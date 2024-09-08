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    Сможет ли Хорватия победить Польшу?

    Хорватия — Польша: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Польша
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    Лука Модрич (сборная Хорватии)
    8 сентября во 2-м туре дивизиона А Лиги наций по футболу сыграют Хорватия и Польша. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Хорватия — Польша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 08 Сентября 2024 года

    Хорватия

  • Загреб
    •  Хорватия 21:45 Польша

    Польша

  • Варшава
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    Хорватия

    Турнирное положение: хорваты неудачно стартовали в текущем розыгрыше Лиги наций.

    Хорватская «националка» проиграла Португалии, не набрала очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

    Хорватия — Польша: коэффициенты букмекеров

    До этого главная команда Хорватии не смогла выйти из группы на Евро-2024, набрав два очка и став третьей.

    Последние матчи: в матче первого тура Хорватия уступила Португалии (1:2).

    До этого сборная Хорватии на Евро-2024 проиграла Испании (0:3), а также сыграла вничью с Албанией (2:2) и Италией (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Златко Далича должны бороться с португальцами за первое место в группе, однако сделать это будет крайне сложно.

    В последнее время «клетчатые» не особо впечатляют своей игрой и результатами, а Лука Модрич не молодеет.

    Польша

    Турнирное положение: польская национальная команда взяла отличный старт в Лиге наций.

    Главная команда Польши переиграла Шотландию, набрала три очка и возглавила группу.

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    • До этого же поляки не смогли выйти из группы на Евро-2024, набрав всего один балл и став последними.

    Последние матчи: в первом матче Лиги наций польская «националка» переиграла Шотландию (3:2).

    На чемпионате Европы же сборная Польши уступила Нидерландам (1:2) и Австрии (1:3), но сыграла вничью с Францией (1:1).

    Не сыграют: все футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Михала Пробежа вряд ли смогут претендовать на первое место в своей группе, однако сделают все, чтобы остаться в Лиге А.

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    У поляков достаточно неплохой состав и игра, однако их нельзя сравнивать с топовыми европейскими сборными.

    Статистика для ставок

    • Хорватия не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд

    • Польша выиграла только 1 из последних 4 матчей

    • В последнем очном матче Хорватия победила Польшу со счетом 1:0 еще в 2008 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.85, а победа Польши — в 4.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.82, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.98.

    Прогноз: хорваты все же сильнее поляков и должны добывать победу в этой игре.

    Ставка: победа Хорватии с форой-1 за 2.20.

    Прогноз: команды играют не очень результативно, поэтому могут и не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.98.

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    Хорватия — Польша: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Хорватия победить Польшу?
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