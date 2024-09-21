В матче четвертого тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле примет «Фрайбург». Встреча пройдет 21 сентября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам трех туров находится в зоне Лиги чемпионов, занимая четвертую позицию.

Команда набрала шесть очков и опережает сразу трех ближайших преследователей, включая нанышнего соперника, лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Бундеслиги коллектив на чужом поле проиграл «Боруссии» Дортмунд (2:4).

Это поражение прервало победную серию коллектива в 11 поединков, которые были как официальными, так и контрольными.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Томалла, Феллер, Нигуэс, Келлер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 15-ти последних играх (официальных и контрольных), «Хайденхайм» проиграл лишь раз при 12-ти победах и двух ничьих.

Словом, у коллектива хорошие результаты, тогда как фактор своего поля еще сильнее увеличивает его шансы на благоприятный исход дуэли.

Максимилиан Бройниг и Пол Ваннер — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге нового сезона с двумя голами.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам трех стартовых туров немецкого первенства сумел набрать шесть очков из девяти возможных.

Команда находится на седьмой позиции, уступая как зоне еврокубков вообще, так и зоне Лиги чемпионов в частности только по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на немецкое первенство, клуб на своем поле обыграл «Бохум» (2:1).

Этот успех позволил коллективу реабилитироваться после поражения в предыдущем туре чемпионата Германии от «Баварии» на выезде с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Роль, Филипп, Грегорич, Гиде, Кьере, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (официальных и товарищеских) «Фрайбург» проиграл лишь раз при четырех победах.

Это говорит о хорошей форме гостей, которые борются не просто за место в зоне еврокубков, а и вовсе в топ-4, поэтому у них есть шансы как минимум на ничью.

Жуниор Адаму и Лукас Кюблер — лучшие бомбардиры команды на старте нового сезона Бундеслиги.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Хайденхайма» забивали больше 2,5 голов

в 11-ти из 12-ти последних матчей «Хайденхайм» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Фрайбург» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.45, победа «Хайденхайма» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.15.

Прогноз: в 12-ти из 14-ти последних матчей хозяев забивали больше 1,5 голов. При этом в 13-ти из 14-ти последних их поединков они не проиграли.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гости выиграли, на выезде против соперника, который также набрал хорошую форму, ему будет непросто победить.

Ставка: «Хайденхайм» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в 11-ти из 12-ти последних поединков было именно так.

Ставка: «Хайденхайм» победит за 2.75