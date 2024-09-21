Айнтрахт Ф
Боруссия М
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» Фр в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 4 раза в 3 поединках.
Айнтрахт Ф — Боруссия М: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: франкфуртцы в минувшем туре добыли три очка. Команда с трудом переиграла «Вольфсбург» (2:1).
При этом «Айнтрахт» Фр до того нанес поражение «Хоффенхайму» (3:1). А вот «Боруссии» Д команда уступила (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках франкфуртцы настреляли 11 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Оскар Хейлунн — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: франкфуртцы намерены продолжить свой победный путь. Да и по игре команда выглядит весьма симпатично.
Поединки с гладбахцами для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Айнтрахт» Фр добыл 2 победы при 3 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в прошлом сезоне гладбахцы дома оседлали «жеребят» (2:1).
«Боруссия» М
Турнирное положение: От гладбахцев привычно ожидают борьбы за высокие места. Вот только по итогам 3 стартовых туров команда находится на скромной 13 позиции.
Причем «Боруссия» М в новом чемпионате победил лишь в одном поединке. Забила команда 5 раз при шести пропущенных мячах.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. «Жеребята» по всем статьям уступили «Штутгарту» (1:3).
До того гладбахцы уверенно одолели «Бохум» (2:0). А вот поражение от действующего чемпиона «Байера» (2:3) вышло досадным.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Алассан Плеа — травмирован.
Состояние команды: «Боруссия» М явно недовольна стартом сезона. Так что от команды стоит ожидать улучшения результатов.
Менхенгладбахцы имеют заметные проблемы с надежностью тылов. Да и форвард Плеа пребывает в клубном лазарете.
При этом «Боруссия» М не побеждает франкфуртцев уже больше 3 лет. Да и вообще, команде нужно срочно прибавлять!
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Боруссия» М уже более трех лет не может обыграть франкфуртцев
- Обе команды в среднем забивают почти 2 гола за матч
- «Айнтрахт» Фр выиграл в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 4.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.50.
- 1.98Алавес — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Верона — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Ювентус — Наполи: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Франкфуртцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
Обе команды обороняются не лучшим образом, так что стоит ожидать нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.49