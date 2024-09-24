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    «Сочи» не заметит сопротивления

    «Кубань Холдинг» — «Сочи». Ставка (к. 1.94) и прогноз на Кубок России Путь регионов 24 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань Холдинг» — «Сочи»
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    Владимир Писарский
    24 сентября в Кубке России по футболу сыграют «Кубань Холдинг» и «Сочи». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кубань Холдинг» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 24 Сентября 2024 года

    Кубань Холдинг

  • Павловская
    •  Кубань Холдинг 14:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Кубань Холдинг»

    Турнирное положение: во Второй лиге «Дивизиона Б» «Кубань Холдинг» идет только на 13-м месте с 26 очками.

    Последние матчи: в Кубке России на предыдущем этапе команда победила в гостях «Форте» (1:0), забив в самом начале встречи.

    Кубань Холдинг — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Ранее в Кубке России была разгромлена «Кубань» со счетом 5:0 и пройдена «Дружба» (2:1).

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    • Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

    Состояние команды: в «Кубань Холдинге» есть проблемы с финансами, состав довольно посредственный даже по меркам Второй лиги, а сама команда играет очень неровно на протяжении всего сезона.

    «Сочи»

    Турнирное положение: сейчас «Сочи» идет только на 8-м месте в таблице Первой лиги с 16 очками, перед стартом сезона клуб считался главным фаворитом турнира.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в Кубке России команда только стартует, а в последней игре Первой лиги была ничья в гостях с «Соколом» (1:1).

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    До этого также были ничьи с «Ротором» (1:1) и «Аланией» (1:1).

    Не сыграют: из основных игроков все в строю.

    Состояние команды: несмотря на то, что «Сочи» идет серией из пяти матчей без поражений, игра оставляет желать лучшего. Главный тренер Роберт Морено очень сильно поменял состав по сравнению с выступлением в РПЛ, и ему требуется время, чтобы сыграться.

    Статистика для ставок

    • Команды между собой никогда не играли

    • «Сочи» не проигрывает в Первой лиге пять туров

    • У «Кубань Холдинг» за тот же отрезок +1=2-2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кубань Холдинг» дают 9,80, а на «Сочи» — 1,32, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,93, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.

    Прогноз: скорее всего, «Сочи» выставит смешанный состав, но даже и в этом случае будет явным фаворитом матча. У Морено очень глубокий состав, и почти два игрока на одно место, поэтому резервисты будут стараться проявить себя биться за место в старте.

    Ставка: победа «Сочи» с форой -1,5 за 1,94.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с разгромом.

    Ставка: победа «Сочи» с форой -2,5 за 3,40.

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    «Кубань Холдинг» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на футбол. «Сочи» не заметит сопротивления
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