29 сентября в 8-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Севилья». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски начали чемпионат вполне-себе прилично. На текущий момент команда пребывает на 5 месте в таблице.

При этом «Атлетик» в 7 турах чемпионата набрал 13 очков. Да и забили баски 11 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Атлетик» сумел одолеть «Сельту» (3:1).

После того команда в Лиге Европы расписала паритет с «Ромой» (1:1). А вот встреча с «Леганесом» завершилась викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Атлетик» забил 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Йерай Альварес, Охиан Санчет, Унаи Симон — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Баски явно намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.

Поединки против «Валенсии» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Да и в двух последних очных поединках баски обыгрывали севильцев.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» в новом чемпионате стартовала крайне неудачно. По итогам 7 туров команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Севилья» настреляла 7 мячей в 7 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила 9 мячей.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Севилья» переиграла «Вальядолид» (2:1).

До того команда потерпела поражения от «Алавеса» (1:2). Зато несколько ранее был обыгран «Хетафе» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Севилья» разжилась 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Сауль Ньигес, Джибриль Соу — травмированы. Маркан — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Севилья» имеет явные проблемы в плане реализации. В среднем команда забивает аккурат гол за матч.

При этом «Севилья» явно намерена как можно скорее выбраться из нижней части турнирной таблицы. Вот только стабильности команде явно недостает.

Севильцы имеют относительно крепкий состав. Вот только лазарет команды все никак не опустеет, да и защитник Маркан невовремя огреб дисквалификацию.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться взять хотя бы балл. Басков севильцы уж точно не боятся.

Статистика для ставок

«Атлетик» не проигрывал в 4 своих последних матчах

Севильцы в среднем забивают аккурат гол за матч

В двух последних очных поединках выигрывали баски

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.80.

Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены продлить свой победный сериал в Примере.

«Севилья» не столь уверенно выглядит в плане реализации, да и баски нынче смотрятся солиднее.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.70