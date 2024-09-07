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    Бразилия — Эквадор. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, отборочный турнир ЧМ-2026, 7 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Эквадор
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    7 сентября пройдет матч квалификации ЧМ-2026, в котором сборная Бразилии сыграет против национальной команды Эквадора. Начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия — Эквадор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 07 Сентября 2024 года

    Бразилия

  • Бразилиа
    •  Бразилия 04:00 Эквадор

    Эквадор

  • Кито
    •

    Бразилия

    Турнирное положение: Бразилия не лучшим образом выступает в квалификации. Команда находится лишь на шестом месте.

    Бразильцы набрали 7 очков в шести встречах. Разница мячей составляет 8-7.

    Бразилия — Эквадор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На Кубке Америки-2024 бразильцы на групповом этапе смогли победить только Парагвай. Также были зафиксированы ничьи с Коста-Рикой и Колумбией.

    В 1/4 финала Кубка Америки Бразилия потерпела поражение. Команда уступила Уругваю со счетом 2:4.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Бразилия демонстрирует хорошую игру в атаке, однако в обороне есть проблемы. Сборная пропускала голы в трех последних играх.

    Букмекеры считают фаворитом команду Бразилии. Сборной нужно улучшать ситуацию в таблице. Есть хороший шанс заработать три очка.

    Эквадор

    Турнирное положение: Эквадор в отборе на ЧМ-2026 набрал на одно очко больше, чем Бразилия. Команда с 8 баллами находится на 5-й строчке.

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    • Последние матчи: Эквадор на Кубке Америки смог преодолеть групповой этап. Команда победила Ямайку, сыграла вничью с Мексикой и уступила Венесуэле.

    В 1/4 финала Эквадор мог пройти Аргентину, но сенсации не случилось. Команда проиграла в серии пенальти.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Эквадорцы не проиграли в пяти предыдущих матчах квалификации. Сборная неплохо действует и в обороне, не пропуская в трех последних встречах.

    В атаке высокую результативность демонстрирует Эннер Валенсия. Удастся ли футболисту проявить себя в противостоянии с Бразилией?

    Эквадор и Бразилия последний раз играли друг с другом 27 января 2022 года. Встреча закончилась вничью 1:1.

    Статистика для ставок

    • На Кубке Америки-2024 Бразилия вылетела в 1/4 финала

    • Эквадор не проиграл в пяти предыдущих матчах квалификации ЧМ-2026

    • Последний раз между собой команды сыграли в январе 2022 года (1:1)

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бразилии — 1.40, победа Эквадора — 8.00, ничья — 4.33.

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    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами 1.91 и 1.80.

    Прогноз: Бразилия является фаворитом предстоящей встречи. Гости не преподнесут сюрприз. Бразильцы должны уверенно победить.

    Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 2.22.

    Прогноз: Бразилия будет атаковать, но гости воспользуются своим шансом на контратаке. Могут забить обе команды.

    Ставка: обе забьют за 2.25.

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