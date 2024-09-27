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    «Боруссия» Д — «Бохум». Ставка (к. 2.00) и прогноз на Бундеслигу 27 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Бохум»
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    Юлиан Брандт — игрок «Боруссии» Д
    27 сентября в рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Боруссия» Д и «Бохум». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Сентября 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 21:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Команда потеряла довольно много очков на старте сезона. После 4-х туров в Бундеслиге «Боруссия» занимает 8-е место в таблице с 7-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что «шмели» располагаются на 1-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, набрав максимальные 6 очков на своем поле в 2-х матчах.

    Боруссия Д — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре «Боруссия» Д неожиданно проиграла «Штутгарту» со счетом 1:5. До этого «шмели» обыграли «Брюгге» (3:0) в матче Лиги чемпионов.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Боруссия» проиграла только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 10 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграет: Джованни Рейна (травма).

    Состояние команды: Команда Нури Шахина не выглядит очень мощной на старте сезона, но «шмели» точно считаются фаворитами в предстоящем матче против «Бохума».

    В последней очной встрече «Боруссия» обыграла соперника со счетом 3:1 в январе этого года. В том матче хет-трик оформил форвард Никлас Фюллькруг, который уже покинул стан «шмелей».

    «Бохум»

    Турнирное положение: Команда находится на дне турнирной таблицы, занимая лишь 16-е место в таблице Бундеслиги. «Бохум» набрал лишь 1 балл, отставая от 15-й позиции на 2 пункта.

    Команда занимает предпоследнюю 17-ю позицию в лиге по результативности, забив всего 3 мяча на старте нынешнего сезона. К тому же, «Бохум» не набрал еще ни одного очка на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Хольштайном» (2:2), упустив победу на 89-й минуте. Матчем ранее «Бохум» проиграл «Фрайбургу» со счетом 1:2.

    Команда еще ни разу не победила в нынешнем сезоне Бундеслиги, проиграла 3 матча и однажды сыграла вничью. За эти 4 встречи «Бохум» пропустил 7 голов.

    Не сыграют: Бернардо, Кодзи Миеси и Мохаммед Толба (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Очевидно, что «Бохум» провалил старт нынешнего сезона, набрав всего 1 балл. В предстоящем матче будет очень тяжело зацепиться за результат.

    В последних 5-и очных встречах «Бохум» ни разу не обыгрывал «Боруссию» Д, дважды сыграв вничью. Последний раз команды играли вничью в августе прошлого года со счетом 1:1.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х матчах «Боруссия» пробивала тотал 2.5 больше

    • «Бохум» еще ни разу не побеждала в нынешнем сезоне Бундеслиги

    • В последних 4-х очных встречах команды непременно забивали друг другу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.60, а победа «Бохума» — в 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.33 и 3.30.

    Прогноз: «Боруссия» сыграет на результат, матч не получится очень результативным.

    Ставка: Тотал 3.5 меньше за 2.00.

    Прогноз: В 1-м тайме «шмели» точно забьют минимум 1 гол.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только «Боруссия» Д за 1.83.

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    «Боруссия» Д — «Бохум»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «шмели» реабилитироваться за прошлый провальный матч?
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