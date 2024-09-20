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    Огорчит ли «Алавес» «Севилью»?

    «Алавес» — «Севилья». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Ла Лига, 20 сентября 2024 года

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    Доди Лукебакио («Севилья»)
    20 сентября в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Сентября 2024 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 22:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
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    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» по итогам пяти туров находится в середине турнирной таблицы, занимая восьмую позицию.

    «Алавес» набрал семь очков, на один балл отставая от зоны еврокубков, а также на четыре очка опережая зону вылета.

    Алавес — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле проиграл «Эспаньолу» (2:3).

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на поединки испанского первенства.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Уго Новоа, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх в рамках Ла Лиги «Алавес» выиграл дважды при одном поражении и одной ничьей.

    Поражение в прошлом туре также прервало беспроигрышную серию басков в три матча, так что у хозяев, в целом, неплохая форма, которая позволяет им рассчитывать минимум на ничью.

    Тони Мартинес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона двумя голами.

    «Севилья»

    Турнирное положение: «Севилья» после пяти стартовых поединков испанского первенства набрал пять очков.

    «Севилья» находится в нижней половине турнирной таблицы, на три балла отставая от зоны еврокубков, а также на два очка опережая зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб на своем поле обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.

    Этот успех прервал безвыигрышную серию андалузского коллектива в пять поединков, один из которых был товарищеским, а четыре пришлись на испанский чемпионат.

    Не сыграют: травмированы — Маркао, Самби Локонга, Баде, Сусо, дисквалифицирован — Хуанлу Санчес.

    Состояние команды: в шести последних матчах (пяти официальных и одном контрольном) «Севилья» трижды проиграла при одной победе и двух ничьих.

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    Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, тем не менее, то, что в прошлом туре они вспомнили вкус побед, может помочь им получить необходимый импульс для дальнейших успехов.

    Четыре гола команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Алавеса» забивали обе команды

    • в четыре из шести последних матчей «Севильи» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Севильи» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.35, победа «Севильи» — в 4.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.26 и 1.71.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех из пяти их последних домашних поединков.

    При этом в четырех из пяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Алавеса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.64

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    «Алавес» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на футбол. Огорчит ли «Алавес» «Севилью»?
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