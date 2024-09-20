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    Хатайспор — Бодрумспор: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.38. 20.09.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции
    Прогноз и ставки на «Хатайспор» — «Бодрумспор»
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    «Бодрумспор»
    20 сентября в 6-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Хатайспор» и «Бодрумспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хатайспор» — «Бодрумспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 20 Сентября 2024 года

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •  Хатайспор 20:00 Бодрум

    Бодрум

  • Бодрум
    •

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: Эта команда в новом сезоне стартовала весьма слабо. На данный момент «Хатайспор» находится на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хатайспор» в 5 матчах забил всего 4 мяча в ворота соперников. Да и проиграла команда в 3 матчах Суперлиги из 5.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сыграла вничью. Матч с «Аланьяспором» завершился сухим паритетом.

    А вот до того «Хатайспор» дома разгромно уступил «Самсунспору» (0:3). Да и «Антальяспору» команда уступила (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раз. В этих поединках ее игроки отличились 4 мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Массанга Матондо — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у хатайцев огромные проблемы в плане надежности тылов. Да и вообще, игра команды выглядит бледновато.

    Поединки против «Бодрумспора» для команды традиционно складываются удачно. В обеих очных встречах «Хатайспор» покидал поле со щитом.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и пора бы хатайцам выбираться из опасной зоны!

    «Бодрумспор»

    Турнирное положение: Нынешний чемпионат команда начала крайне слабо. Сейчас она пребывает на 16 месте в турнирной таблице Суперлиги.

    Причем «Бодрумспор» в 5 стартовых матчах чемпионата Турции набрал всего 3 очка. Да и забить команде удалось всего 4 мяча.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда cнова потерпела неудачу. «Бодрумспор» минимально уступил «Башакшехиру».

    До того команда проиграла «Гезтепе» (0:2). А вот встреча с «Коньяспором» завершилась уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бодрумспор» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бодрумспор» явно стартовал не так, как планировал. Да и пропустила команда 9 мячей в 5 матчах чемпионата.

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    При этом «Бодрумспор» явно обречен на борьбу за выживание в элите. Причем в двух своих последних матчах команда не забила ни разу.

    Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. Да и оппонент имеет заметные проблемы в плане реализации.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. «Бодрумспор» явно способен прибавить во всех игровых компонентах.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    • И те, и другие в 5 турах забили по 4 мяча

    • «Бодрумспор» проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хатайспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 2.99.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.65.

    Прогноз: Обе команды явно намереваются выбраться из подвала турнирной таблицы.

    И тем, и другим нужно срочно прибавлять в плане создания и реализации голевых моментов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 4.00

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    «Хатайспор» — «Бодрумспор»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке?
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