«Альмерия» продолжит обыгрывать «Кастельон»?

«Альмерия» на своем поле примет «Кастельон» в пятом туре испанской Сегунды. Матч состоится 16 сентября и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Кастельон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Альмерия»

Турнирное положение: Этот коллектив прошлый сезон провел в элите испанского футбола, но занял там предпоследнее место и вылетел в Сегунду.

Во втором по рангу дивизионе Испании «Альмерия» с пятью очками сейчас идет в середине таблицы. У нее одна виктория, одно фиаско и две ничьи, забито и пропущено по четыре гола.

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Последние матчи: Начали первенство андалузцы с гостевой мировой против сантандерского «Расинга» 2:2, затем одолели на выезде 1:0 «Тенерифе», после чего поделили очки дома с хихонским «Спортингом» 1:1, а в прошлом туре уступили на поле «Эльденсе» со счетом 0:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Стоит отметить, что проигрышем от «Эльденсе» в прошлом туре чемпионата, «Альмерия» прервала свою 5-матчевую беспроигрышную серию, которая длилась еще с конца прошлого сезона, когда она еще выступала в Примере.

За это удачное время коллектив добился двух викторий и трижды играл вничью. Не забивала же команда лишь раз за предыдущие семь официальных встреч.

«Кастельон»

Турнирное положение: Данный футбольный клуб прошлый сезон провел в третьем по рангу дивизионе Испании, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.

На текущий момент в Сегунде «Кастельон» имеет в активе четыре пункта. Коллектив раз выиграл, раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей составляет 3:4.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В первом туре «ушастые» проиграли на выезде «Эйбару» со счетом 0:1, затем они расписали дома мировую с «Овьедо» 0:0 и обыграли на выезде 2:0 «Бургос». В прошлом же игровом дне они в родных стенах потерпели фиаско от «Кадиса» со счетом 1:3.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: За прошедшие девять официальных встреч во всех турнирах и с учетом еще прошлого сезона «Кастельон» смог победить только в одном случае. Два поединка за это время он еще свел вничью и шесть игр проиграл.

Но за весь данный период коллектив только в трех случаях уходил с поля без забитого гола.

Статистика для ставок

«Альмерия» выиграла у «Кастельона» в трех последних очных противостояниях

А в четырех предыдущих очных играх данных команд забивали обе стороны

И три из четырех этих матчей носили верховой характер

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альмерии» — 2.15, победа «Кастельона» — 3.38, ничья — 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии ставим на викторию «Альмерии», ведь она играет дома, да и к тому же в последнее время только обыгрывала предстоящего противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Альмерии» за 2.15.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами, потому что в предыдущих очных встреч этих команд неизменно забивали обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.85.