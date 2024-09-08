Хорватия
Польша
Хорватия
Турнирное положение: хорваты неудачно стартовали в текущем розыгрыше Лиги наций.
Хорватская «националка» проиграла Португалии, не набрала очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
Хорватия — Польша: коэффициенты букмекеров
До этого главная команда Хорватии не смогла выйти из группы на Евро-2024, набрав два очка и став третьей.
Последние матчи: в матче первого тура Хорватия уступила Португалии (1:2).
До этого сборная Хорватии на Евро-2024 проиграла Испании (0:3), а также сыграла вничью с Албанией (2:2) и Италией (1:1).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Златко Далича должны бороться с португальцами за первое место в группе, однако сделать это будет крайне сложно.
В последнее время «клетчатые» не особо впечатляют своей игрой и результатами, а Лука Модрич не молодеет.
Польша
Турнирное положение: польская национальная команда взяла отличный старт в Лиге наций.
Главная команда Польши переиграла Шотландию, набрала три очка и возглавила группу.
До этого же поляки не смогли выйти из группы на Евро-2024, набрав всего один балл и став последними.
Последние матчи: в первом матче Лиги наций польская «националка» переиграла Шотландию (3:2).
На чемпионате Европы же сборная Польши уступила Нидерландам (1:2) и Австрии (1:3), но сыграла вничью с Францией (1:1).
Не сыграют: все футболисты готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Михала Пробежа вряд ли смогут претендовать на первое место в своей группе, однако сделают все, чтобы остаться в Лиге А.
У поляков достаточно неплохой состав и игра, однако их нельзя сравнивать с топовыми европейскими сборными.
Статистика для ставок
- Хорватия не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд
- Польша выиграла только 1 из последних 4 матчей
- В последнем очном матче Хорватия победила Польшу со счетом 1:0 еще в 2008 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.85, а победа Польши — в 4.90.
ТБ 2,5 оценивается в 1.82, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.98.
- 2.45Россия — Таиланд: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.90Грузия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.25Ирландия — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: хорваты все же сильнее поляков и должны добывать победу в этой игре.
Ставка: победа Хорватии с форой-1 за 2.20.
Прогноз: команды играют не очень результативно, поэтому могут и не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.98.