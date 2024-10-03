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    «Панатинаикос» увезёт три очка из Боснии?

    «Борац» — «Панатинаикос». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борац» — «Панатинаикос»
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    «Ланс» — «Панатинаикос»
    Боснийский «Борац» сыграет против греческого «Панатинаикоса» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Борац

  • Баня-Лука
    •  Борац 22:00 Панатинаикос

    Панатинаикос

  • Афины
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    «Борац»

    Турнирное положение: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Борац» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

    Последние матчи: В еврокубках «Борац» сыграл против четырёх соперников. Выступление началось с Лиги чемпионов, боснийский клуб выиграл у «Эгнатии» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях), но затем проиграл ПАОК (0:1 — дома, 2:3 — в гостях).

    Борац — Панатинаикос: коэффициенты букмекеров

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    Затем было выступление в Лиге Европы, во втором по значимости турнире УЕФА «Борац» выбил из турнира «Клаксвик» (Фарерские острова) (3:1 — дома, 1:2 — в гостях).

    В последнем отборочном раунде «Борац» проиграл венгерскому «Ференцварошу» (1:2 — дома, 0:0 — в гостях). Таким образом «Борац» перебрался в Лигу конференций.

    Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Бораца» провели 5 матчей в чемпионате Боснии и Герцеговины, одержав 3 победы, сыграв 1 встречу вничью и потерпев 1 поражение.

    «Панатинаикос»

    Турнирное положение: После матчей 6 тура «Панатинаикос» в турнирной таблице греческой Суперлиги занимает 8 место, набрав 8 очков.

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    • Последние матчи: «Панатинаикос» стартовал в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Греческий клуб выиграл у «Ботева» (2:1 — дома, 4:0 — в гостях), но проиграл в следующем раунде «Аяксу» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях).

    Из Лиги Европы греческий клуб перебрался в Лигу конференций, где добился победы над «Лансом» (2:0 — дома, 1:2 — в гостях).

    Не сыграют: В составе «Панатинаикоса» есть травмированный футболист. Речь о исландском защитнике Хордуре Магнуссоне, который травмировал колено.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Панатинаикос» одержал две победы, сыграл два раза вничью и потерпел одно поражение.

    Статистика для ставок

    • «Панатинаикос» переиграл «Ланс», чтобы выйти в основной этап Лиги конференций

    • «Борац» преодолел четыре этапа отбора, чтобы оказаться в основной лиге еврокубка

    • «Борац» и «Панатинаикос» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.97, а победа «Борац» — в 5.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: «Панатинаикос» не должен встретить серьезное сопротивление со стороны «Бораца». Греческий клуб увезёт 3 очка из Боснии и Герцеговины.

    Ставка: Фора «Панатинаикоса» (-1) с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.

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    «Борац» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. «Панатинаикос» увезёт три очка из Боснии?
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