ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоДорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ Геннадий Головкин10 самых незабываемых нокаутов в боксе ударом в корпус Эндж ПостекоглуВ удобной тени неудачника тен Хага. Еще пять тренеров АПЛ, у которых всё плохо
  • 23:38
    • Италия обыграла Францию в матче Лиги наций
  • 21:58
    • Московское «Динамо» одержало победу над «Северсталью»
  • 21:27
    • Севикян стал игроком «Локомотива»
  • 19:52
    • Соболенко обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA
  • 23:41
    • Дубль Де Брейне помог Бельгии обыграть Израиль
  • 21:17
    • В «Балтике» сообщили о назначении Талалаева на пост главного тренера
    Все новости спорта

    «Зенит» начинает и выигрывает!

    «Кайрат» — «Зенит». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Кайрат Прогнозы на Зенит Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра
    8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Кайрат» и «Зенит». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: Алмаатинцы в своем чемпионате борются за чемпионство. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кайрат» лишь на один пункт опережает ближайшего преследователя. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 16 мячей в 18 поединках.

    Последние матчи: в минувшем туре «Кайрат» потерпел поражение от «Астаны» (0:1). Причем после того матча в отставку подал Александр Кержаков.

    До того команда не смогла одолеть «Тобол» (2:2). А вот «Кызылжар» удалось обыграть с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайрат» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: по подбору игроков «Кайрат» выглядит весьма выгодно. Вот только с реализацией у команды не особо складывается — всего 27 забитых мячей в чемпионате Казахстана.

    Поединки с «Зенитом» для команды исторически складываются не лучшим образом. В трех очных поединках «Кайрат» дважды уступил при одном паритете.

    Нет сомнений, что алмаатинцы постараются воспользоваться отсутствием нескольких лидеров «Зенита». Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

    «Зенит»

    Турнирное положение: Зенитовцы привычно лидируют в РПЛ. При этом по итогам первых 7 туров команда находится как раз на 1 месте.

    Причем «Зенит» прекрасно действует в плане реализации. В 7 матчах команда настреляла уже 18 мячей в ворота соперников.

  • Не почувствовали. Сборная России легко разобралась с Вьетнамом
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на победу сборной России в матче против Вьетнама
  • 05/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три трудовых очка. «Зенит» уверенно разделался с «Пари НН» (3:0).

    До того команда в Кубке России в серии пенальти уступила «Акрону». А вот чуть ранее команда Сергея Семака подписала мировую со «Спартаком» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Зенит» выиграл дважды. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: питерцы явно предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Однако ряд номинальных резервистов способны показать себя с наилучшей стороны.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Зенит» блестяще обороняется. В чемпионате России действующий чемпион пропустил всего 1 мяч.

    Последний раз питерцы играли с «Кайратом» без малого год назад. В той встрече была зафиксирована боевая ничья (2:2).

    И уж точно клуб с берегов Невы будет максимально активно атаковать. Да и поединки с «Кайратом» складываются для команды успешно.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» в среднем забивает более 2 голов за матч

    • «Кайрат» в среднем пропускает менее одного мяча за матч

    • «Зенит» обыграл алмаатинцев в 2 из 3 очных поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.17.

    Прогноз: Питерцы явно сильнее соперника, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    Зенитовцы имеют надежные тылы, да и вообще, команда Семака в любом кадровом сочетании явно сильнее «Кайрата».

    Ставка: Победа «Зенита» в 1 тайме за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.57

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Фриц — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Перу — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урал — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гаске — Сориано-Баррера
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Родионов — Роша
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Шинник — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Россия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.62
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Алания — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кайрат» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» начинает и выигрывает!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры