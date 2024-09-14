Эспаньол
Алавес
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» начали чемпионат не столь успешно. В первых 4 турах они набрали всего 4 очка.
При этом «Эспаньол» сейчас находится на 14 месте турнирной таблицы. Да и настреляли каталонцы всего 2 мяча в ворота соперников.
Эспаньол — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур принес команде три зачетных балла. Каталонцы нанесли поражение «Райо Вальекано» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Атлетико» (0:0). А вот «Реал Сосьедаду» «попугаи» уступили с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну победу. При этом в них «Эспаньол» настреляла 3 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: каталонцы постепенно привыкают к Примере. Да и результаты команды пошли в гору.
Поединки против «Алавеса» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Эспаньол» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и мотивация впервые за 3 года одолеть «Алавес» у каталонцев огромная.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» в новом чемпионате стартовал достаточно успешно. В первых четырех турах команда набрала 7 очков.
Причем «Алавес» нынче пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Правда, забивает команда в среднем фактически гол за матч.
Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Алавес» сумел одолеть «Лас-Пальмас» (2:0).
До того команда справилась с «Реал Сосьедадом» (2:1). Да и поединок с «Бетисом» завершился достойной мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» разжился 3 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Уго Новоа-Рамос — травмирован.
Состояние команды: в 3 своих последних поединках «Алавес» не проигрывал. А вот в двух последних матчах команда брала по 3 очка.
При этом «Алавес» явно способен побороться за попадание в еврокубки. Команда даже без звезд в составе выглядит симпатично.
Достаточно надежна и оборона виторийского клуба. В 4 турах Примеры в воротах «Алавеса» побывало всего 3 мяча.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и по игре команда выглядит монолитнее «попугаев».
Статистика для ставок
- «Алавес» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Эспаньол» в среднем забивает менее гола за матч
- «Алавес» не проигрывает в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.79. Ничья оценена в 3.19, а победа оппонента — в скромные 2.92.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.61 и 1.52.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Гости выглядят крепче соперника, к тому же прекрасно смотрелись в последних поединках.
«Эспаньол» крайне слабо выглядит в плане реализации, да и оппонент в последних матчах заметно преуспевает.
Ставка: Победа «Алавеса» за 2.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.12