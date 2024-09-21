«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам трех туров находится в зоне Лиги чемпионов, занимая четвертую позицию.
Команда набрала шесть очков и опережает сразу трех ближайших преследователей, включая нанышнего соперника, лишь по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Бундеслиги коллектив на чужом поле проиграл «Боруссии» Дортмунд (2:4).
Это поражение прервало победную серию коллектива в 11 поединков, которые были как официальными, так и контрольными.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Томалла, Феллер, Нигуэс, Келлер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 15-ти последних играх (официальных и контрольных), «Хайденхайм» проиграл лишь раз при 12-ти победах и двух ничьих.
Словом, у коллектива хорошие результаты, тогда как фактор своего поля еще сильнее увеличивает его шансы на благоприятный исход дуэли.
Максимилиан Бройниг и Пол Ваннер — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге нового сезона с двумя голами.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам трех стартовых туров немецкого первенства сумел набрать шесть очков из девяти возможных.
Команда находится на седьмой позиции, уступая как зоне еврокубков вообще, так и зоне Лиги чемпионов в частности только по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на немецкое первенство, клуб на своем поле обыграл «Бохум» (2:1).
Этот успех позволил коллективу реабилитироваться после поражения в предыдущем туре чемпионата Германии от «Баварии» на выезде с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Роль, Филипп, Грегорич, Гиде, Кьере, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (официальных и товарищеских) «Фрайбург» проиграл лишь раз при четырех победах.
Это говорит о хорошей форме гостей, которые борются не просто за место в зоне еврокубков, а и вовсе в топ-4, поэтому у них есть шансы как минимум на ничью.
Жуниор Адаму и Лукас Кюблер — лучшие бомбардиры команды на старте нового сезона Бундеслиги.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Хайденхайма» забивали больше 2,5 голов
- в 11-ти из 12-ти последних матчей «Хайденхайм» выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Фрайбург» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.45, победа «Хайденхайма» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.15.
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Прогноз: в 12-ти из 14-ти последних матчей хозяев забивали больше 1,5 голов. При этом в 13-ти из 14-ти последних их поединков они не проиграли.
И хотя в четырех из пяти последних матчей гости выиграли, на выезде против соперника, который также набрал хорошую форму, ему будет непросто победить.
Ставка: «Хайденхайм» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в 11-ти из 12-ти последних поединков было именно так.
Ставка: «Хайденхайм» победит за 2.75