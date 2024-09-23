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    Сможет ли «Алтын Асыр» разгромить «Копетдаг»?

    «Копетдаг» — «Алтын Асыр». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 23 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Копетдаг» — «Алтын Асыр»
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    «Алтын Асыр»
    23 сентября в 25-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копетдаг» — «Алтын Асыр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 23 Сентября 2024 года

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •  Копетдаг 12:00 Алтын Асыр

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    •

    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» нынешний сезон проводит неудачно. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Копетдаг» в среднем пропускает 2 гола за матч. В 22 поединках команда пропустила в свои ворота 44 мяча.

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. По всем статьям она уступила «Аркадагу» (1:5).

    При этом «Копетдаг» до того уступил еще и «Мерву» (0:1). Да и поражение от «Шагадама» получилось минимальным.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках клуб из Ашхабада настрелял 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Копетдагу» срочно нужны очки. Да и пора бы прибавлять в плане реализации.

    Поединки с «Алтын Асыром» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Копетдаг» проиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только в 4 последних очных встречах они проиграли «Алтын Асыру».

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» сражается за 2 позицию. Именно на ней сейчас находится команда.

    Причем «Алтын Асыр» опережает «Ахал» лишь по дополнительным показателям. Зато у команды имеется матч в запасе.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три драгоценных очка. Дома был разгромлен «Небитчи» (5:0).

    При этом после того команда уступила иракской «Аль-Куве Аль-Джавии» (1:2). Зато с «Шагадамом» справиться удалось (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алтын Асыр» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алтын Асыр» до последней коллизии выиграл трижды кряду. Причем все три победы получились сухими.

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    Зато оборона команды действует относительно монолитно. В 20 турах туркменского чемпионата она дала результативный сбой всего 22 раза.

    При этом «Алтын Асыр» сыграл вничью всего 1 раз в чемпионате. Зато средняя результативность не дотягивает до 3 голов за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Обыгрывать одного из аутсайдеров они обязаны при любой диспозиции.

    Статистика для ставок

    • «Алтын Асыр» обыгрывал «Копетдаг» в 4 последних очных поединках

    • «Копетдаг» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Алтын Асыр» выиграл в 3 своих последних матчах чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.32 и 2.93.

    Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    «Алтын Асыр» на две головы сильнее аутсайдера, и уж точно проведут встречу в агрессивных атак.

    Ставка: Фора «Алтын Асыра» -2.5 за 2.79.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

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    «Копетдаг» — «Алтын Асыр»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Алтын Асыр» разгромить «Копетдаг»?
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