Копетдаг
Алтын Асыр
«Копетдаг»
Турнирное положение: «Копетдаг» нынешний сезон проводит неудачно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Копетдаг» в среднем пропускает 2 гола за матч. В 22 поединках команда пропустила в свои ворота 44 мяча.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. По всем статьям она уступила «Аркадагу» (1:5).
При этом «Копетдаг» до того уступил еще и «Мерву» (0:1). Да и поражение от «Шагадама» получилось минимальным.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках клуб из Ашхабада настрелял 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Копетдагу» срочно нужны очки. Да и пора бы прибавлять в плане реализации.
Поединки с «Алтын Асыром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Копетдаг» проиграл 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только в 4 последних очных встречах они проиграли «Алтын Асыру».
«Алтын Асыр»
Турнирное положение: «Алтын Асыр» сражается за 2 позицию. Именно на ней сейчас находится команда.
Причем «Алтын Асыр» опережает «Ахал» лишь по дополнительным показателям. Зато у команды имеется матч в запасе.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три драгоценных очка. Дома был разгромлен «Небитчи» (5:0).
При этом после того команда уступила иракской «Аль-Куве Аль-Джавии» (1:2). Зато с «Шагадамом» справиться удалось (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алтын Асыр» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алтын Асыр» до последней коллизии выиграл трижды кряду. Причем все три победы получились сухими.
Зато оборона команды действует относительно монолитно. В 20 турах туркменского чемпионата она дала результативный сбой всего 22 раза.
При этом «Алтын Асыр» сыграл вничью всего 1 раз в чемпионате. Зато средняя результативность не дотягивает до 3 голов за матч.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Обыгрывать одного из аутсайдеров они обязаны при любой диспозиции.
Статистика для ставок
- «Алтын Асыр» обыгрывал «Копетдаг» в 4 последних очных поединках
- «Копетдаг» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Алтын Асыр» выиграл в 3 своих последних матчах чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.32 и 2.93.
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Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
«Алтын Асыр» на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно проведут встречу в агрессивных атак.
Ставка: Фора «Алтын Асыра» -2.5 за 2.79.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.27