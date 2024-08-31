Бохум
Borussia M'gladbach
«Бохум»
Турнирное положение: «Бохум» в новом сезоне стартовал неудачно. Команда потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (0:1).
При этом «Бохум» явно настроен сохранить прописку в Бундеслиге. Да и опыт в этом плане у команды огромнейший.
Бохум — Borussia M'gladbach: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Летом «Бохум» провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 4 виктории при 1 поражении.
Да из Кубка Германии команда благополучно вылетела. «Бохум» умудрился минимально уступить «Регенсбургу» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Бохум» отличился 8 мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Бохуму» в новом сезоне придется крайне непросто. В контрольных матчах команда выглядела уверенно, однако официальные поединки пока откровенно не удаются.
Поединки против «жеребят» для команды традиционно складываются весьма неудачно. В 5 последних очных встречах «Бохум» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть хотя балл. Вот только три последних официальных поединка завершились для команды поражениями.
«Боруссия» М
Турнирное положение: Минувший сезон «жеребята» завершили на скромной 14 позиции. Причем команда лишь на 1 очко опередила зону вылета.
При этом «Боруссия» М в летнее межсезонье провела 6 контрольных поединков. В них команда сумела выиграть все 6 раз.
Последние матчи: «Боруссия» М уже успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда одолела скромный «Эрцгебирге» (3:1).
А вот стартовый тур Бундеслиги очков в копилку не принес. Дома команда драматично уступила «Байеру» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М настреляла 11 голов. А вот в свои ворота было пропущено 5 мячей.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «жеребята» уже показали свою силу, дав знатный бой действующему чемпиону. Причем в той встрече решающий мяч был пропущен на 101-й (!) минуте.
При этом «Боруссия» М пока не демонстрирует всего своего потенциала. Хотя по именам состав команды выглядит весьма солидно.
И уж точно гости постараются разжиться тремя баллами. Да и вообще, гладбахцы традиционно бьют «Бохум».
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно в атаке. «Жеребята» выглядят сильнее соперника.
Статистика для ставок
- «Боруссия» М в 3 последних очных поединках обыгрывала «Бохум»
- «Бохум» проиграл в 2 своих последних поединках
- «Бохум» не забивает уже в 2 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 2.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.38.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- 2.70Пари НН — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.07Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Гости выглядят весьма неплохо, тогда как «Бохум» забивает с заметным скрипом.
«Боруссия» М смотрится выгоднее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.
Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.46