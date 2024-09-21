21 сентября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцам с их скромными ресурсами грозит отчаянная борьба за выживание. После 10 туров команда занимает 13 место в турнирной таблице.

При этом КАМАЗ в 10 поединках сумел разжиться 11 зачетными баллами. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 8 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре челнинцы добыли 3 драгоценных очка. КАМАЗ уверенно переиграл «Аланию» (2:0).

До того команда дома уступила «морякам» (0:1). А вот поединок с «Нефтехимиком» завершился подписанием мирового соглашения (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: по подбору игроков КАМАЗ находится на своем месте. Да и оборона дает результативные сбои в среднем реже одного раза за матч.

Матчи с «Уралом» для команды исторически проходят успешно. Из 5 последних очных поединков КАМАЗ выиграл 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что челнинцы постараются разжиться очками. Вот только сдержать атаки сверх мотивированного «Урала» хозяевам будет крайне непросто.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы намерены сходу вернуться в РПЛ. После первых 10 туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Урал» прилично действует в плане реализации. В 10 матчах команда наколотила 15 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда проиграла. Уральцы минимально уступили в Туле.

До того команда не смогла переиграть «Ротор» (1:1). А вот кризисную «Аланию» уральцы уверенно одолели (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Урал» выглядит не столь монолитно. Уже 2 тура команда Евгения Аверьянова не побеждает.

При этом «Урал» победил лишь в 5 матчах из 10. Да и отсутствие забивного нападающего откровенно настораживает.

Отставание от второго места составляет всего два зачетных балла. Да и последние потери очков явно поубавили оптимизма.

И уж точно «Урал» будет действовать максимально агрессивно. Наверняка должен проявить себя опытнейший Эрик Бикфалви.

Статистика для ставок

«Урал» в среднем забивает более гола за матч

КАМАЗ в среднем пропускает реже гола за матч

Уральцы не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.45.

Прогноз: «Урал» максимально мотивирован подняться в дуэт лидеров дивизиона.

Номинальные гости явно будут максимально активны в атаке, да и соперник имеет сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Урала» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.70