7 сентября пройдет матч квалификации ЧМ-2026, в котором сборная Бразилии сыграет против национальной команды Эквадора. Начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Эквадор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бразилия

Турнирное положение: Бразилия не лучшим образом выступает в квалификации. Команда находится лишь на шестом месте.

Бразильцы набрали 7 очков в шести встречах. Разница мячей составляет 8-7.

Последние матчи: На Кубке Америки-2024 бразильцы на групповом этапе смогли победить только Парагвай. Также были зафиксированы ничьи с Коста-Рикой и Колумбией.

В 1/4 финала Кубка Америки Бразилия потерпела поражение. Команда уступила Уругваю со счетом 2:4.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Бразилия демонстрирует хорошую игру в атаке, однако в обороне есть проблемы. Сборная пропускала голы в трех последних играх.

Букмекеры считают фаворитом команду Бразилии. Сборной нужно улучшать ситуацию в таблице. Есть хороший шанс заработать три очка.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор в отборе на ЧМ-2026 набрал на одно очко больше, чем Бразилия. Команда с 8 баллами находится на 5-й строчке.

Последние матчи: Эквадор на Кубке Америки смог преодолеть групповой этап. Команда победила Ямайку, сыграла вничью с Мексикой и уступила Венесуэле.

В 1/4 финала Эквадор мог пройти Аргентину, но сенсации не случилось. Команда проиграла в серии пенальти.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Эквадорцы не проиграли в пяти предыдущих матчах квалификации. Сборная неплохо действует и в обороне, не пропуская в трех последних встречах.

В атаке высокую результативность демонстрирует Эннер Валенсия. Удастся ли футболисту проявить себя в противостоянии с Бразилией?

Эквадор и Бразилия последний раз играли друг с другом 27 января 2022 года. Встреча закончилась вничью 1:1.

Статистика для ставок

На Кубке Америки-2024 Бразилия вылетела в 1/4 финала

Эквадор не проиграл в пяти предыдущих матчах квалификации ЧМ-2026

Последний раз между собой команды сыграли в январе 2022 года (1:1)

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бразилии — 1.40, победа Эквадора — 8.00, ничья — 4.33.

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ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами 1.91 и 1.80.

Прогноз: Бразилия является фаворитом предстоящей встречи. Гости не преподнесут сюрприз. Бразильцы должны уверенно победить.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 2.22.

Прогноз: Бразилия будет атаковать, но гости воспользуются своим шансом на контратаке. Могут забить обе команды.

Ставка: обе забьют за 2.25.