Боруссия М
Штутгарт
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Боруссия» М в новом сезоне явно ставит задачу побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Боруссия» М в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 3 раза в 2 поединках.
Боруссия М — Штутгарт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «жеребята» в минувшем туре добыли три очка. Команда легко переиграла скромный «Бохум» (2:0).
При этом «Боруссия» М до того дал бой «Байеру». Вот только в итоге победу праздновал действующий чемпион Германии (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «жеребята» настреляли 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: гладбахцы намерены продолжить свой победный путь. Да и по игре команда выглядит весьма симпатично.
Поединки со швабами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Боруссия» М добыла 2 победы при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в прошлом сезоне гладбахцы дома уверенно одолели швабов (3:1).
«Штутгарт»
Турнирное положение: После потрясающего прошлого сезона от швабов снова ждут борьбы за высокие места. Вот только по итогам 2 стартовых туров команда находится на 14 позиции.
Причем «Штутгарт» в новом чемпионате по разу сыграл вничью и уступил. Забила команда 4 гола при шести пропущенных мячах.
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Швабы не смогли одолеть «Майнц» (3:3).
В стартовом туре чемпионата команда уступила «Фрайбургу» (1:3). Зато в Кубке Германии швабы уничтожили «Пройссен Мюнстер» (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Штутгарт» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Антони Руо — травмирован.
Состояние команды: «Штутгарт» явно недоволен стартом сезона. Так что после паузы на матчи сборных от команды стоит ожидать улучшения результатов.
Швабы имеют заметные проблемы с надежностью тылов. Зато в атаке блестяще выглядит забивной Дениз Ундав.
При этом «Штутгарт» не побеждает в Менхенгладбахе уже больше 3 лет. Да и вообще, команде нужно срочно прибавлять!
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» уже более трех лет не может обыграть гладбахцев на выезде
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
- Швабы в 2 стартовых турах пропустили в свои ворота 6 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 3.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.65.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Швабы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, к тому же явно намерены реабилитироваться за стартовые неудачи.
Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.48