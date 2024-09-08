8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Кайрат» и «Зенит». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кайрат»

Турнирное положение: Алмаатинцы в своем чемпионате борются за чемпионство. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайрат» лишь на один пункт опережает ближайшего преследователя. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 16 мячей в 18 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре «Кайрат» потерпел поражение от «Астаны» (0:1). Причем после того матча в отставку подал Александр Кержаков.

До того команда не смогла одолеть «Тобол» (2:2). А вот «Кызылжар» удалось обыграть с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайрат» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: по подбору игроков «Кайрат» выглядит весьма выгодно. Вот только с реализацией у команды не особо складывается — всего 27 забитых мячей в чемпионате Казахстана.

Поединки с «Зенитом» для команды исторически складываются не лучшим образом. В трех очных поединках «Кайрат» дважды уступил при одном паритете.

Нет сомнений, что алмаатинцы постараются воспользоваться отсутствием нескольких лидеров «Зенита». Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

«Зенит»

Турнирное положение: Зенитовцы привычно лидируют в РПЛ. При этом по итогам первых 7 туров команда находится как раз на 1 месте.

Причем «Зенит» прекрасно действует в плане реализации. В 7 матчах команда настреляла уже 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три трудовых очка. «Зенит» уверенно разделался с «Пари НН» (3:0).

До того команда в Кубке России в серии пенальти уступила «Акрону». А вот чуть ранее команда Сергея Семака подписала мировую со «Спартаком» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Зенит» выиграл дважды. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: питерцы явно предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Однако ряд номинальных резервистов способны показать себя с наилучшей стороны.

При этом «Зенит» блестяще обороняется. В чемпионате России действующий чемпион пропустил всего 1 мяч.

Последний раз питерцы играли с «Кайратом» без малого год назад. В той встрече была зафиксирована боевая ничья (2:2).

И уж точно клуб с берегов Невы будет максимально активно атаковать. Да и поединки с «Кайратом» складываются для команды успешно.

Статистика для ставок

«Зенит» в среднем забивает более 2 голов за матч

«Кайрат» в среднем пропускает менее одного мяча за матч

«Зенит» обыграл алмаатинцев в 2 из 3 очных поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.17.

Прогноз: Питерцы явно сильнее соперника, и уж точно сразу будут активно атаковать.

Зенитовцы имеют надежные тылы, да и вообще, команда Семака в любом кадровом сочетании явно сильнее «Кайрата».

Ставка: Победа «Зенита» в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.57