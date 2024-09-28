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    Реал Сосьедад — Валенсия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Валенсия»
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    Микель Оярсабаль
    28 сентября в 8-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Сентября 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 19:30 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Баски начали чемпионат крайне слабо. На текущий момент команда пребывает на скромном 16 месте в таблице.

    При этом «Реал Сосьедад» в 7 турах чемпионата набрал лишь 5 очков. Да и забили баски всего лишь 3 мяча в ворота соперников.

    Реал Сосьедад — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Реал Сосьедад» не смог одолеть «Вальядолид» (0:0).

    После того команда в Лиге Европы расписала паритет с «Ниццей» (1:1). А вот встреча с «Мальоркой» завершилась минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. При этом в них «Реал Сосьедад» забил всего 1 мяч при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Арсен Захарян — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Баски явно намерены побороться за попадание в еврокубки. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.

    Поединки против «Валенсии» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Реал Сосьедад» выиграл 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Да и в двух последних очных поединках баски обыгрывали «летучих мышей».

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» в новом чемпионате стартовала крайне неудачно. По итогам 7 туров команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Валенсия» настреляла всего 5 мячей. А вот в свои ворота левантийцы пропустили уже 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда вряд ли запишет себе в актив. «Валенсия» подписала мировую с «Осасуной» (0:0).

    До того команда дома нанесла поражение «Жироне» (2:0). А вот поединок с «Атлетико» завершился болезненной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» разжилась одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Рафаэль Мир — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Валенсия» имеет явные проблемы в плане реализации. В среднем команда забивает меньше гола за матч.

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    При этом «Валенсия» явно намерена как можно скорее выбраться из нижней части турнирной таблицы. Вот только стабильность в игре команды отсутствует как класс.

    Левантийцы имеют относительно крепкий состав. Да и на последнем рубеже неплохо выглядит Георгий Мамардашвили.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться взять хотя бы балл. Басков «летучие мыши» уж точно не боятся.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» не выигрывал в 6 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    • В двух последних очных поединках выигрывали баски

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.49.

    Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены подняться повыше в таблице.

    «Реал Сосьедад» крайне слабо выглядит в плане реализации, и наверняка постарается быстро преуспеть в этом компоненте.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеют оба соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

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    «Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» будут торопиться
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