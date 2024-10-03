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    ЛАСК с победы стартует в Лиге конференций?

    ЛАСК — «Юргорден». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Юргорден»
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    ЛАСК — «Зальцбург»
    Австрийский ЛАСК дома сыграет против «Юргордена» из Швеции на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ЛАСК — «Юргорден», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    ЛАСК

  • Линц
    •  ЛАСК 22:00 Юргорден

    Юргорден

  • Стокгольм
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    ЛАСК

    Турнирное положение: В чемпионате Австрии ЛАСК занимает 11 место с активом в 7 очков.

    Последние матчи: В еврокампании 2024/2025 австрийский клуб начал играть в Лиге Европы. Противостояние против румынского клуба ФКСБ завершилось фиаско (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    ЛАСК — Юргорден: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Из-за травм в предстоящем матче не сыграют Флекер и Любич.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах ЛАСК одержал две победы, одну встречу завершил вничью и две игры проиграл.

    «Юргорден»

    Турнирное положение: После матчей 25 тура «Юргорден» в турнирной таблице чемпионата Швеции занимает 2 место с активом в 46 очков. От лидера «Мальмё» отставание составляет 10 баллов.

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    • Последние матчи: «Юргорден» изначально начал выступать в квалификации Лиги конференций. На ранних стадиях отбора шведы выиграли у «Прогреса» (3:0 — дома, 0:1 — в гостях), «Ильвеса» (3:1 — дома, 1:1 — в гостях). В заключительной стадии отбора «Юргорден» нанес поражение словенскому «Марибору» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Йоханссон.

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    Состояние команды: «Юргорден» в последнее время выступает неоднозначно: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение.

    Статистика для ставок

    • ЛАСК находится в зоне вылета австрийского чемпионата

    • «Юргорден» в Лиге конференций обыграл трёх соперников, чтобы попасть в основную сетку

    • ЛАСК и «Юргорден» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.94, а победа «Юргордена» — в 5.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86.

    Прогноз: Юргорден в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать от гостевой команды, что она не проиграет.

    Ставка: Фора «Юргордена» (0) с коэффициентом 3.60.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.

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    ЛАСК — «Юргорден»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. ЛАСК с победы стартует в Лиге конференций?
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