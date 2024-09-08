Дания
Сербия
Дания
Турнирное положение: Датчане на данный момент возглавляют таблицу. В первом туре команда одолела Швейцарию.
В прошедшем розыгрыше Лиги наций Дания в сложной группе дивизиона А заняла второе место. Команда играла в одном квартете с Хорватией, Францией и Австрией.
Дания — Сербия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На чемпионате Европы-2024 датчане выступили неплохо. Команда преодолела групповой этап, где ей противостояли Словения, Англия и Сербия. С тремя набранными очками Дания пробилась в 1/8 финала.
В первом раунде плей-офф Дания уступила хозяевам турнира — Германии.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Датчане хорошо начали новый розыгрыш Лиги наций. Победа над Швейцарией со счетом 2:0 придала футболистам уверенности.
Букмекеры определили фаворита предстоящего матча. У Дании больше шансов завоевать три очка.
Сербия
Турнирное положение: Сербы занимают второе место в таблице. В активе команды одно набранное очко.
В предыдущем розыгрыше Лиги наций Сербия выиграла группу с Норвегией, Словенией и Швецией, пробившись в дивизион А. Здесь соперники гораздо серьезнее.
Последние матчи: Сербия в стартовом матче отлично проявила себя в противостоянии с Испанией. Команда надежно сыграла в обороне и не пропустила.
В июне команда Драгана Стойковича провалила выступление на Евро-2024. Вопреки ожиданиям, Сербия ни разу не выиграла и не вышла из группы. Но тренера не уволили, предоставив еще один шанс.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Судя по всему, в Копенгагене сербы будут следовать тому же плану, что и в матче с Испанией. Сначала нужно отстоять свои ворота, а потом уже думать о взятии чужих.
Скорее всего, сербы будут играть вторым номером. Гости постараются реализовать свой шанс в одной из контратак.
Не стоит забывать, что в матче с Испанией сербские футболисты потратили очень много сил. Удастся ли игрокам нормально восстановиться за столь короткий период?
Статистика для ставок
- Дания начала новый розыгрыш Лиги наций с победы над Швейцарией
- Сербия в первом туре на своем поле отстояла ничью во встрече с Испанией
- На Евро-2024 Дания и Сербия разошлись миром на групповом этапе — 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в 5.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.65.
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Прогноз: Датчане на своем поле будут владеть инициативой. Хозяева порадуют болельщиков победой.
Ставка: Победа Дании за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече удастся забить обеим сборным.
Ставка: Обе забьют за 2.08