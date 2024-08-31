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    Добудут ли «жеребята» викторию?

    Бохум — Боруссия М: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Боруссия» М
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    «Боруссия» Менхенгладбах
    31 августа во 2-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бохум» и «Боруссия» М. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Августа 2024 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 16:30 Borussia M'gladbach

    Borussia M'gladbach

  • Германия. Бундеслига
  •

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» в новом сезоне стартовал неудачно. Команда потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (0:1).

    При этом «Бохум» явно настроен сохранить прописку в Бундеслиге. Да и опыт в этом плане у команды огромнейший.

    Бохум — Borussia M'gladbach: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Летом «Бохум» провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 4 виктории при 1 поражении.

    Да из Кубка Германии команда благополучно вылетела. «Бохум» умудрился минимально уступить «Регенсбургу» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Бохум» отличился 8 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Бохуму» в новом сезоне придется крайне непросто. В контрольных матчах команда выглядела уверенно, однако официальные поединки пока откровенно не удаются.

    Поединки против «жеребят» для команды традиционно складываются весьма неудачно. В 5 последних очных встречах «Бохум» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть хотя балл. Вот только три последних официальных поединка завершились для команды поражениями.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: Минувший сезон «жеребята» завершили на скромной 14 позиции. Причем команда лишь на 1 очко опередила зону вылета.

    При этом «Боруссия» М в летнее межсезонье провела 6 контрольных поединков. В них команда сумела выиграть все 6 раз.

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    • Последние матчи: «Боруссия» М уже успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда одолела скромный «Эрцгебирге» (3:1).

    А вот стартовый тур Бундеслиги очков в копилку не принес. Дома команда драматично уступила «Байеру» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М настреляла 11 голов. А вот в свои ворота было пропущено 5 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «жеребята» уже показали свою силу, дав знатный бой действующему чемпиону. Причем в той встрече решающий мяч был пропущен на 101-й (!) минуте.

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    При этом «Боруссия» М пока не демонстрирует всего своего потенциала. Хотя по именам состав команды выглядит весьма солидно.

    И уж точно гости постараются разжиться тремя баллами. Да и вообще, гладбахцы традиционно бьют «Бохум».

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно в атаке. «Жеребята» выглядят сильнее соперника.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» М в 3 последних очных поединках обыгрывала «Бохум»

    • «Бохум» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Бохум» не забивает уже в 2 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 2.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.38.

    Прогноз: Гости выглядят весьма неплохо, тогда как «Бохум» забивает с заметным скрипом.

    «Боруссия» М смотрится выгоднее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

    Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.71.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.46

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    «Бохум» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. Добудут ли «жеребята» викторию?
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