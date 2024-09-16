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    «Альмерия» продолжит обыгрывать «Кастельон»?

    «Альмерия» — «Кастельон». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 16 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Кастельон»
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    «Альмерия»
    «Альмерия» на своем поле примет «Кастельон» в пятом туре испанской Сегунды. Матч состоится 16 сентября и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Кастельон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 16 Сентября 2024 года

    Альмерия

  • Альмерия
    •  Альмерия 21:30 Кастельон

    Кастельон

  • Испания. Сегунда
    •

    «Альмерия»

    Турнирное положение: Этот коллектив прошлый сезон провел в элите испанского футбола, но занял там предпоследнее место и вылетел в Сегунду.

    Во втором по рангу дивизионе Испании «Альмерия» с пятью очками сейчас идет в середине таблицы. У нее одна виктория, одно фиаско и две ничьи, забито и пропущено по четыре гола.

    Альмерия — Кастельон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Начали первенство андалузцы с гостевой мировой против сантандерского «Расинга» 2:2, затем одолели на выезде 1:0 «Тенерифе», после чего поделили очки дома с хихонским «Спортингом» 1:1, а в прошлом туре уступили на поле «Эльденсе» со счетом 0:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Стоит отметить, что проигрышем от «Эльденсе» в прошлом туре чемпионата, «Альмерия» прервала свою 5-матчевую беспроигрышную серию, которая длилась еще с конца прошлого сезона, когда она еще выступала в Примере.

    За это удачное время коллектив добился двух викторий и трижды играл вничью. Не забивала же команда лишь раз за предыдущие семь официальных встреч.

    «Кастельон»

    Турнирное положение: Данный футбольный клуб прошлый сезон провел в третьем по рангу дивизионе Испании, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.

    На текущий момент в Сегунде «Кастельон» имеет в активе четыре пункта. Коллектив раз выиграл, раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей составляет 3:4.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В первом туре «ушастые» проиграли на выезде «Эйбару» со счетом 0:1, затем они расписали дома мировую с «Овьедо» 0:0 и обыграли на выезде 2:0 «Бургос». В прошлом же игровом дне они в родных стенах потерпели фиаско от «Кадиса» со счетом 1:3.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: За прошедшие девять официальных встреч во всех турнирах и с учетом еще прошлого сезона «Кастельон» смог победить только в одном случае. Два поединка за это время он еще свел вничью и шесть игр проиграл.

    Но за весь данный период коллектив только в трех случаях уходил с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • «Альмерия» выиграла у «Кастельона» в трех последних очных противостояниях

    • А в четырех предыдущих очных играх данных команд забивали обе стороны

    • И три из четырех этих матчей носили верховой характер

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альмерии» — 2.15, победа «Кастельона» — 3.38, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на викторию «Альмерии», ведь она играет дома, да и к тому же в последнее время только обыгрывала предстоящего противника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Альмерии» за 2.15.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами, потому что в предыдущих очных встреч этих команд неизменно забивали обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.85.

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    «Альмерия» — «Кастельон»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на футбол. «Альмерия» продолжит обыгрывать «Кастельон»?
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