встрече уступил швабам (0:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 7.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.23 и 3.80.
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.35Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.80Манчестер Сити — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Обе команды имеют неплохий подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут активны в атаке.
«Хоффенхайм» мотивирован выкарабкаться из опасной зоны, да и умница Крамарич явно скажет свое веское слово.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 2.95