24 сентября в Кубке России по футболу сыграют «Кубань Холдинг» и «Сочи». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кубань Холдинг» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кубань Холдинг»

Турнирное положение: во Второй лиге «Дивизиона Б» «Кубань Холдинг» идет только на 13-м месте с 26 очками.

Последние матчи: в Кубке России на предыдущем этапе команда победила в гостях «Форте» (1:0), забив в самом начале встречи.

Ранее в Кубке России была разгромлена «Кубань» со счетом 5:0 и пройдена «Дружба» (2:1).

Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

Состояние команды: в «Кубань Холдинге» есть проблемы с финансами, состав довольно посредственный даже по меркам Второй лиги, а сама команда играет очень неровно на протяжении всего сезона.

«Сочи»

Турнирное положение: сейчас «Сочи» идет только на 8-м месте в таблице Первой лиги с 16 очками, перед стартом сезона клуб считался главным фаворитом турнира.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в Кубке России команда только стартует, а в последней игре Первой лиги была ничья в гостях с «Соколом» (1:1).

До этого также были ничьи с «Ротором» (1:1) и «Аланией» (1:1).

Не сыграют: из основных игроков все в строю.

Состояние команды: несмотря на то, что «Сочи» идет серией из пяти матчей без поражений, игра оставляет желать лучшего. Главный тренер Роберт Морено очень сильно поменял состав по сравнению с выступлением в РПЛ, и ему требуется время, чтобы сыграться.

Статистика для ставок

Команды между собой никогда не играли

«Сочи» не проигрывает в Первой лиге пять туров

У «Кубань Холдинг» за тот же отрезок +1=2-2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кубань Холдинг» дают 9,80, а на «Сочи» — 1,32, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,93, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.

Прогноз: скорее всего, «Сочи» выставит смешанный состав, но даже и в этом случае будет явным фаворитом матча. У Морено очень глубокий состав, и почти два игрока на одно место, поэтому резервисты будут стараться проявить себя биться за место в старте.

Ставка: победа «Сочи» с форой -1,5 за 1,94.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с разгромом.

Ставка: победа «Сочи» с форой -2,5 за 3,40.