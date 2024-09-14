ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — ЦСКА8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА Антон МиранчукПереход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» Райан Гравенберх«Либо Субименди, либо никто». Как Слот и Гравенберх сэкономили для «Ливерпуля» десятки миллионов евро
    Все новости спорта

    Обидит ли «Алавес» «попугаев»?

    Эспаньол — Алавес: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Эспаньол Прогнозы на Алавес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Алавес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алавес»
    14 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Алавес». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 14 Сентября 2024 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 17:15 Алавес

    Алавес

  • Витория
    •

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Попугаи» начали чемпионат не столь успешно. В первых 4 турах они набрали всего 4 очка.

    При этом «Эспаньол» сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы. Да и настреляли каталонцы всего 2 мяча в ворота соперников.

    Эспаньол — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур принес команде три зачетных балла. Каталонцы нанесли поражение «Райо Вальекано» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Атлетико» (0:0). А вот «Реал Сосьедаду» «попугаи» уступили с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну победу. При этом в них «Эспаньол» настреляла 3 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: каталонцы постепенно привыкают к Примере. Да и результаты команды пошли в гору.

    Поединки против «Алавеса» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Эспаньол» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и мотивация впервые за 3 года одолеть «Алавес» у каталонцев огромная.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» в новом чемпионате стартовал достаточно успешно. В первых четырех турах команда набрала 7 очков.

    Причем «Алавес» нынче пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Правда, забивает команда в среднем фактически гол за матч.

  • Невоспетые герои. Почему трансферная стоимость опорников продолжает расти
  • Почему подписание опорных полузащитников становится все более дорогим и действительно ли они так важны?
  • 11/09/2024

    • Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Алавес» сумел одолеть «Лас-Пальмас» (2:0).

    До того команда справилась с «Реал Сосьедадом» (2:1). Да и поединок с «Бетисом» завершился достойной мировой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» разжился 3 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Уго Новоа-Рамос — травмирован.

    Состояние команды: в 3 своих последних поединках «Алавес» не проигрывал. А вот в двух последних матчах команда брала по 3 очка.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Алавес» явно способен побороться за попадание в еврокубки. Команда даже без звезд в составе выглядит симпатично.

    Достаточно надежна и оборона виторийского клуба. В 4 турах Примеры в воротах «Алавеса» побывало всего 3 мяча.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и по игре команда выглядит монолитнее «попугаев».

    Статистика для ставок

    • «Алавес» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Эспаньол» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Алавес» не проигрывает в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.79. Ничья оценена в 3.19, а победа оппонента — в скромные 2.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.61 и 1.52.

    Прогноз: Гости выглядят крепче соперника, к тому же прекрасно смотрелись в последних поединках.

    «Эспаньол» крайне слабо выглядит в плане реализации, да и оппонент в последних матчах заметно преуспевает.

    Ставка: Победа «Алавеса» за 2.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.12

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Гарсия — Шибахара
  • Теннис
  • 12/09/2024 в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Остапенко — Стакушич
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Ван
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызылкум — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ашхабад — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Слуцк — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Пахтакор — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Оболонь — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эспаньол» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Обидит ли «Алавес» «попугаев»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры