28 сентября в 8-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Баски начали чемпионат крайне слабо. На текущий момент команда пребывает на скромном 16 месте в таблице.

При этом «Реал Сосьедад» в 7 турах чемпионата набрал лишь 5 очков. Да и забили баски всего лишь 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Реал Сосьедад» не смог одолеть «Вальядолид» (0:0).

После того команда в Лиге Европы расписала паритет с «Ниццей» (1:1). А вот встреча с «Мальоркой» завершилась минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. При этом в них «Реал Сосьедад» забил всего 1 мяч при 4 пропущенных.

Не сыграют: Арсен Захарян — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Баски явно намерены побороться за попадание в еврокубки. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.

Поединки против «Валенсии» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Реал Сосьедад» выиграл 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Да и в двух последних очных поединках баски обыгрывали «летучих мышей».

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» в новом чемпионате стартовала крайне неудачно. По итогам 7 туров команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» настреляла всего 5 мячей. А вот в свои ворота левантийцы пропустили уже 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий тур команда вряд ли запишет себе в актив. «Валенсия» подписала мировую с «Осасуной» (0:0).

До того команда дома нанесла поражение «Жироне» (2:0). А вот поединок с «Атлетико» завершился болезненной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» разжилась одной викторией. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Рафаэль Мир — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Валенсия» имеет явные проблемы в плане реализации. В среднем команда забивает меньше гола за матч.

При этом «Валенсия» явно намерена как можно скорее выбраться из нижней части турнирной таблицы. Вот только стабильность в игре команды отсутствует как класс.

Левантийцы имеют относительно крепкий состав. Да и на последнем рубеже неплохо выглядит Георгий Мамардашвили.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться взять хотя бы балл. Басков «летучие мыши» уж точно не боятся.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» не выигрывал в 6 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

В двух последних очных поединках выигрывали баски

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.49.

Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены подняться повыше в таблице.

«Реал Сосьедад» крайне слабо выглядит в плане реализации, и наверняка постарается быстро преуспеть в этом компоненте.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеют оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.25