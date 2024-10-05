5 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Хольштайн». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Хольштайн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» в новом сезоне ставит задачу снова побороться за Серебряную салатницу. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» в среднем забивает почти 3 гола за матч — 14 мячей. А вот пропустили «фармацевты» уже 10 раз в чемпионате.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. «Байер» подписал мировую с «Баварией» (1:1).

При этом «Байер» в Лиге чемпионов переиграл «Милан» (1:0). Да и победа над «Вольфсбургом» получилась натужной (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «фармацевты» настреляли 14 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Байер» всего на 3 очка отстает от лидера Бундеслиги. Да и пора бы леверкузенцам прибавлять во всех игровых компонентах.

С «Хольштайном» команда пересекалась лишь однажды. Двадцать один год назад «Байер» переиграл скромного оппонента (3:1).

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Быки» явно постараются как можно скорее подтянуться к лидеру.

«Хольштайн»

Турнирное положение: «Хольштайн» изначально обречен на борьбу за выживание. По итогам 5 стартовых туров команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Хольштайн» в новом чемпионате разжился всего одним зачетным баллом. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. Дома она уступила «Айнтрахту» Фр (2:4).

При этом до того команда расписала паритет с «Бохумом» (2:2). А вот поражение от «Баварии» вышло разгромным (1:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 17 пропущенных.

Не сыграют: Патрик Эррас — травмирован.

Состояние команды: «Хольштайну» тяжеловато дается притирка к элитному дивизиону. Соперники явно не щадят новичка Бундеслиги.

Плюс оборона команды явно действует не лучшим образом. В 5 стартовых турах Бундеслиги она в среднем ошибалась 3 раза за матч.

При этом «Хольштайн» единственный свой зачетный балл добыл на выезде. Да и в нынешней диспозиции команде за счастье будет зацепиться за очки.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и вообще, поединки с более опытными оппонентами для команды складываются неудачно.

Статистика для ставок

«Хольштайн» в среднем пропускает 3 гола за матч

«Байер» в среднем забивает почти 3 гола за матч

«Фармацевты» не проигрывали в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.23 и 3.80.

Прогноз: Номинальные хозяева имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

«Байер» выглядит явно сильнее оппонента, однако оборона команды ошибается слишком часто.

Ставка: Обе забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.30