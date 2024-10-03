Боснийский «Борац» сыграет против греческого «Панатинаикоса» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борац»

Турнирное положение: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Борац» занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Последние матчи: В еврокубках «Борац» сыграл против четырёх соперников. Выступление началось с Лиги чемпионов, боснийский клуб выиграл у «Эгнатии» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях), но затем проиграл ПАОК (0:1 — дома, 2:3 — в гостях).

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Затем было выступление в Лиге Европы, во втором по значимости турнире УЕФА «Борац» выбил из турнира «Клаксвик» (Фарерские острова) (3:1 — дома, 1:2 — в гостях).

В последнем отборочном раунде «Борац» проиграл венгерскому «Ференцварошу» (1:2 — дома, 0:0 — в гостях). Таким образом «Борац» перебрался в Лигу конференций.

Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Бораца» провели 5 матчей в чемпионате Боснии и Герцеговины, одержав 3 победы, сыграв 1 встречу вничью и потерпев 1 поражение.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: После матчей 6 тура «Панатинаикос» в турнирной таблице греческой Суперлиги занимает 8 место, набрав 8 очков.

Последние матчи: «Панатинаикос» стартовал в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Греческий клуб выиграл у «Ботева» (2:1 — дома, 4:0 — в гостях), но проиграл в следующем раунде «Аяксу» (0:1 — дома, 1:1 — в гостях).

Из Лиги Европы греческий клуб перебрался в Лигу конференций, где добился победы над «Лансом» (2:0 — дома, 1:2 — в гостях).

Не сыграют: В составе «Панатинаикоса» есть травмированный футболист. Речь о исландском защитнике Хордуре Магнуссоне, который травмировал колено.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Панатинаикос» одержал две победы, сыграл два раза вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Панатинаикос» переиграл «Ланс», чтобы выйти в основной этап Лиги конференций

«Борац» преодолел четыре этапа отбора, чтобы оказаться в основной лиге еврокубка

«Борац» и «Панатинаикос» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.97, а победа «Борац» — в 5.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.87 соответственно.

Прогноз: «Панатинаикос» не должен встретить серьезное сопротивление со стороны «Бораца». Греческий клуб увезёт 3 очка из Боснии и Герцеговины.

Ставка: Фора «Панатинаикоса» (-1) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.