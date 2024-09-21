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    Валенсия — Жирона: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Жирона»
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    Кристиан Стуани
    21 сентября в 6-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Жирона». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Сентября 2024 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 19:30 Жирона

    Жирона

  • Жирона
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    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» по итогам пяти туров находится в зоне вылета, занимая последнюю, 20-ю позицию.

    Команда пока что набрала лишь один балл, отставая от безопасной 17-й строчки на три очка, а также имеет разницу мячей в -7, что говорит о ее ужасном провале.

    Валенсия — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги «Валенсия» на чужом поле крупно проиграла «Атлетико» (0:3).

    Это поражение стало для левантийцев четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании, лишь при одной ничьей.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Гайа, Доменек, Уго Дуро, Диахаби, дисквалифицирован — Рафа Мир.

    Состояние команды: в пяти последних играх (прошли в рамках Ла Лиги), «Валенсия» ни разу не выиграла при четырех поражениях.

    Это свидетельствует о плохой форме хозяев, которые пока что остаются без побед, и здесь им остается рассчитывать, что фактор своего поля поможет им взять три очка.

    Уго Дуро, который травмирован, — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» после пяти стартовых поединков испанского первенства набрала семь очков.

    Команда находится в середине турнирной таблицы, отставая на два балла от зоны еврокубков, а также на четыре пункта опережая зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле драматично в концовке проиграл ПСЖ (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива второй кряду в поединках, один из которых прошел в главном еврокубке, тогда как другой — в испанской лиге.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах (официальных и контрольных) «Жирона» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о не лучшей форме каталонцев, тем не менее, в сравнении с проблемами соперника она не выглядит столь проблемной, что обещает им неплохие шансы даже на победу.

    Абель Руис и Кристиан Стуани — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Валенсии» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Валенсия» проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Жироны» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Валенсии» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.78.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в трех их последних домашних поединках.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей «Жироны» хотя бы один из соперников не забивал, фактор кризисной, но результативной «Валенсии» обещает сыграть здесь решающую роль.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Жирона» победит за 2.55

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    «Валенсия» — «Жирона»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. С чьими неудачами будет покончено?
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