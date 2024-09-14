ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — ЦСКА8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА Антон МиранчукПереход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» Райан Гравенберх«Либо Субименди, либо никто». Как Слот и Гравенберх сэкономили для «Ливерпуля» десятки миллионов евро
    Все новости спорта

    Добудут ли швабы свою первую викторию в чемпионате?

    Боруссия М — Штутгарт: прогноз на матч 14/09/2024 с коэффициентом для ставки 2.27

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Штутгарт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Штутгарт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дениз Ундав
    14 сентября в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Штутгарт». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Сентября 2024 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 16:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Боруссия» М в новом сезоне явно ставит задачу побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Боруссия» М в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 3 раза в 2 поединках.

    Боруссия М — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.883.902.30Бонус€600
    •

    Последние матчи: «жеребята» в минувшем туре добыли три очка. Команда легко переиграла скромный «Бохум» (2:0).

    При этом «Боруссия» М до того дал бой «Байеру». Вот только в итоге победу праздновал действующий чемпион Германии (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «жеребята» настреляли 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: гладбахцы намерены продолжить свой победный путь. Да и по игре команда выглядит весьма симпатично.

    Поединки со швабами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Боруссия» М добыла 2 победы при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в прошлом сезоне гладбахцы дома уверенно одолели швабов (3:1).

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: После потрясающего прошлого сезона от швабов снова ждут борьбы за высокие места. Вот только по итогам 2 стартовых туров команда находится на 14 позиции.

    Причем «Штутгарт» в новом чемпионате по разу сыграл вничью и уступил. Забила команда 4 гола при шести пропущенных мячах.

  • Трансферный дайджест. 3 — 9 сентября
  • Будущее Родри, «Байер» потеряет защитника, а Даку может сменить команду
  • 09/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Швабы не смогли одолеть «Майнц» (3:3).

    В стартовом туре чемпионата команда уступила «Фрайбургу» (1:3). Зато в Кубке Германии швабы уничтожили «Пройссен Мюнстер» (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Штутгарт» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Антони Руо — травмирован.

    Состояние команды: «Штутгарт» явно недоволен стартом сезона. Так что после паузы на матчи сборных от команды стоит ожидать улучшения результатов.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Швабы имеют заметные проблемы с надежностью тылов. Зато в атаке блестяще выглядит забивной Дениз Ундав.

    При этом «Штутгарт» не побеждает в Менхенгладбахе уже больше 3 лет. Да и вообще, команде нужно срочно прибавлять!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Штутгарт» уже более трех лет не может обыграть гладбахцев на выезде

    • Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

    • Швабы в 2 стартовых турах пропустили в свои ворота 6 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 3.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.65.

    Прогноз: Швабы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, к тому же явно намерены реабилитироваться за стартовые неудачи.

    Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.48

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Гарсия — Шибахара
  • Теннис
  • 12/09/2024 в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Остапенко — Стакушич
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Ван
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызылкум — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ашхабад — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Слуцк — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Пахтакор — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Оболонь — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» М — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Добудут ли швабы свою первую викторию в чемпионате?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры