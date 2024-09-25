Ницца
Реал Сосьедад
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Ницца» в среднем забивает почти 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 6 раз в 5 поединках чемпионата Франции.
Ницца — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Ницца» в минувшем туре добыла три очка. Команда буквально уничтожила «Сент-Этьен» (8:0).
При этом «Ницца» до того уступила «Марселю» (0:2). А вот встреча с «Анже» завершилась викторией (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках французы настреляли 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Гаэтан Лаборде, Морган Сансон — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: французы намерены продуктивно стартовать в Лиге Европы. Да и последняя яркая победа явно прибавила настроения.
При этом французы крайне нестабильны. Да и поединки с крепкими оппонентами даются команде крайне непросто.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оппонент нынче переживает далеко не самые лучшие времена.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Реал Сосьедад» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Примере команда сейчас находится на скромной 16 позиции.
Причем «Реал Сосьедад» в среднем забивает менее гола за матч. В 7 поединках чемпионата команда настреляла лишь 3 мяча.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Баски не сумели одолеть «Вальядолид» (0:0).
При этом до того команда минимально уступила «Мальорке». Правда, чуть ранее баски уступили еще и мадридскому «Реалу» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» трижды покидал поле на щите. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 5 пропущенных.
Не сыграют: Арсен Захарян, Амари Траоре, Хави Лопес, Браис Мендес, Альваро Одриосола — травмированы.
Состояние команды: баски сильны, но крайне нестабильны. Да и в плане реализации команда выглядит не столь уверенно.
«Доностьяррас» не могут забить уже 4 матча кряду. Да и лазарет команды нынче переполнен, и среди находящихся в нем россиянин Арсен Захарян.
В кадровом плане «Реал Сосьедад» ныне выглядит достаточно скромно. При этом неудачи в Примере больно бьют по самолюбию.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Реал Сосьедад» не забивал в 4 своих последних матчах
- «Ницца» в среднем забивает почти 3 гола за матч
- «Реал Сосьедад» не побеждал в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.53.
- 2.20Реал Мадрид — Алавес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.82Севилья — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.13Манчестер Сити — Уотфорд: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Ницца» нынче на ходу, и наверняка постарается воспользоваться проблемами соперника.
Номинальные хозяева нынче выглядят предпочтительнее соперника, да и в последних матчах демонстрировали высокую результативность.
Ставка: Победа «Ниццы» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00