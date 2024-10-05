Байер
Хольштайн
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» в новом сезоне ставит задачу снова побороться за Серебряную салатницу. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Байер» в среднем забивает почти 3 гола за матч — 14 мячей. А вот пропустили «фармацевты» уже 10 раз в чемпионате.
Байер — Хольштайн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Байер» подписал мировую с «Баварией» (1:1).
При этом «Байер» в Лиге чемпионов переиграл «Милан» (1:0). Да и победа над «Вольфсбургом» получилась натужной (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «фармацевты» настреляли 14 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Байер» всего на 3 очка отстает от лидера Бундеслиги. Да и пора бы леверкузенцам прибавлять во всех игровых компонентах.
С «Хольштайном» команда пересекалась лишь однажды. Двадцать один год назад «Байер» переиграл скромного оппонента (3:1).
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Быки» явно постараются как можно скорее подтянуться к лидеру.
«Хольштайн»
Турнирное положение: «Хольштайн» изначально обречен на борьбу за выживание. По итогам 5 стартовых туров команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Хольштайн» в новом чемпионате разжился всего одним зачетным баллом. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. Дома она уступила «Айнтрахту» Фр (2:4).
При этом до того команда расписала паритет с «Бохумом» (2:2). А вот поражение от «Баварии» вышло разгромным (1:6).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 17 пропущенных.
Не сыграют: Патрик Эррас — травмирован.
Состояние команды: «Хольштайну» тяжеловато дается притирка к элитному дивизиону. Соперники явно не щадят новичка Бундеслиги.
Плюс оборона команды явно действует не лучшим образом. В 5 стартовых турах Бундеслиги она в среднем ошибалась 3 раза за матч.
При этом «Хольштайн» единственный свой зачетный балл добыл на выезде. Да и в нынешней диспозиции команде за счастье будет зацепиться за очки.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и вообще, поединки с более опытными оппонентами для команды складываются неудачно.
Статистика для ставок
- «Хольштайн» в среднем пропускает 3 гола за матч
- «Байер» в среднем забивает почти 3 гола за матч
- «Фармацевты» не проигрывали в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.23 и 3.80.
- 2.15Наполи — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.85Леганес — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Номинальные хозяева имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
«Байер» выглядит явно сильнее оппонента, однако оборона команды ошибается слишком часто.
Ставка: Обе забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.30