В матче пятого тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 28 сентября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам четырех туров находится в нижней половине таблицы, занимая 13-ю позицию.

Команда набрала три очка и на два балла опережает зону вылета, а также — 16-ю строчку, которая позволяет сыграть плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Бундеслиги коллектив на чужом поле проиграл «Байеру» (3:4).

Это поражение стало для коллектива вторым кряду в поединках, которые были как официальными и пришлись на чемпионат Германии.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Тиагу Томаш, Одогу, Майер, Паредес, Меле, Бялек, Рожериу, Нмеча, дисквалифицирован — Герхардт.

Состояние команды: в пяти последних играх (четырех официальных и одном контрольном), «Вольфсбург» проиграл три раза при двух победах.

Словом, у коллектива не лучшие результаты, с другой стороны — в семи последних домашних матчах он выиграл четырежды при трех поражениях.

Себастиан Борнау и Ловро Майер — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге нового сезона с двумя голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам четырех стартовых туров немецкого первенства сумел набрать семь очков и имеет разницу мячей +4.

Команда находится на седьмой позиции турнирной таблицы, уступая зоне еврокубков (топ-6) на один балл, а зоне Лиги чемпионов — на два очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на немецкое первенство, клуб неожиданно на своем поле разгромил «Боруссию» Дортмунд (5:1).

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних матчах, три из которых были официальными в Бундеслиге и Лиге чемпионов, а еще один — товарищеским.

Не сыграют: травмированы — Стергиу, Нарти, Диль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (пяти официальных и одном товарищеском) «Штутгарт» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохой форме швабов, особенно с учетом трех побед в четырех последних матчах, поэтому они способны обыграть крепкого соперника, пусть даже и на его поле.

Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Бундеслиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Вольфсбург» проиграл

в 11-ти последних матчах «Штутгарта» забивали больше 3,5 голов

в пяти последних матчах «Штутгарта» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.90, победа «Вольфсбурга» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. При этом во всех из этих поединках забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяева не выиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Штутгарт» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в 11-ти последних матчах гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30