27 сентября в 20-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч АГМК — «Локомотив» Ташкент, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АГМК

Турнирное положение: АГМК сражается за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом АГМК достаточно неплохо выглядит в атаке. В 19 матчах чемпионата команда отличилась 31 результативным ударом.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась баллами. АГМК по всем статьям уступил «Насафу» (0:2).

При этом чуть ранее команда нанесла поражение «Сурхану» (1:0). Да и «Бунедкор» был обыгран с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах АГМК выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АГМК уже на 9 очков отстает от лидера чемпионата. Да и гандикап от 3 строчки составляет всего 3 зачетных балла.

Матчи против ташкентцев для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков АГМК выиграл 3 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Нужно же реабилитироваться за последнее поражение?!

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: Эта команда проводит откровенно слабый сезон. Нынче она находится на 12 месте турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Локомотив» Ташкент в 19 матчах чемпионата отличился всего 21 голом. Да и отставание от спасительной 11 позиции составляет всего 2 очка.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Локомотив» Ташкент минимально уступил «Навбахору».

А вот несколько раньше команда переиграла «Андижан» (2:1). Плюс до того был уверенно обыгран «Кызылкум» (4:2).

В 5 своих последних матчах «Локомотив» Ташкент выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 8 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Локомотив» Ташкент нынче сражается за сохранение прописки в элите. Да и пропустила команда уже 31 раз в чемпионате.

При этом «Локомотив» Ташкент до последней неудачи выиграл дважды кряду. Да и потенциально ташкентцы явно способны прибавить.

Вот только АГМК команда не может обыграть уже 2 года. Да и проблемы в плане реализации никуда не запропастились.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за драгоценные очки. Свои шансы они наверняка поищут на контратаках.

Статистика для ставок

АГМК в среднем пропускает более гола за матч

«Локомотив» Ташкент в среднем забивает гол за матч

«Локомотив» Ташкент уже 2 года не может одолеть АГМК

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.61 и 2.15.

Прогноз: АГМК явно намерен подняться на пьедестал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

АГМК явно сильнее ташкентцев, плюс команда сражается за самые высокие места в чемпионате.

Ставка: Фора АГМК -1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50