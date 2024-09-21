Валенсия
Жирона
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» по итогам пяти туров находится в зоне вылета, занимая последнюю, 20-ю позицию.
Команда пока что набрала лишь один балл, отставая от безопасной 17-й строчки на три очка, а также имеет разницу мячей в -7, что говорит о ее ужасном провале.
Валенсия — Жирона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги «Валенсия» на чужом поле крупно проиграла «Атлетико» (0:3).
Это поражение стало для левантийцев четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании, лишь при одной ничьей.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Гайа, Доменек, Уго Дуро, Диахаби, дисквалифицирован — Рафа Мир.
Состояние команды: в пяти последних играх (прошли в рамках Ла Лиги), «Валенсия» ни разу не выиграла при четырех поражениях.
Это свидетельствует о плохой форме хозяев, которые пока что остаются без побед, и здесь им остается рассчитывать, что фактор своего поля поможет им взять три очка.
Уго Дуро, который травмирован, — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» после пяти стартовых поединков испанского первенства набрала семь очков.
Команда находится в середине турнирной таблицы, отставая на два балла от зоны еврокубков, а также на четыре пункта опережая зону вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле драматично в концовке проиграл ПСЖ (0:1).
Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, один из которых прошел в главном еврокубке, тогда как другой — в испанской лиге.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах (официальных и контрольных) «Жирона» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.
Это свидетельствует о не лучшей форме каталонцев, тем не менее, в сравнении с проблемами соперника она не выглядит столь проблемной, что обещает им неплохие шансы даже на победу.
Абель Руис и Кристиан Стуани — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Валенсии» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Валенсия» проиграла
- в четырех из пяти последних матчей «Жироны» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Валенсии» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.78.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в трех их последних домашних поединках.
И хотя в четырех из пяти последних матчей «Жироны» хотя бы один из соперников не забивал, фактор кризисной, но результативной «Валенсии» обещает сыграть здесь решающую роль.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Жирона» победит за 2.55