14 сентября в 4-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Монако». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» по итогам трех туров Лиги 1 находится в нижней половине турнирной таблицы на 13-й позиции.

«Осер» набрал три очка, опережая на три балла зону вылета, а также на два пункта — от зоны плей-офф за выживание.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на выезде крупно уступил «Гавру» (1:3).

Это поражение стало для коллектива третьим в четырех последних поединках, один из которых был товарищеским, а еще три — официальными.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Кулибали, Менса, Н'Гатта, Агусуль, дисквалифицирован — Хувер.

Состояние команды: в пяти последних играх (трех контрольных и двух официальных), «Осер» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, а значит и шансах даже на ничью, особенно если учесть уровень и текущее состояние его соперника.

Три гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после трех стартовых туров французского первенства находится в зоне плей-офф Лиги чемпионов, занимая четвертую строчку.

Команда набрала семь очков, уступая на два балла лидеру ПСЖ, а также по дополнительным показателям — второму «Марселю» и третьему «Нанту».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Лиги 1 клуб на своем поле сыграл вничью с «Лансом» (1:1).

Эта мировая прервала победную серию коллектива в три поединка, два из которых пришлись на официальные поединки, а один был товарищеским.

Не сыграют: травмированы — Диоп, Маецкий, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — контрольным, «Монако» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о хорошей форме коллектива, что вкупе с не лучшим состоянием соперника позволяет монегаскам рассчитывать на успех.

Четыре гола команды в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Осера» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Осера» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Монако» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.85, победа «Осера» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Монако» победит за 1.83.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех их последних матчах.

Ставка: «Монако» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 3.20