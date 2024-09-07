Молдавия
Мальта
Молдавия
Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Молдавии была близка к повышению в классе, проиграв только по дополнительным показателям путевку Латвии.
В шести поединках того турнира молдаване в компании с латышами, Андоррой и Лихтенштейном добыли четыре виктории, раз сыграли вничью и раз уступили.
Молдавия — Мальта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Свой последний проведенный поединок, который прошел летом, «трехцветные» проиграли, потерпев крупное фиаско со счетом 0:4 от Украины. До этого они переиграли 3:2 Кипр и Каймановы острова 4:0 в спаррингах.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Напомним, что сборная Молдавии успешно выступила в отборе к Евро-2024 и была близка к завоеванию путевки на поля Германии, но в итоге заняла четвертую строку.
Всего же в отрезке предыдущих 11 встреч с учетом всех турниров молдаване добыли четыре виктории при четырех ничьих и трех фиаско. И только дважды за этот период они уходили с поля без забитого гола.
Мальта
Турнирное положение: Национальная команда Мальты в минувшем розыгрыше Лиги наций в компании с Эстоний и Сан-Марино стала второй в своей группе дивизиона Д.
В четырех проведенных поединках островитяне добыли две виктории дважды уступали, забили пять мячей при четырех пропущенных.
Последние матчи: Летом «иониты» последний раз выходили на поле. И тогда они в товарищеских поединках поочередно проиграли в выездных встречах Чехии со счетом 1:7 и Греции со счетом 0:2.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: К данному поединку сборная Мальты подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписали две безголевые мировые и потерпели шесть поражений. Причем все эти фиаско были с разницей в два и более мячей.
А выиграть мальтийцы смогли лишь один поединок из 11 предыдущих, да и то обыграв на своем поле весьма скромный Гибралтар 1:0.
Статистика для ставок
- Между собой эти сборные провели четыре поединка, обыграв по раз в них друг друга при двух мировых
- И в двух из четырех этих встреч играла ставка обе забьют и тотал больше
- Последняя их очная игр, которая прошла в 2016 году, завершилась со счетом 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Молдавии — 1.79, победа Мальты — 5.56, ничья — 3.56.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.42 и 1.56 соответственно.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: На своей территории Молдавия все же должна справится с таким скромным соперником, который в последнее время в основном только проигрывал.
Рекомендуемая ставка: победа Молдавии за 1.79.
Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что в поединке будет забито несколько мячей, ведь молдаване зачастую с поля без гола не уходят, а мальтийцы в основном получают по несколько пробоин за игру.
Ставка: ТБ 2,0 1.80.