Эшторил
Спортинг
«Эшторил»
Турнирное положение: «Эшторил» в текущем сезоне ставит задачу сохранить прописку в элите. Ныне команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Эшторил» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот забить команде удалось всего 4 раза в 6 турах.
Эшторил — Спортинг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Поединок с «Риу Аве» принес ничейный результат (2:2).
При этом «Эшторил» до того минимально одолел «Насьонал». А вот встреча с «Боавиштой» принесла сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джордан Холсгроув — травмирован.
Состояние команды: «Эшторилу» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.
Поединки с лиссабонцами для команды традиционно складываются неудачно. В 6 очных встречах c местным грандом «Эшторил» был побежден.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только оппонент смотрится на две головы сильнее.
«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы явно намерены снова выиграть чемпионат. По итогам 6 стартовых туров команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Спортинг» в новом чемпионате уже разжился 18 очками. Забила команда 22 мяча при двух пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова победила. Лиссабонцы разгромили АВС (3:0).
При этом до того команда переиграла «Лилль» (2:0) в Лиге чемпионов. Да и «Арока» была обыграна уверенно (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, не пропустив ни разу.
Не сыграют: Эдуарду Куарежма, Владан Ковачевич — травмированы.
Состояние команды: «Спортинг» не пропускал в 5 своих последних поединках. Да и по игре лиссабонцы смотрятся мощнее всех в лиге.
Оборона команды действует весьма монолитно. Да и Виктор Дьокереш настрелял уже 10 мячей в нынешнем чемпионате Португалии.
При этом «Спортинг» на голову сильнее «Эшторила». Да и мотивация оторваться от преследователей у чемпиона огромная.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера лиссабонцы обязаны при любой диспозиции.
Статистика для ставок
- «Спортинг» обыгрывал «Эшторил» в 6 последних очных поединках
- «Эшторил» в среднем забивает менее гола за матч
- «Спортинг» в среднем забивает чуть реже 4 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.75, а победа оппонента — в скромные 13.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.60.
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Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
Лиссабонцы на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно проведут поединок максимально агрессивно.
Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.05