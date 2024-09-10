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    Андорра — Мальта: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Андорра — Мальта
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    Мойзес Сан-Николас (Андорра)
    10 сентября в матче второго тура Лиги наций по футболу сыграют Андорра и Мальта. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Андорра — Мальта, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D2 10 Сентября 2024 года

    Андорра

  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра 21:45 Мальта

    Мальта

  • Валлетта
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    Андорра

    Турнирное положение: Андорра традиционно провела слабую квалификацию на Евро-2024, заняв последнее, шестое место в группе.

    Команда набрала два балла и забила лишь три мяча при 20-ти пропущенных. Она осталась позади Румынии, Швейцарии, Израиля, Беларуси и Косова.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле проиграла Гибралтару (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива четвертой кряду в поединках, которые были контрольными, в которых ни разу не смог отличиться голами.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 18-ми последних матчах Андорра ни разу не выиграла лишь раз при 14-ти поражениях и четырех ничьих.

    Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на успех, тем не менее, поскольку их грядущий соперник соответствует примерно тому же уровню, то они могут и выиграть.

    Вот уже четыре матча кряду команда не забивает, а в предыдущей игре автором единственного гола в ворота ЮАР стал Куку.

    Мальта

    Турнирное положение: Мальта также провела очередную слабую квалификацию на Евро-2024, заняв последнее, пятое место в группе.

    Команда не набрала ни одного балла и забила лишь два мяча при 20-ти пропущенных. Она осталась позади Англии, Италии, Украины и Северной Македонии.

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  • 07/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на чужом поле проиграла Молдове (0:2).

    Эта неудача продолжила серию поражений коллектива до трех поединков, два из которых был контрольными, а еще один — официальным

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах (официальнами и товарищескими), Мальта ни разу не выиграла при семи поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма также не обещает гостям шансов на три очка, тем не менее, данный соперник имеет примерно тот же класс, так что они способны как минимум не проиграть.

    В новом розыгрыше Лиги наций команда пока не забивала.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей Андорры забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах Андорра проиграла

    • в трех из четырех последних матчей Мальты хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Андорра — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.21. Ничья — в 3.57, успех Мальты — в 2.40.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.62 и 1.81.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

    Такой же сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.81.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех последних матчах хозяева проиграли.

    Ставка: Мальта победит за 2.40

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    Андорра — Мальта: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на футбол. У кого закончится черная полоса?
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