Австрийский ЛАСК дома сыграет против «Юргордена» из Швеции на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ЛАСК — «Юргорден», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЛАСК

Турнирное положение: В чемпионате Австрии ЛАСК занимает 11 место с активом в 7 очков.

Последние матчи: В еврокампании 2024/2025 австрийский клуб начал играть в Лиге Европы. Противостояние против румынского клуба ФКСБ завершилось фиаско (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Из-за травм в предстоящем матче не сыграют Флекер и Любич.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах ЛАСК одержал две победы, одну встречу завершил вничью и две игры проиграл.

«Юргорден»

Турнирное положение: После матчей 25 тура «Юргорден» в турнирной таблице чемпионата Швеции занимает 2 место с активом в 46 очков. От лидера «Мальмё» отставание составляет 10 баллов.

Последние матчи: «Юргорден» изначально начал выступать в квалификации Лиги конференций. На ранних стадиях отбора шведы выиграли у «Прогреса» (3:0 — дома, 0:1 — в гостях), «Ильвеса» (3:1 — дома, 1:1 — в гостях). В заключительной стадии отбора «Юргорден» нанес поражение словенскому «Марибору» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Йоханссон.

Состояние команды: «Юргорден» в последнее время выступает неоднозначно: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Статистика для ставок

ЛАСК находится в зоне вылета австрийского чемпионата

«Юргорден» в Лиге конференций обыграл трёх соперников, чтобы попасть в основную сетку

ЛАСК и «Юргорден» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.94, а победа «Юргордена» — в 5.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86.

Прогноз: Юргорден в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать от гостевой команды, что она не проиграет.

Ставка: Фора «Юргордена» (0) с коэффициентом 3.60.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.