21 сентября в 6-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Жирона». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» по итогам пяти туров находится в зоне вылета, занимая последнюю, 20-ю позицию.

Команда пока что набрала лишь один балл, отставая от безопасной 17-й строчки на три очка, а также имеет разницу мячей в -7, что говорит о ее ужасном провале.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги «Валенсия» на чужом поле крупно проиграла «Атлетико» (0:3).

Это поражение стало для левантийцев четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании, лишь при одной ничьей.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Гайа, Доменек, Уго Дуро, Диахаби, дисквалифицирован — Рафа Мир.

Состояние команды: в пяти последних играх (прошли в рамках Ла Лиги), «Валенсия» ни разу не выиграла при четырех поражениях.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев, которые пока что остаются без побед, и здесь им остается рассчитывать, что фактор своего поля поможет им взять три очка.

Уго Дуро, который травмирован, — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после пяти стартовых поединков испанского первенства набрала семь очков.

Команда находится в середине турнирной таблицы, отставая на два балла от зоны еврокубков, а также на четыре пункта опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле драматично в концовке проиграл ПСЖ (0:1).

Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, один из которых прошел в главном еврокубке, тогда как другой — в испанской лиге.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах (официальных и контрольных) «Жирона» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.

Это свидетельствует о не лучшей форме каталонцев, тем не менее, в сравнении с проблемами соперника она не выглядит столь проблемной, что обещает им неплохие шансы даже на победу.

Абель Руис и Кристиан Стуани — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Валенсии» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Валенсия» проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Жироны» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Валенсии» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.78.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в трех их последних домашних поединках.

И хотя в четырех из пяти последних матчей «Жироны» хотя бы один из соперников не забивал, фактор кризисной, но результативной «Валенсии» обещает сыграть здесь решающую роль.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Жирона» победит за 2.55