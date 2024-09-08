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    Команды обменяются голами?

    Дания — Сербия. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига наций, 8 сентября 2024 года

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    Сборная Дании
    8 сентября в матче Лиги наций сыграют Дания и Сербия. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дания — Сербия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 08 Сентября 2024 года

    Дания

  • Копенгаген
    •  Дания 19:00 Сербия

    Сербия

  • Белград
    •

    Дания

    Турнирное положение: Датчане на данный момент возглавляют таблицу. В первом туре команда одолела Швейцарию.

    В прошедшем розыгрыше Лиги наций Дания в сложной группе дивизиона А заняла второе место. Команда играла в одном квартете с Хорватией, Францией и Австрией.

    Дания — Сербия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На чемпионате Европы-2024 датчане выступили неплохо. Команда преодолела групповой этап, где ей противостояли Словения, Англия и Сербия. С тремя набранными очками Дания пробилась в 1/8 финала.

    В первом раунде плей-офф Дания уступила хозяевам турнира — Германии.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Датчане хорошо начали новый розыгрыш Лиги наций. Победа над Швейцарией со счетом 2:0 придала футболистам уверенности.

    Букмекеры определили фаворита предстоящего матча. У Дании больше шансов завоевать три очка.

    Сербия

    Турнирное положение: Сербы занимают второе место в таблице. В активе команды одно набранное очко.

    В предыдущем розыгрыше Лиги наций Сербия выиграла группу с Норвегией, Словенией и Швецией, пробившись в дивизион А. Здесь соперники гораздо серьезнее.

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  • 04/09/2024

    • Последние матчи: Сербия в стартовом матче отлично проявила себя в противостоянии с Испанией. Команда надежно сыграла в обороне и не пропустила.

    В июне команда Драгана Стойковича провалила выступление на Евро-2024. Вопреки ожиданиям, Сербия ни разу не выиграла и не вышла из группы. Но тренера не уволили, предоставив еще один шанс.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Судя по всему, в Копенгагене сербы будут следовать тому же плану, что и в матче с Испанией. Сначала нужно отстоять свои ворота, а потом уже думать о взятии чужих.

    Скорее всего, сербы будут играть вторым номером. Гости постараются реализовать свой шанс в одной из контратак.

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    Не стоит забывать, что в матче с Испанией сербские футболисты потратили очень много сил. Удастся ли игрокам нормально восстановиться за столь короткий период?

    Статистика для ставок

    • Дания начала новый розыгрыш Лиги наций с победы над Швейцарией

    • Сербия в первом туре на своем поле отстояла ничью во встрече с Испанией

    • На Евро-2024 Дания и Сербия разошлись миром на групповом этапе — 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в 5.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.65.

    Прогноз: Датчане на своем поле будут владеть инициативой. Хозяева порадуют болельщиков победой.

    Ставка: Победа Дании за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече удастся забить обеим сборным.

    Ставка: Обе забьют за 2.08

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    Дания — Сербия: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами?
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