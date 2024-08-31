Монпелье
Нант
«Монпелье»
Турнирное положение: «Монпелье» по итогам двух туров Лиги 1 находится рядом с зоной вылета, занимая 14-ю позицию.
Команда пока что набрала лишь один балл, опережая зону вылета и зону плей-офф за выживание также на один пункт.
Монпелье — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на выезде потерпел разгром от ПСЖ (0:6).
Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, один из которых был официальным, а еще один -товарищеским.
Не сыграют: травмированы — Силла, Сен-Люс, Файад, Минкарелли и Жюльен, дисквалифицирован — Норден.
Состояние команды: в трех последних играх (двух контрольных и одном официальном), «Монпелье» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о плохой форме коллектива, которая привела к его падению ближе к зоне вылета в чемпионате Франции, поэтому ему крайне важно выигрывать.
Тежи Саванье — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.
«Нант»
Турнирное положение: «Нант» после двух стартовых туров французского первенства набрал четыре очка.
Команда находится в седьмой позиции в таблице, уступая зоне еврокубков (шестая строчка) по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги 1 клуб на своем поле обыграл «Осер» (2:0).
Этот успех прервал ничейную серию коллектива в три поединка, два из которых были товарищескими, а еще один -официальным.
Не сыграют: травмированы — Молье, Сантонз, Ганаго, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Нант» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.
Это говорит о хороших шансах гостей на победу, особенно против соперника, который не выигрывает вот уже третий поединок кряду.
Оба гола команды в новом сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Монпелье» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Нант» сыграл вничью
- в четырех последних матчах «Нанта» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.40, победа «Нанта» — в 3.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.
И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, ненадежность тылов «Монпелье» обещает сыграть здесь решающую роль.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в пяти из шести их последних матчей.
Ставка: «Нант» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.30