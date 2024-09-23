23 сентября в 25-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копетдаг» — «Алтын Асыр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» нынешний сезон проводит неудачно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Копетдаг» в среднем пропускает 2 гола за матч. В 22 поединках команда пропустила в свои ворота 44 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. По всем статьям она уступила «Аркадагу» (1:5).

При этом «Копетдаг» до того уступил еще и «Мерву» (0:1). Да и поражение от «Шагадама» получилось минимальным.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках клуб из Ашхабада настрелял 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Копетдагу» срочно нужны очки. Да и пора бы прибавлять в плане реализации.

Поединки с «Алтын Асыром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Копетдаг» проиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только в 4 последних очных встречах они проиграли «Алтын Асыру».

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» сражается за 2 позицию. Именно на ней сейчас находится команда.

Причем «Алтын Асыр» опережает «Ахал» лишь по дополнительным показателям. Зато у команды имеется матч в запасе.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три драгоценных очка. Дома был разгромлен «Небитчи» (5:0).

При этом после того команда уступила иракской «Аль-Куве Аль-Джавии» (1:2). Зато с «Шагадамом» справиться удалось (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алтын Асыр» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алтын Асыр» до последней коллизии выиграл трижды кряду. Причем все три победы получились сухими.

Зато оборона команды действует относительно монолитно. В 20 турах туркменского чемпионата она дала результативный сбой всего 22 раза.

При этом «Алтын Асыр» сыграл вничью всего 1 раз в чемпионате. Зато средняя результативность не дотягивает до 3 голов за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Обыгрывать одного из аутсайдеров они обязаны при любой диспозиции.

Статистика для ставок

«Алтын Асыр» обыгрывал «Копетдаг» в 4 последних очных поединках

«Копетдаг» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Алтын Асыр» выиграл в 3 своих последних матчах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.32 и 2.93.

Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

«Алтын Асыр» на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно проведут встречу в агрессивных атак.

Ставка: Фора «Алтын Асыра» -2.5 за 2.79.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.27