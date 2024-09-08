8 сентября в матче Лиги наций сыграют Дания и Сербия. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дания — Сербия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дания

Турнирное положение: Датчане на данный момент возглавляют таблицу. В первом туре команда одолела Швейцарию.

В прошедшем розыгрыше Лиги наций Дания в сложной группе дивизиона А заняла второе место. Команда играла в одном квартете с Хорватией, Францией и Австрией.

Последние матчи: На чемпионате Европы-2024 датчане выступили неплохо. Команда преодолела групповой этап, где ей противостояли Словения, Англия и Сербия. С тремя набранными очками Дания пробилась в 1/8 финала.

В первом раунде плей-офф Дания уступила хозяевам турнира — Германии.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Датчане хорошо начали новый розыгрыш Лиги наций. Победа над Швейцарией со счетом 2:0 придала футболистам уверенности.

Букмекеры определили фаворита предстоящего матча. У Дании больше шансов завоевать три очка.

Сербия

Турнирное положение: Сербы занимают второе место в таблице. В активе команды одно набранное очко.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций Сербия выиграла группу с Норвегией, Словенией и Швецией, пробившись в дивизион А. Здесь соперники гораздо серьезнее.

Последние матчи: Сербия в стартовом матче отлично проявила себя в противостоянии с Испанией. Команда надежно сыграла в обороне и не пропустила.

В июне команда Драгана Стойковича провалила выступление на Евро-2024. Вопреки ожиданиям, Сербия ни разу не выиграла и не вышла из группы. Но тренера не уволили, предоставив еще один шанс.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Судя по всему, в Копенгагене сербы будут следовать тому же плану, что и в матче с Испанией. Сначала нужно отстоять свои ворота, а потом уже думать о взятии чужих.

Скорее всего, сербы будут играть вторым номером. Гости постараются реализовать свой шанс в одной из контратак.

Не стоит забывать, что в матче с Испанией сербские футболисты потратили очень много сил. Удастся ли игрокам нормально восстановиться за столь короткий период?

Статистика для ставок

Дания начала новый розыгрыш Лиги наций с победы над Швейцарией

Сербия в первом туре на своем поле отстояла ничью во встрече с Испанией

На Евро-2024 Дания и Сербия разошлись миром на групповом этапе — 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в 5.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.65.

Прогноз: Датчане на своем поле будут владеть инициативой. Хозяева порадуют болельщиков победой.

Ставка: Победа Дании за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече удастся забить обеим сборным.

Ставка: Обе забьют за 2.08