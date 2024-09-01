Монако
Ланс
«Монако»
Турнирное положение: «Монако» по итогам двух туров Лиги 1 находится в зоне Лиги чемпионов, занимая третью строчку.
Команда пока что идет без потерь, набрав шесть очков, уступая лидеру ПСЖ, а также опережая нынешнего соперника по разнице мячей.
Монако — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 «Монако» на выезде разобрался с «Лионом» (2:0).
Этот успех продолжил победную серию коллектива в три поединка, два из которых были официальными, а еще один -товарищеским.
Не сыграют: травмированы — Диоп, Головин, Маецкий, дисквалифицирован — Камара.
Состояние команды: в шести последних играх (четырех контрольных и двух официальных), «Монако» выиграл пять раз при одном поражении.
Это говорит об отличной форме коллектива, которая позволяет ему и в новой кампании рассчитывать на то, чтобы бороться за лидирующие позиции.
Три гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» после двух стартовых туров французского первенства также набрал шесть очков.
Команда находится в четвертой позиции в таблице, уступая зоне Лиги чемпионов, включая и нынешнего соперника, по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в раунде плей-офф Лиги конференций, клуб на чужом поле проиграл «Панатинаикосу» (0:2).
Это поражение, которое стоило коллективу участию в еврокубке, прервало его победную серию в пять поединков, которые были официальными и товарищескими.
Не сыграют: травмирован — Кабо, дисквалифицирован — Мачадо.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Ланс» проиграл лишь раз при шести победах и одной ничьей.
Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, хотя против соперника, который набрал отличную форму, достичь такого результата непросто.
Три гола ФК «Ланс» в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Монако» выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Монако» не пропустил
- в семи из восьми последних матчей «Ланс» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.85, победа «Нанта» — в 4.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в семи из восьми последних матчей гости не проиграли. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних домашних игр хозяева не победили.
Ставка: «Ланс» не проиграет за 1.96.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Монако».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35