ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе спорят с арбитромСкука на «Бернабеу». «Реал» страдает из-за отсутствия «химии» между Винисиусом, Беллингемом и Мбаппе Миралем ПьяничСтавка на «красно-синее». Миралем Пьянич завершает переход в ЦСКА Леонид СлуцкийНа расстоянии вытянутой руки. Слуцкий и «Шанхай Шэньхуа» рвутся к чемпионству
  • 00:22
    • «Лацио» разгромил киевское «Динамо» в ЛЕ, «Ницца» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом»
  • 23:57
    • «Барселона» с минимальным счетом победила «Хетафе» в Ла Лиге
    Все новости спорта

    АГМК не заметит ташкентцев

    АГМК — «Локомотив» Ташкент. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 27 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на АГМК — «Локомотив» Ташкент
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    АГМК
    27 сентября в 20-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч АГМК — «Локомотив» Ташкент, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 27 Сентября 2024 года

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •  AGMK 17:15 Локомотив Ташкент

    Локомотив Ташкент

  • Ташкент
    •

    АГМК

    Турнирное положение: АГМК сражается за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом АГМК достаточно неплохо выглядит в атаке. В 19 матчах чемпионата команда отличилась 31 результативным ударом.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась баллами. АГМК по всем статьям уступил «Насафу» (0:2).

    При этом чуть ранее команда нанесла поражение «Сурхану» (1:0). Да и «Бунедкор» был обыгран с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: АГМК уже на 9 очков отстает от лидера чемпионата. Да и гандикап от 3 строчки составляет всего 3 зачетных балла.

    Матчи против ташкентцев для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков АГМК выиграл 3 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Нужно же реабилитироваться за последнее поражение?!

    «Локомотив» Ташкент

    Турнирное положение: Эта команда проводит откровенно слабый сезон. Нынче она находится на 12 месте турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Локомотив» Ташкент в 19 матчах чемпионата отличился всего 21 голом. Да и отставание от спасительной 11 позиции составляет всего 2 очка.

  • Энцо Мареска — одна из пяти причин, по которым «Челси» ждет трудный сезон
  • Лондонский клуб ждет очередная непростая кампания — и вот почему
  • 24/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Локомотив» Ташкент минимально уступил «Навбахору».

    А вот несколько раньше команда переиграла «Андижан» (2:1). Плюс до того был уверенно обыгран «Кызылкум» (4:2).

    В 5 своих последних матчах «Локомотив» Ташкент выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Локомотив» Ташкент нынче сражается за сохранение прописки в элите. Да и пропустила команда уже 31 раз в чемпионате.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Локомотив» Ташкент до последней неудачи выиграл дважды кряду. Да и потенциально ташкентцы явно способны прибавить.

    Вот только АГМК команда не может обыграть уже 2 года. Да и проблемы в плане реализации никуда не запропастились.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за драгоценные очки. Свои шансы они наверняка поищут на контратаках.

    Статистика для ставок

    • АГМК в среднем пропускает более гола за матч

    • «Локомотив» Ташкент в среднем забивает гол за матч

    • «Локомотив» Ташкент уже 2 года не может одолеть АГМК

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.61 и 2.15.

    Прогноз: АГМК явно намерен подняться на пьедестал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    АГМК явно сильнее ташкентцев, плюс команда сражается за самые высокие места в чемпионате.

    Ставка: Фора АГМК -1.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Рузе — Вэй
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ма — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Синнер — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Табило — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Чилич — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Амур — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ван — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барыс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Знамя Труда — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Мн
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    АГМК — «Локомотив» Ташкент: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на футбол. АГМК не заметит ташкентцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры