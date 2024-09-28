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    Поднимется ли «Штутгарт» в топ-6?

    Вольфсбург — Штутгарт: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Штутгарт»
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    Эрмедин Демирович
    В матче пятого тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 28 сентября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Сентября 2024 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
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    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам четырех туров находится в нижней половине таблицы, занимая 13-ю позицию.

    Команда набрала три очка и на два балла опережает зону вылета, а также — 16-ю строчку, которая позволяет сыграть плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

    Вольфсбург — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Бундеслиги коллектив на чужом поле проиграл «Байеру» (3:4).

    Это поражение стало для коллектива вторым кряду в поединках, которые были как официальными и пришлись на чемпионат Германии.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Тиагу Томаш, Одогу, Майер, Паредес, Меле, Бялек, Рожериу, Нмеча, дисквалифицирован — Герхардт.

    Состояние команды: в пяти последних играх (четырех официальных и одном контрольном), «Вольфсбург» проиграл три раза при двух победах.

    Словом, у коллектива не лучшие результаты, с другой стороны — в семи последних домашних матчах он выиграл четырежды при трех поражениях.

    Себастиан Борнау и Ловро Майер — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге нового сезона с двумя голами.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам четырех стартовых туров немецкого первенства сумел набрать семь очков и имеет разницу мячей +4.

    Команда находится на седьмой позиции турнирной таблицы, уступая зоне еврокубков (топ-6) на один балл, а зоне Лиги чемпионов — на два очка.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на немецкое первенство, клуб неожиданно на своем поле разгромил «Боруссию» Дортмунд (5:1).

    Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних матчах, три из которых были официальными в Бундеслиге и Лиге чемпионов, а еще один — товарищеским.

    Не сыграют: травмированы — Стергиу, Нарти, Диль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах (пяти официальных и одном товарищеском) «Штутгарт» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

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    Это говорит о неплохой форме швабов, особенно с учетом трех побед в четырех последних матчах, поэтому они способны обыграть крепкого соперника, пусть даже и на его поле.

    Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Бундеслиги с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Вольфсбург» проиграл

    • в 11-ти последних матчах «Штутгарта» забивали больше 3,5 голов

    • в пяти последних матчах «Штутгарта» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.90, победа «Вольфсбурга» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. При этом во всех из этих поединках забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяева не выиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Штутгарт» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в 11-ти последних матчах гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30

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    «Вольфсбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Штутгарт» в топ-6?
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