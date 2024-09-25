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    «Ницца» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Лига Европы, 25 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Реал Сосьедад»
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    «Реал Сосьедад»
    25 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Ницца» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 25 Сентября 2024 года

    Ницца

  • Лига Европы. Этап лиги
    •  Ницца 22:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Ницца» в среднем забивает почти 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 6 раз в 5 поединках чемпионата Франции.

    Ницца — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Ницца» в минувшем туре добыла три очка. Команда буквально уничтожила «Сент-Этьен» (8:0).

    При этом «Ницца» до того уступила «Марселю» (0:2). А вот встреча с «Анже» завершилась викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках французы настреляли 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Гаэтан Лаборде, Морган Сансон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: французы намерены продуктивно стартовать в Лиге Европы. Да и последняя яркая победа явно прибавила настроения.

    При этом французы крайне нестабильны. Да и поединки с крепкими оппонентами даются команде крайне непросто.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оппонент нынче переживает далеко не самые лучшие времена.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Примере команда сейчас находится на скромной 16 позиции.

    Причем «Реал Сосьедад» в среднем забивает менее гола за матч. В 7 поединках чемпионата команда настреляла лишь 3 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Баски не сумели одолеть «Вальядолид» (0:0).

    При этом до того команда минимально уступила «Мальорке». Правда, чуть ранее баски уступили еще и мадридскому «Реалу» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» трижды покидал поле на щите. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Арсен Захарян, Амари Траоре, Хави Лопес, Браис Мендес, Альваро Одриосола — травмированы.

    Состояние команды: баски сильны, но крайне нестабильны. Да и в плане реализации команда выглядит не столь уверенно.

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    «Доностьяррас» не могут забить уже 4 матча кряду. Да и лазарет команды нынче переполнен, и среди находящихся в нем россиянин Арсен Захарян.

    В кадровом плане «Реал Сосьедад» ныне выглядит достаточно скромно. При этом неудачи в Примере больно бьют по самолюбию.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» не забивал в 4 своих последних матчах

    • «Ницца» в среднем забивает почти 3 гола за матч

    • «Реал Сосьедад» не побеждал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.53.

    Прогноз: «Ницца» нынче на ходу, и наверняка постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Номинальные хозяева нынче выглядят предпочтительнее соперника, да и в последних матчах демонстрировали высокую результативность.

    Ставка: Победа «Ниццы» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Ницца» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ницца» обидеть «доностьяррас»?
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