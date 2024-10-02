Турецкий «Истанбул» дома сыграет против австрийского «Рапида» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул» — «Рапид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Истанбул»

Турнирное положение: В чемпионате Турции «Истанбул» занимает 5 место, набрав 13 очков. Участник Лиги конференций делит место в топ-4 Суперлиги вместе с «Бешикташем».

Последние матчи: «Истанбул» изначально начал выступление в еврокубках с Лиги конференций. Так во втором раунде Лиги конференций «Истанбул» одержал победу над мальтийским клубом «Ла-Фиорита» (6:1 — дома, 4:0 — в гостях).

В третьем раунде турецкий коллектив выиграл у грузинской «Иберии» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях). В последней стадии квалификации «Башакшехир» нанёс поражение ирландскому коллективу «Сент-Патрикс Атлетик» (2:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды полузащитник Омер Шахинер, а у польского форварда Патрика Шиша травмировано колено.

Состояние команды: После последней игры в еврокубках футболисты «Истанбула» провели 4 матча в Суперлиги Турции, одержав три победы и потерпев одно поражение.

«Рапид»

Турнирное положение: В сезоне 2024/2025 австрийской Бундеслиги участник Лиги конференций идёт на 2 месте с 15 набранными очками. В 8 туре высшей лиги «Рапид» сыграл вничью с клубом ЛАСК (1:1).

Последние матчи: В еврокубках «Рапид» стартовал со второго раунда Лиги Европы, выиграв дуэль у польской «Вислы» (6:1 — дома, 2:1 — в гостях). Следующего соперника в еврокубках австрийцы также переиграли, а именно был обыгран турецкий «Трабзонспор» (2:0 — дома, 1:0 — в гостях).

В заключительной стадии отбора ЛЕ «Рапид» потерпел фиаско в матче против португальской «Браги» (2:2 — дома, 1:2 — в гостях). Таким образом австрийский клуб из Лиги Европы перебрался в основной этап Лиги конференций.

Не сыграют: В лазарете команды шесть футболистов, которые травмированы: речь о Дрейфе, Гале, Шоллере, Сейди, Дурсуне и Циммерманне.

Состояние команды: После игр в еврокубках, «Рапид» провёл пять матчей в чемпионате и Кубке Австрии, одержав три победы и сыграв два раза вничью.

Статистика для ставок

«Истанбул» в квалификации еврокубков одержал 5 побед и сыграл вничью 1 раз

«Рапид» в квалификации еврокубков одержал 4 победы, вничью сыграл 1 раз и потерпел 1 поражение

«Истанбул» и «Рапид» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.58, а победа «Рапида» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.89 соответственно.

Прогноз: «Истанбул» может воспользоваться большими кадровыми проблемами «Рапида» в первом туре. Ставим на победу команды из турецкой Суперлиги.

Ставка: Победа «Истанбула» с коэффициентом 2.08.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.77.