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    Айнтрахт — Боруссия М: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.28. 21.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Боруссия» М
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    «Айнтрахт» Франкфурт
    21 сентября в 4-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Боруссия» М. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Сентября 2024 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» Фр в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 4 раза в 3 поединках.

    Айнтрахт Ф — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: франкфуртцы в минувшем туре добыли три очка. Команда с трудом переиграла «Вольфсбург» (2:1).

    При этом «Айнтрахт» Фр до того нанес поражение «Хоффенхайму» (3:1). А вот «Боруссии» Д команда уступила (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках франкфуртцы настреляли 11 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Оскар Хейлунн — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: франкфуртцы намерены продолжить свой победный путь. Да и по игре команда выглядит весьма симпатично.

    Поединки с гладбахцами для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Айнтрахт» Фр добыл 2 победы при 3 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в прошлом сезоне гладбахцы дома оседлали «жеребят» (2:1).

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: От гладбахцев привычно ожидают борьбы за высокие места. Вот только по итогам 3 стартовых туров команда находится на скромной 13 позиции.

    Причем «Боруссия» М в новом чемпионате победил лишь в одном поединке. Забила команда 5 раз при шести пропущенных мячах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. «Жеребята» по всем статьям уступили «Штутгарту» (1:3).

    До того гладбахцы уверенно одолели «Бохум» (2:0). А вот поражение от действующего чемпиона «Байера» (2:3) вышло досадным.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Алассан Плеа — травмирован.

    Состояние команды: «Боруссия» М явно недовольна стартом сезона. Так что от команды стоит ожидать улучшения результатов.

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    Менхенгладбахцы имеют заметные проблемы с надежностью тылов. Да и форвард Плеа пребывает в клубном лазарете.

    При этом «Боруссия» М не побеждает франкфуртцев уже больше 3 лет. Да и вообще, команде нужно срочно прибавлять!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» М уже более трех лет не может обыграть франкфуртцев

    • Обе команды в среднем забивают почти 2 гола за матч

    • «Айнтрахт» Фр выиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 4.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.50.

    Прогноз: Франкфуртцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    Обе команды обороняются не лучшим образом, так что стоит ожидать нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.49

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    «Айнтрахт» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевое шоу!
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