14 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Алавес». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» начали чемпионат не столь успешно. В первых 4 турах они набрали всего 4 очка.

При этом «Эспаньол» сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы. Да и настреляли каталонцы всего 2 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур принес команде три зачетных балла. Каталонцы нанесли поражение «Райо Вальекано» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Атлетико» (0:0). А вот «Реал Сосьедаду» «попугаи» уступили с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну победу. При этом в них «Эспаньол» настреляла 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: каталонцы постепенно привыкают к Примере. Да и результаты команды пошли в гору.

Поединки против «Алавеса» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Эспаньол» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и мотивация впервые за 3 года одолеть «Алавес» у каталонцев огромная.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» в новом чемпионате стартовал достаточно успешно. В первых четырех турах команда набрала 7 очков.

Причем «Алавес» нынче пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Правда, забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Алавес» сумел одолеть «Лас-Пальмас» (2:0).

До того команда справилась с «Реал Сосьедадом» (2:1). Да и поединок с «Бетисом» завершился достойной мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» разжился 3 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Уго Новоа-Рамос — травмирован.

Состояние команды: в 3 своих последних поединках «Алавес» не проигрывал. А вот в двух последних матчах команда брала по 3 очка.

При этом «Алавес» явно способен побороться за попадание в еврокубки. Команда даже без звезд в составе выглядит симпатично.

Достаточно надежна и оборона виторийского клуба. В 4 турах Примеры в воротах «Алавеса» побывало всего 3 мяча.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и по игре команда выглядит монолитнее «попугаев».

Статистика для ставок

«Алавес» выиграл в 2 своих последних поединках

«Эспаньол» в среднем забивает менее гола за матч

«Алавес» не проигрывает в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.79. Ничья оценена в 3.19, а победа оппонента — в скромные 2.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.61 и 1.52.

Прогноз: Гости выглядят крепче соперника, к тому же прекрасно смотрелись в последних поединках.

«Эспаньол» крайне слабо выглядит в плане реализации, да и оппонент в последних матчах заметно преуспевает.

Ставка: Победа «Алавеса» за 2.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.12