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    «Лос-Анджелес» быстро вскроет оборону канзасцев

    «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок США, 26 сентября 2024 года

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    «Спортинг Канзас-Сити»
    26 сентября в финале Кубка США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Спортинг Канзас-Сити». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. Кубок 26 Сентября 2024 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:30 Спортинг Канзас Сити

    Спортинг Канзас Сити

  • Канзас Сити
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» сражается за самые высокие места в МЛС. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы Западной конференции.

    При этом «Лос-Анджелес» на 9 очков отстает от лидера. Вот только пропустила команда уже 40 мячей в 29 матчах.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Лос-Анджелес» провел неудачно. Команда уступила «Далласу» (1:3).

    А вот до того «Лос-Анджелес» подписал мировую с «Остином» (1:1). Да и поединок с «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился неудачей (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила всего 4 мяча. А вот в собственные ворота она успела пропустить 10 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у «Лос-Анджелес» нынче не самый простой период. Между тем, на кубковый финал команда точно настроится максимально.

    Матчи против «Спортинга Канзас-Сити» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Лос-Анджелес» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться исправиться за последние неудачи. Да и канзасцам команда не проигрывает уже 3 года.

    «Спортинг Канзас-Сити»

    Турнирное положение: «Спортинг Канзас-Сити» проводит откровенно блеклый сезон. На текущий момент команда находится на 12 строчке турнирной таблицы Западной конференции.

    Причем «Спортинг Канзас-Сити» в 31 матче чемпионата добыл 31 пункт. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 49 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть очки. «Спортинг Канзас-Сити» по всем статьям уступил «Миннесоте Юнайтед» (0:2).

    После того команда разгромила «Колорадо Рэпидс» (4:1). А вот в поединке с «Сиэтл Саундерс» она вчистую уступила (0:2).

    Вообще же, «Спортинг Канзас-Сити» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Спортинг Канзас-Сити» в среднем пропускает почти 2 гола за матч.

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    При этом команда уже не попадет в плей-офф. «Спортинг Канзас-Сити» слишком много очков растерял в течение чемпионата.

    Причем «Спортинг Канзас-Сити» в последнем очной поединке с «Лос-Анджелесом» подписал мировую. В марте соперники не дали друг другу отличиться (0:0).

    Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» не выигрывал в 5 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 5.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.59 и 2.35.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» намерен реабилитироваться за свои последние неудачи, и наверняка будет действовать максимально активно.

    Номинальные хозяева явно постараются быстро вскрыть тылы столь нестабильных канзасцев.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.29

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    «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на футбол. «Лос-Анджелес» быстро вскроет оборону канзасцев
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