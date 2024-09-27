27 сентября в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Эшторил» и «Спортинг». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Эшторил» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эшторил»

Турнирное положение: «Эшторил» в текущем сезоне ставит задачу сохранить прописку в элите. Ныне команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Эшторил» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот забить команде удалось всего 4 раза в 6 турах.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Поединок с «Риу Аве» принес ничейный результат (2:2).

При этом «Эшторил» до того минимально одолел «Насьонал». А вот встреча с «Боавиштой» принесла сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джордан Холсгроув — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эшторилу» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Поединки с лиссабонцами для команды традиционно складываются неудачно. В 6 очных встречах c местным грандом «Эшторил» был побежден.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только оппонент смотрится на две головы сильнее.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы явно намерены снова выиграть чемпионат. По итогам 6 стартовых туров команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Спортинг» в новом чемпионате уже разжился 18 очками. Забила команда 22 мяча при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова победила. Лиссабонцы разгромили АВС (3:0).

При этом до того команда переиграла «Лилль» (2:0) в Лиге чемпионов. Да и «Арока» была обыграна уверенно (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, не пропустив ни разу.

Не сыграют: Эдуарду Куарежма, Владан Ковачевич — травмированы.

Состояние команды: «Спортинг» не пропускал в 5 своих последних поединках. Да и по игре лиссабонцы смотрятся мощнее всех в лиге.

Оборона команды действует весьма монолитно. Да и Виктор Дьокереш настрелял уже 10 мячей в нынешнем чемпионате Португалии.

При этом «Спортинг» на голову сильнее «Эшторила». Да и мотивация оторваться от преследователей у чемпиона огромная.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера лиссабонцы обязаны при любой диспозиции.

Статистика для ставок

«Спортинг» обыгрывал «Эшторил» в 6 последних очных поединках

«Эшторил» в среднем забивает менее гола за матч

«Спортинг» в среднем забивает чуть реже 4 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.75, а победа оппонента — в скромные 13.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.60.

Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

Лиссабонцы на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно проведут поединок максимально агрессивно.

Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.05