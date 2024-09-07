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    Молдавия возьмет три очка в игре против Мальты

    Молдавия — Мальта: прогноз и ставка

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    Сборная Молдавии
    7 сентября в Кишиневе на стадионе «Зимбру», пройдет матч первого тура Лиги наций в дивизионе Д, в котором сборная Молдавии сыграет против национальной команды Мальты. Ставка и прогноз на матч Молдавия — Мальта, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D2 07 Сентября 2024 года

    Молдавия

  • Кишинёв
    •  Молдавия 19:00 Мальта

    Мальта

  • Валлетта
    •

    Молдавия

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Молдавии была близка к повышению в классе, проиграв только по дополнительным показателям путевку Латвии.

    В шести поединках того турнира молдаване в компании с латышами, Андоррой и Лихтенштейном добыли четыре виктории, раз сыграли вничью и раз уступили.

    Молдавия — Мальта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Свой последний проведенный поединок, который прошел летом, «трехцветные» проиграли, потерпев крупное фиаско со счетом 0:4 от Украины. До этого они переиграли 3:2 Кипр и Каймановы острова 4:0 в спаррингах.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Напомним, что сборная Молдавии успешно выступила в отборе к Евро-2024 и была близка к завоеванию путевки на поля Германии, но в итоге заняла четвертую строку.

    Всего же в отрезке предыдущих 11 встреч с учетом всех турниров молдаване добыли четыре виктории при четырех ничьих и трех фиаско. И только дважды за этот период они уходили с поля без забитого гола.

    Мальта

    Турнирное положение: Национальная команда Мальты в минувшем розыгрыше Лиги наций в компании с Эстоний и Сан-Марино стала второй в своей группе дивизиона Д.

    В четырех проведенных поединках островитяне добыли две виктории дважды уступали, забили пять мячей при четырех пропущенных.

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    • Последние матчи: Летом «иониты» последний раз выходили на поле. И тогда они в товарищеских поединках поочередно проиграли в выездных встречах Чехии со счетом 1:7 и Греции со счетом 0:2.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: К данному поединку сборная Мальты подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписали две безголевые мировые и потерпели шесть поражений. Причем все эти фиаско были с разницей в два и более мячей.

    А выиграть мальтийцы смогли лишь один поединок из 11 предыдущих, да и то обыграв на своем поле весьма скромный Гибралтар 1:0.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти сборные провели четыре поединка, обыграв по раз в них друг друга при двух мировых

    • И в двух из четырех этих встреч играла ставка обе забьют и тотал больше

    • Последняя их очная игр, которая прошла в 2016 году, завершилась со счетом 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Молдавии — 1.79, победа Мальты — 5.56, ничья — 3.56.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.42 и 1.56 соответственно.

    Прогноз: На своей территории Молдавия все же должна справится с таким скромным соперником, который в последнее время в основном только проигрывал.

    Рекомендуемая ставка: победа Молдавии за 1.79.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что в поединке будет забито несколько мячей, ведь молдаване зачастую с поля без гола не уходят, а мальтийцы в основном получают по несколько пробоин за игру.

    Ставка: ТБ 2,0 1.80.

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