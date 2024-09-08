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    «Боку» ждет успех?

    «Бока Хуниорс» — «Тальерес» Кордоба. Ставка (к. 2.67) и прогноз на футбол, Кубок Аргентины, 8 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Тальерес» Кордоба
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    «Бока Хуниорс»
    8 сентября в 1/8 финала Кубка Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Тальерес» Кордоба. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» сражается за самые высокие места в чемпионате Аргентины. На данный момент команда расположилась на 8 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Бока Хуниорс» лишь на 6 очков отстает от лидера. Вот только выиграла команда всего в 5 матчах из 13.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Бока Хуниорс» запишет себе в актив. В поединке с «Росарио Сентраль» команда победила (2:1).

    А вот до того «Бока Хуниорс» расписал мировую с «Эстудиантесом» (1:1). Вот только из Южноамериканского кубка команда вылетела, по пенальти уступив «Крузейро».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух своих последних матчах команда не проигрывала. При этом «Бока Хуниорс» пропускает в среднем гол за матч: 12 мячей в 13 поединках чемпионата.

    Матчи против «Тальереса» Кордоба для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Бока Хуниорс» выиграл и проиграл по разу.

    Очевидно, что «Бока» постарается сыграть максимально агрессивно. Да и в последнее время команда выглядит весьма неплохо.

    «Тальерес» Кордоба

    Турнирное положение: «Тальерес» Кордоба нынче ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 позиции.

    Причем «Тальерес» Кордоба в 13 матчах чемпионата победил 6 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 18 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. Победа над «Эстудиантесом» получилась минимальной.

    До того команда по всем статьям уступила «Сан-Лоренсо» (0:2). Да и из Кубка Либертадорес она вылетела от «Ривер Плейта» (0:1, 1:2).

    Вообще же, «Тальерес» Кордоба в 5 своих последних матчах победил всего лишь дважды. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом «Тальерес» Кордоба до последней виктории уступил дважды кряду.

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    Плюс команда имеет не столь надежные тылы. Пропускает «Тальерес» Кордоба в среднем чуть больше гола за матч: 14 пропущенных мяча в 13 поединках чемпионата.

    Причем «Тальерес» Кордоба на 4 зачетных балла отстает от лидера. Вот только на нынешнем отрезке команда переживает явный спад.

    Нет сомнений, что гости не будут лишь обороняться. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

    Статистика для ставок

    • «Бока Хуниорс» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Тальерес» Кордоба в среднем пропускает чуть больше гола за матч

    • «Бока Хуниорс» уже 2 года не может обыграть «Тальерес»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 2.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.40 и 1.48.

    Прогноз: «Бока Хуниорс» в последнее время несколько прибавил, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же неплохо выглядели в своих последних матчах.

    Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.67.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

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    «Бока Хуниорс» — «Тальерес» Кордоба: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. «Боку» ждет успех?
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