14 сентября в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Штутгарт». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Боруссия» М в новом сезоне явно ставит задачу побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» М в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 3 раза в 2 поединках.

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Последние матчи: «жеребята» в минувшем туре добыли три очка. Команда легко переиграла скромный «Бохум» (2:0).

При этом «Боруссия» М до того дал бой «Байеру». Вот только в итоге победу праздновал действующий чемпион Германии (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «жеребята» настреляли 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: гладбахцы намерены продолжить свой победный путь. Да и по игре команда выглядит весьма симпатично.

Поединки со швабами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Боруссия» М добыла 2 победы при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и в прошлом сезоне гладбахцы дома уверенно одолели швабов (3:1).

«Штутгарт»

Турнирное положение: После потрясающего прошлого сезона от швабов снова ждут борьбы за высокие места. Вот только по итогам 2 стартовых туров команда находится на 14 позиции.

Причем «Штутгарт» в новом чемпионате по разу сыграл вничью и уступил. Забила команда 4 гола при шести пропущенных мячах.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла два зачетных балла. Швабы не смогли одолеть «Майнц» (3:3).

В стартовом туре чемпионата команда уступила «Фрайбургу» (1:3). Зато в Кубке Германии швабы уничтожили «Пройссен Мюнстер» (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Штутгарт» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Антони Руо — травмирован.

Состояние команды: «Штутгарт» явно недоволен стартом сезона. Так что после паузы на матчи сборных от команды стоит ожидать улучшения результатов.

Швабы имеют заметные проблемы с надежностью тылов. Зато в атаке блестяще выглядит забивной Дениз Ундав.

При этом «Штутгарт» не побеждает в Менхенгладбахе уже больше 3 лет. Да и вообще, команде нужно срочно прибавлять!

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

Статистика для ставок

«Штутгарт» уже более трех лет не может обыграть гладбахцев на выезде

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

Швабы в 2 стартовых турах пропустили в свои ворота 6 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.65.

Прогноз: Швабы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, к тому же явно намерены реабилитироваться за стартовые неудачи.

Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.48