8 сентября в 1/8 финала Кубка Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Тальерес» Кордоба. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» сражается за самые высокие места в чемпионате Аргентины. На данный момент команда расположилась на 8 строчке турнирной таблицы.

При этом «Бока Хуниорс» лишь на 6 очков отстает от лидера. Вот только выиграла команда всего в 5 матчах из 13.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Бока Хуниорс» запишет себе в актив. В поединке с «Росарио Сентраль» команда победила (2:1).

А вот до того «Бока Хуниорс» расписал мировую с «Эстудиантесом» (1:1). Вот только из Южноамериканского кубка команда вылетела, по пенальти уступив «Крузейро».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух своих последних матчах команда не проигрывала. При этом «Бока Хуниорс» пропускает в среднем гол за матч: 12 мячей в 13 поединках чемпионата.

Матчи против «Тальереса» Кордоба для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Бока Хуниорс» выиграл и проиграл по разу.

Очевидно, что «Бока» постарается сыграть максимально агрессивно. Да и в последнее время команда выглядит весьма неплохо.

«Тальерес» Кордоба

Турнирное положение: «Тальерес» Кордоба нынче ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 позиции.

Причем «Тальерес» Кордоба в 13 матчах чемпионата победил 6 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 18 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. Победа над «Эстудиантесом» получилась минимальной.

До того команда по всем статьям уступила «Сан-Лоренсо» (0:2). Да и из Кубка Либертадорес она вылетела от «Ривер Плейта» (0:1, 1:2).

Вообще же, «Тальерес» Кордоба в 5 своих последних матчах победил всего лишь дважды. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом «Тальерес» Кордоба до последней виктории уступил дважды кряду.

Плюс команда имеет не столь надежные тылы. Пропускает «Тальерес» Кордоба в среднем чуть больше гола за матч: 14 пропущенных мяча в 13 поединках чемпионата.

Причем «Тальерес» Кордоба на 4 зачетных балла отстает от лидера. Вот только на нынешнем отрезке команда переживает явный спад.

Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Тальерес» Кордоба в среднем пропускает чуть больше гола за матч

«Бока Хуниорс» уже 2 года не может обыграть «Тальерес»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 2.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.40 и 1.48.

Прогноз: «Бока Хуниорс» в последнее время несколько прибавил, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же неплохо выглядели в своих последних матчах.

Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.67.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40