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    Вспомнит ли «Монпелье» о победах?

    Монпелье — Нант: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Нант»
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    Мойзес Симон («Нант»)
    31 августа в 3-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Нант». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Августа 2024 года

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 20:00 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» по итогам двух туров Лиги 1 находится рядом с зоной вылета, занимая 14-ю позицию.

    Команда пока что набрала лишь один балл, опережая зону вылета и зону плей-офф за выживание также на один пункт.

    Монпелье — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на выезде потерпел разгром от ПСЖ (0:6).

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, один из которых был официальным, а еще один -товарищеским.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Силла, Сен-Люс, Файад, Минкарелли и Жюльен, дисквалифицирован — Норден.

    Состояние команды: в трех последних играх (двух контрольных и одном официальном), «Монпелье» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме коллектива, которая привела к его падению ближе к зоне вылета в чемпионате Франции, поэтому ему крайне важно выигрывать.

    Тежи Саванье — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» после двух стартовых туров французского первенства набрал четыре очка.

    Команда находится в седьмой позиции в таблице, уступая зоне еврокубков (шестая строчка) по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на своем поле обыграл «Осер» (2:0).

    Этот успех прервал ничейную серию коллектива в три поединка, два из которых были товарищескими, а еще один -официальным.

    Не сыграют: травмированы — Молье, Сантонз, Ганаго, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Нант» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на победу, особенно против соперника, который не выигрывает вот уже третий поединок кряду.

    Оба гола команды в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Монпелье» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Нант» сыграл вничью

    • в четырех последних матчах «Нанта» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.40, победа «Нанта» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

    И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, ненадежность тылов «Монпелье» обещает сыграть здесь решающую роль.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в пяти из шести их последних матчей.

    Ставка: «Нант» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.30

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    «Монпелье» — «Нант»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. Вспомнит ли «Монпелье» о победах?
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