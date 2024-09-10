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    «Соккеруз» сразу понесутся в атаку

    Индонезия — Австралия. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Индонезия — Австралия
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    10 сентября во 2-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Индонезия и Австралия. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Индонезия — Австралия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Индонезия

    Турнирное положение: Индонезийцам палец в рот не клади, вот только стабильности нет и в первом приближении. Команда чередует успешные поединки с откровенно бледными.

    При этом Индонезия удачно выступила в предыдущем раунде квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда финишировала на 2 позиции.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть ничью. Индонезия дала бой Саудовской Аравии (1:1).

    А вот до того Индонезия переиграла Филиппины (3:0). Правда, чуть раньше команда по всем статьям уступила Ираку (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: индонезийцы явно намерены продолжить набирать очки. Тем паче, оппонент также не столь стабилен.

    Матчи с австралийцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Индонезия выиграла 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, в двух последних очных поединках Индонезия проиграла «соккеруз».

    Австралия

    Турнирное положение: Австралия в последнее время не блещет стабильностью. Команда находится лишь на 5 месте в своей отборочной группе.

    Причем Австралия явно намерена финишировать в дуэте лидеров. Вот только для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. Австралия потерпела поражение от Бахрейна (0:1).

    До того команда уверенно расправилась с Палестиной (5:0). А вот Бангладеш был обыгран более скромно (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Австралия добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при лишь одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: австралийцам срочно нужно побеждать. Да и стартовая коллизия должна лишь раззадорить игроков команды.

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    При этом Австралия уже 43 (!) года не проигрывает Индонезии. Причем после того «соккеруз» не пропускали от этого соперника.

    Нет сомнений, что австралийцы постараются исправить свое пошатнувшееся положение. «Соккеруз» выглядят сильнее соперника.

    Очевидно, что номинальные гости сразу же понесутся в атаку. Да и мотивация добыть долгожданную викторию имеется.

    Статистика для ставок

    • До последней коллизии Австралия победила в 4 матчах кряду

    • Индонезия не проигрывала в 2 своих последних матчах

    • «Соккеруз» не проигрывают индонезийцам уже 43 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австралия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 5.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.23 и 1.66.

    Прогноз: «Соккеруз» выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

    Австралийцы наверняка начнут встречу максимально агрессивно, и должны быстро добиться своего.

    Ставка: Победа Австралии в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.16

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    Индонезия — Австралия: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. «Соккеруз» сразу понесутся в атаку
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