«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Бока Хуниорс» сражается за самые высокие места в чемпионате Аргентины. На данный момент команда расположилась на 8 строчке турнирной таблицы.
При этом «Бока Хуниорс» лишь на 6 очков отстает от лидера. Вот только выиграла команда всего в 5 матчах из 13.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Бока Хуниорс» запишет себе в актив. В поединке с «Росарио Сентраль» команда победила (2:1).
А вот до того «Бока Хуниорс» расписал мировую с «Эстудиантесом» (1:1). Вот только из Южноамериканского кубка команда вылетела, по пенальти уступив «Крузейро».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в двух своих последних матчах команда не проигрывала. При этом «Бока Хуниорс» пропускает в среднем гол за матч: 12 мячей в 13 поединках чемпионата.
Матчи против «Тальереса» Кордоба для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Бока Хуниорс» выиграл и проиграл по разу.
Очевидно, что «Бока» постарается сыграть максимально агрессивно. Да и в последнее время команда выглядит весьма неплохо.
«Тальерес» Кордоба
Турнирное положение: «Тальерес» Кордоба нынче ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 позиции.
Причем «Тальерес» Кордоба в 13 матчах чемпионата победил 6 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 18 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. Победа над «Эстудиантесом» получилась минимальной.
До того команда по всем статьям уступила «Сан-Лоренсо» (0:2). Да и из Кубка Либертадорес она вылетела от «Ривер Плейта» (0:1, 1:2).
Вообще же, «Тальерес» Кордоба в 5 своих последних матчах победил всего лишь дважды. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом «Тальерес» Кордоба до последней виктории уступил дважды кряду.
Плюс команда имеет не столь надежные тылы. Пропускает «Тальерес» Кордоба в среднем чуть больше гола за матч: 14 пропущенных мяча в 13 поединках чемпионата.
Причем «Тальерес» Кордоба на 4 зачетных балла отстает от лидера. Вот только на нынешнем отрезке команда переживает явный спад.
Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.
Статистика для ставок
- «Бока Хуниорс» не проигрывал в 2 своих последних поединках
- «Тальерес» Кордоба в среднем пропускает чуть больше гола за матч
- «Бока Хуниорс» уже 2 года не может обыграть «Тальерес»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 2.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.40 и 1.48.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: «Бока Хуниорс» в последнее время несколько прибавил, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же неплохо выглядели в своих последних матчах.
Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.67.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40