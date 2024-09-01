1 сентября в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Ланс». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» по итогам двух туров Лиги 1 находится в зоне Лиги чемпионов, занимая третью строчку.

Команда пока что идет без потерь, набрав шесть очков, уступая лидеру ПСЖ, а также опережая нынешнего соперника по разнице мячей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 «Монако» на выезде разобрался с «Лионом» (2:0).

Этот успех продолжил победную серию коллектива в три поединка, два из которых были официальными, а еще один -товарищеским.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Диоп, Головин, Маецкий, дисквалифицирован — Камара.

Состояние команды: в шести последних играх (четырех контрольных и двух официальных), «Монако» выиграл пять раз при одном поражении.

Это говорит об отличной форме коллектива, которая позволяет ему и в новой кампании рассчитывать на то, чтобы бороться за лидирующие позиции.

Три гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после двух стартовых туров французского первенства также набрал шесть очков.

Команда находится в четвертой позиции в таблице, уступая зоне Лиги чемпионов, включая и нынешнего соперника, по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в раунде плей-офф Лиги конференций, клуб на чужом поле проиграл «Панатинаикосу» (0:2).

Это поражение, которое стоило коллективу участию в еврокубке, прервало его победную серию в пять поединков, которые были официальными и товарищескими.

Не сыграют: травмирован — Кабо, дисквалифицирован — Мачадо.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Ланс» проиграл лишь раз при шести победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, хотя против соперника, который набрал отличную форму, достичь такого результата непросто.

Три гола ФК «Ланс» в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Монако» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Монако» не пропустил

в семи из восьми последних матчей «Ланс» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.85, победа «Нанта» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гости не проиграли. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних домашних игр хозяева не победили.

Ставка: «Ланс» не проиграет за 1.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Монако».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35