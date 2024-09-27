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    «Спортинг» сметет аутсайдера

    «Эшторил» — «Спортинг». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 27 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Спортинг»
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    Франсишку Тринкан
    27 сентября в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Эшторил» и «Спортинг». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Эшторил» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 27 Сентября 2024 года

    Эшторил

  • Португалия. Примейра
    •  Эшторил 22:15 Спортинг

    Спортинг

  • Лиссабон
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    «Эшторил»

    Турнирное положение: «Эшторил» в текущем сезоне ставит задачу сохранить прописку в элите. Ныне команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эшторил» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот забить команде удалось всего 4 раза в 6 турах.

    Эшторил — Спортинг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Поединок с «Риу Аве» принес ничейный результат (2:2).

    При этом «Эшторил» до того минимально одолел «Насьонал». А вот встреча с «Боавиштой» принесла сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джордан Холсгроув — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эшторилу» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    Поединки с лиссабонцами для команды традиционно складываются неудачно. В 6 очных встречах c местным грандом «Эшторил» был побежден.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только оппонент смотрится на две головы сильнее.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы явно намерены снова выиграть чемпионат. По итогам 6 стартовых туров команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спортинг» в новом чемпионате уже разжился 18 очками. Забила команда 22 мяча при двух пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова победила. Лиссабонцы разгромили АВС (3:0).

    При этом до того команда переиграла «Лилль» (2:0) в Лиге чемпионов. Да и «Арока» была обыграна уверенно (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, не пропустив ни разу.

    Не сыграют: Эдуарду Куарежма, Владан Ковачевич — травмированы.

    Состояние команды: «Спортинг» не пропускал в 5 своих последних поединках. Да и по игре лиссабонцы смотрятся мощнее всех в лиге.

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    Оборона команды действует весьма монолитно. Да и Виктор Дьокереш настрелял уже 10 мячей в нынешнем чемпионате Португалии.

    При этом «Спортинг» на голову сильнее «Эшторила». Да и мотивация оторваться от преследователей у чемпиона огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера лиссабонцы обязаны при любой диспозиции.

    Статистика для ставок

    • «Спортинг» обыгрывал «Эшторил» в 6 последних очных поединках

    • «Эшторил» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Спортинг» в среднем забивает чуть реже 4 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.75, а победа оппонента — в скромные 13.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.60.

    Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    Лиссабонцы на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно проведут поединок максимально агрессивно.

    Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

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    «Эшторил» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на футбол. «Спортинг» сметет аутсайдера
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