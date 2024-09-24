ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября Макс Холлоуэй10 бойцов UFC с наибольшим количеством побед в истории промоушена Владимир Галкин«Автомобилист» — лидер Востока, победные серии «Адмирала» и «Сибири», неудачная полоса «Торпедо»
    Все новости спорта

    Хозяева будут настроены очень серьезно

    Волга Ульяновск — Ротор: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Волгу НН Прогнозы на Ротор Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Волга» Ульяновск — «Ротор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Коробов («Волга»)
    24 сентября в Кубке России по футболу сыграют «Волга» Ульяновск и «Ротор». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Волга» Ульяновск — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 24 Сентября 2024 года

    Волга Ульяновск

  • Ульяновск
    •  Волга Ульяновск 19:30 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    «Волга» Ульяновск

    Турнирное положение: сейчас «Волга» идет на шестом месте в зоне «Серебро» Второй лиги с 15 очками.

    Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России «Волга» разгромила со счетом 7:0 кировское «Динамо», переиграв его по всем статьям.

    Волга Ульяновск — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в Кубке России над тольяттинской «Ладой» (2:0) и ничья в чемпионате с брянским «Динамо» (0:0).

  • Натянутые отношения. Карьера Глушенкова в сборной России висит на волоске
  • Закроются ли двери в национальную команду перед 25-летним полузащитником после резонансного интервью?
  • 20/09/2024

    • Не сыграют: все лидеры готовятся к матчу.

    Состояние команды: сейчас «Волгу» возглавляет довольно известный тренер Михаил Белов, состав у нее тоже довольно приличный (Жиронкин, Минаев, Коробов, Гершун, Ковалев). Многие из них немало поиграли в Первой лиге и даже имеют опыт выступления в РПЛ.

    «Ротор»

    Турнирное положение: в Первой лиге «Ротор» довольно неплохо стартовал и сейчас идет на 10-м месте с 14 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в Кубке России команда Дениса Бояринцева только берет старт, а в последнем туре чемпионата уступила дома «Черноморцу» (1:2).

    3ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    До этого была ничья в гостях с «Сочи» (0:0) и с «Уралом» (1:1).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: пока работа Бояринцева в «Роторе» заслуживает уважения, он выжимает максимум из довольно посредственного и ограниченного состава. Пусть играет в довольно закрытый футбол, но вряд ли с таким подбором футболистов можно доминировать с позиции силы.

    Статистика для ставок

    • В июне этого года «Ротор» победил «Волгу» в товарищеском матче 2:0

    • Матч в прошлом сезоне в Первой лиге в Волгограде завершился вничью со счетом 1:1

    • Игра в Ульяновске завершилась гостевой победой «Ротора» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Волги» дают 2,45, а на «Сочи» — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: вероятно Бояринцев даст отдохнуть в этом матче части лидеров, так как обойма из 14-15 игроков не вывезет весь чемпионат без отдыха. Для «Волги» этот матч намного важнее, состав у нее довольно качественный, поэтому вряд ли она уступит на своем поле.

    Ставка: победа «Волги» с форой 0 за 1,80.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант.

    Ставка: чистая победа в основное время «Волги» за 2,50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Металлург — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Насаф — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Трактор — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шахтер — Оболонь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Партизан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гетеборг — Хальмстад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Гезтепе — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Газиантеп — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уэска — Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Волга» Ульяновск — «Ротор»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева будут настроены очень серьезно
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры