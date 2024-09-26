26 сентября в финале Кубка США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Спортинг Канзас-Сити». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» сражается за самые высокие места в МЛС. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы Западной конференции.

При этом «Лос-Анджелес» на 9 очков отстает от лидера. Вот только пропустила команда уже 40 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Лос-Анджелес» провел неудачно. Команда уступила «Далласу» (1:3).

А вот до того «Лос-Анджелес» подписал мировую с «Остином» (1:1). Да и поединок с «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился неудачей (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила всего 4 мяча. А вот в собственные ворота она успела пропустить 10 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: у «Лос-Анджелес» нынче не самый простой период. Между тем, на кубковый финал команда точно настроится максимально.

Матчи против «Спортинга Канзас-Сити» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Лос-Анджелес» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться исправиться за последние неудачи. Да и канзасцам команда не проигрывает уже 3 года.

«Спортинг Канзас-Сити»

Турнирное положение: «Спортинг Канзас-Сити» проводит откровенно блеклый сезон. На текущий момент команда находится на 12 строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Причем «Спортинг Канзас-Сити» в 31 матче чемпионата добыл 31 пункт. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 49 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела добыть очки. «Спортинг Канзас-Сити» по всем статьям уступил «Миннесоте Юнайтед» (0:2).

После того команда разгромила «Колорадо Рэпидс» (4:1). А вот в поединке с «Сиэтл Саундерс» она вчистую уступила (0:2).

Вообще же, «Спортинг Канзас-Сити» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Спортинг Канзас-Сити» в среднем пропускает почти 2 гола за матч.

При этом команда уже не попадет в плей-офф. «Спортинг Канзас-Сити» слишком много очков растерял в течение чемпионата.

Причем «Спортинг Канзас-Сити» в последнем очной поединке с «Лос-Анджелесом» подписал мировую. В марте соперники не дали друг другу отличиться (0:0).

Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» не выигрывал в 5 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

Обе команды в среднем забивают реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в скромные 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.59 и 2.35.

Прогноз: «Лос-Анджелес» намерен реабилитироваться за свои последние неудачи, и наверняка будет действовать максимально активно.

Номинальные хозяева явно постараются быстро вскрыть тылы столь нестабильных канзасцев.

Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.29