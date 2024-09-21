КамАЗ
Урал
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцам с их скромными ресурсами грозит отчаянная борьба за выживание. После 10 туров команда занимает 13 место в турнирной таблице.
При этом КАМАЗ в 10 поединках сумел разжиться 11 зачетными баллами. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 8 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре челнинцы добыли 3 драгоценных очка. КАМАЗ уверенно переиграл «Аланию» (2:0).
До того команда дома уступила «морякам» (0:1). А вот поединок с «Нефтехимиком» завершился подписанием мирового соглашения (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: по подбору игроков КАМАЗ находится на своем месте. Да и оборона дает результативные сбои в среднем реже одного раза за матч.
Матчи с «Уралом» для команды исторически проходят успешно. Из 5 последних очных поединков КАМАЗ выиграл 2 раза при одном поражении.
Очевидно, что челнинцы постараются разжиться очками. Вот только сдержать атаки сверх мотивированного «Урала» хозяевам будет крайне непросто.
«Урал»
Турнирное положение: Уральцы намерены сходу вернуться в РПЛ. После первых 10 туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Урал» прилично действует в плане реализации. В 10 матчах команда наколотила 15 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда проиграла. Уральцы минимально уступили в Туле.
До того команда не смогла переиграть «Ротор» (1:1). А вот кризисную «Аланию» уральцы уверенно одолели (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Урал» выглядит не столь монолитно. Уже 2 тура команда Евгения Аверьянова не побеждает.
При этом «Урал» победил лишь в 5 матчах из 10. Да и отсутствие забивного нападающего откровенно настораживает.
Отставание от второго места составляет всего два зачетных балла. Да и последние потери очков явно поубавили оптимизма.
И уж точно «Урал» будет действовать максимально агрессивно. Наверняка должен проявить себя опытнейший Эрик Бикфалви.
Статистика для ставок
- «Урал» в среднем забивает более гола за матч
- КАМАЗ в среднем пропускает реже гола за матч
- Уральцы не побеждали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.45.
- 1.98Алавес — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.85Лилль — Страсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.88Хайденхайм — Фрайбург: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
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Прогноз: «Урал» максимально мотивирован подняться в дуэт лидеров дивизиона.
Номинальные гости явно будут максимально активны в атаке, да и соперник имеет сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Урала» за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70