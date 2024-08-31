31 августа во 2-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бохум» и «Боруссия» М. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» в новом сезоне стартовал неудачно. Команда потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (0:1).

При этом «Бохум» явно настроен сохранить прописку в Бундеслиге. Да и опыт в этом плане у команды огромнейший.

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Последние матчи: Летом «Бохум» провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 4 виктории при 1 поражении.

Да из Кубка Германии команда благополучно вылетела. «Бохум» умудрился минимально уступить «Регенсбургу» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Бохум» отличился 8 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Бохуму» в новом сезоне придется крайне непросто. В контрольных матчах команда выглядела уверенно, однако официальные поединки пока откровенно не удаются.

Поединки против «жеребят» для команды традиционно складываются весьма неудачно. В 5 последних очных встречах «Бохум» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть хотя балл. Вот только три последних официальных поединка завершились для команды поражениями.

«Боруссия» М

Турнирное положение: Минувший сезон «жеребята» завершили на скромной 14 позиции. Причем команда лишь на 1 очко опередила зону вылета.

При этом «Боруссия» М в летнее межсезонье провела 6 контрольных поединков. В них команда сумела выиграть все 6 раз.

Последние матчи: «Боруссия» М уже успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда одолела скромный «Эрцгебирге» (3:1).

А вот стартовый тур Бундеслиги очков в копилку не принес. Дома команда драматично уступила «Байеру» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М настреляла 11 голов. А вот в свои ворота было пропущено 5 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «жеребята» уже показали свою силу, дав знатный бой действующему чемпиону. Причем в той встрече решающий мяч был пропущен на 101-й (!) минуте.

При этом «Боруссия» М пока не демонстрирует всего своего потенциала. Хотя по именам состав команды выглядит весьма солидно.

И уж точно гости постараются разжиться тремя баллами. Да и вообще, гладбахцы традиционно бьют «Бохум».

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно в атаке. «Жеребята» выглядят сильнее соперника.

Статистика для ставок

«Боруссия» М в 3 последних очных поединках обыгрывала «Бохум»

«Бохум» проиграл в 2 своих последних поединках

«Бохум» не забивает уже в 2 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.38.

Прогноз: Гости выглядят весьма неплохо, тогда как «Бохум» забивает с заметным скрипом.

«Боруссия» М смотрится выгоднее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.46