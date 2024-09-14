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    Увезет ли «Монако» победу из Осера?

    Осер — Монако: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Монако»
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    Вандерсон («Монако»)
    14 сентября в 4-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Монако». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Сентября 2024 года

    Осер

  • Осер
    •  Осер 20:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Осер»

    Турнирное положение: «Осер» по итогам трех туров Лиги 1 находится в нижней половине турнирной таблицы на 13-й позиции.

    «Осер» набрал три очка, опережая на три балла зону вылета, а также на два пункта — от зоны плей-офф за выживание.

    Осер — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на выезде крупно уступил «Гавру» (1:3).

    Это поражение стало для коллектива третьим в четырех последних поединках, один из которых был товарищеским, а еще три — официальными.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Кулибали, Менса, Н'Гатта, Агусуль, дисквалифицирован — Хувер.

    Состояние команды: в пяти последних играх (трех контрольных и двух официальных), «Осер» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, а значит и шансах даже на ничью, особенно если учесть уровень и текущее состояние его соперника.

    Три гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» после трех стартовых туров французского первенства находится в зоне плей-офф Лиги чемпионов, занимая четвертую строчку.

    Команда набрала семь очков, уступая на два балла лидеру ПСЖ, а также по дополнительным показателям — второму «Марселю» и третьему «Нанту».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на своем поле сыграл вничью с «Лансом» (1:1).

    Эта мировая прервала победную серию коллектива в три поединка, два из которых пришлись на официальные поединки, а один был товарищеским.

    Не сыграют: травмированы — Диоп, Маецкий, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — контрольным, «Монако» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

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    Это говорит о хорошей форме коллектива, что вкупе с не лучшим состоянием соперника позволяет монегаскам рассчитывать на успех.

    Четыре гола команды в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Осера» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Осера» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Монако» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.85, победа «Осера» — в 4.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Монако» победит за 1.83.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех их последних матчах.

    Ставка: «Монако» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 3.20

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    «Осер» — «Монако»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Монако» победу из Осера?
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