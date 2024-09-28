Реал Сосьедад
Валенсия
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Баски начали чемпионат крайне слабо. На текущий момент команда пребывает на скромном 16 месте в таблице.
При этом «Реал Сосьедад» в 7 турах чемпионата набрал лишь 5 очков. Да и забили баски всего лишь 3 мяча в ворота соперников.
Реал Сосьедад — Валенсия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Реал Сосьедад» не смог одолеть «Вальядолид» (0:0).
После того команда в Лиге Европы расписала паритет с «Ниццей» (1:1). А вот встреча с «Мальоркой» завершилась минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. При этом в них «Реал Сосьедад» забил всего 1 мяч при 4 пропущенных.
Не сыграют: Арсен Захарян — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Баски явно намерены побороться за попадание в еврокубки. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.
Поединки против «Валенсии» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Реал Сосьедад» выиграл 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Да и в двух последних очных поединках баски обыгрывали «летучих мышей».
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» в новом чемпионате стартовала крайне неудачно. По итогам 7 туров команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Валенсия» настреляла всего 5 мячей. А вот в свои ворота левантийцы пропустили уже 10 мячей.
Последние матчи: предыдущий тур команда вряд ли запишет себе в актив. «Валенсия» подписала мировую с «Осасуной» (0:0).
До того команда дома нанесла поражение «Жироне» (2:0). А вот поединок с «Атлетико» завершился болезненной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» разжилась одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Рафаэль Мир — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Валенсия» имеет явные проблемы в плане реализации. В среднем команда забивает меньше гола за матч.
При этом «Валенсия» явно намерена как можно скорее выбраться из нижней части турнирной таблицы. Вот только стабильность в игре команды отсутствует как класс.
Левантийцы имеют относительно крепкий состав. Да и на последнем рубеже неплохо выглядит Георгий Мамардашвили.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться взять хотя бы балл. Басков «летучие мыши» уж точно не боятся.
Статистика для ставок
- «Реал Сосьедад» не выигрывал в 6 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают менее гола за матч
- В двух последних очных поединках выигрывали баски
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.49.
- 1.78ПСЖ — Ренн: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97Оренбург — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.79Факел — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены подняться повыше в таблице.
«Реал Сосьедад» крайне слабо выглядит в плане реализации, и наверняка постарается быстро преуспеть в этом компоненте.
Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеют оба соперника.
Ставка: Обе забьют за 2.25