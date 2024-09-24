24 сентября в Кубке России по футболу сыграют «Волга» Ульяновск и «Ротор». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Волга» Ульяновск — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Волга» Ульяновск

Турнирное положение: сейчас «Волга» идет на шестом месте в зоне «Серебро» Второй лиги с 15 очками.

Последние матчи: в предыдущем раунде Кубка России «Волга» разгромила со счетом 7:0 кировское «Динамо», переиграв его по всем статьям.

Ранее была победа в Кубке России над тольяттинской «Ладой» (2:0) и ничья в чемпионате с брянским «Динамо» (0:0).

Не сыграют: все лидеры готовятся к матчу.

Состояние команды: сейчас «Волгу» возглавляет довольно известный тренер Михаил Белов, состав у нее тоже довольно приличный (Жиронкин, Минаев, Коробов, Гершун, Ковалев). Многие из них немало поиграли в Первой лиге и даже имеют опыт выступления в РПЛ.

«Ротор»

Турнирное положение: в Первой лиге «Ротор» довольно неплохо стартовал и сейчас идет на 10-м месте с 14 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в Кубке России команда Дениса Бояринцева только берет старт, а в последнем туре чемпионата уступила дома «Черноморцу» (1:2).

До этого была ничья в гостях с «Сочи» (0:0) и с «Уралом» (1:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: пока работа Бояринцева в «Роторе» заслуживает уважения, он выжимает максимум из довольно посредственного и ограниченного состава. Пусть играет в довольно закрытый футбол, но вряд ли с таким подбором футболистов можно доминировать с позиции силы.

Статистика для ставок

В июне этого года «Ротор» победил «Волгу» в товарищеском матче 2:0

Матч в прошлом сезоне в Первой лиге в Волгограде завершился вничью со счетом 1:1

Игра в Ульяновске завершилась гостевой победой «Ротора» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Волги» дают 2,45, а на «Сочи» — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: вероятно Бояринцев даст отдохнуть в этом матче части лидеров, так как обойма из 14-15 игроков не вывезет весь чемпионат без отдыха. Для «Волги» этот матч намного важнее, состав у нее довольно качественный, поэтому вряд ли она уступит на своем поле.

Ставка: победа «Волги» с форой 0 за 1,80.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант.

Ставка: чистая победа в основное время «Волги» за 2,50.